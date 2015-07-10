Кредиторы изучают новые предложения Греции

Копірайт зображення AFP Image caption Очередной антикризисный план греческого правительства будут рассматривать и международные кредиторы, и собственный парламент

Чиновники Евросоюза получили очередной план Афин в четверг вечером, за два часа до крайнего срока для продолжения переговоров о финансовой помощи Греции.

По предварительным данным, премьер-министр Греции Алексис Ципрас согласился на повышение налогов и реформирование пенсионной системы, как того требуют Еврокомиссия, Европейский центробанк и Международный валютный фонд.

Кроме того, греческое правительство предполагает провести сокращение бюджетных расходов более чем на 12 млрд евро.

Чтобы избежать дефолта и возможного выхода из еврозоны, обремененная долгами Греция намерена в третий раз добиваться предоставления финансовой помощи со стороны ЕС, ЕЦБ и МВФ.

Весь день в четверг премьер Ципрас провел в переговорах с партнерами по правительственной коалиции, убеждая их поддержать новый план реформ.

В пятницу греческое правительство будет добиваться одобрения проекта на заседании парламента страны.

В субботу документ будет изучен на встрече министров финансов стран еврозоны. В воскресенье он станет предметом обсуждения на саммите ЕС.

Греция намерена в третий раз добиваться предоставления финансовой помощи со стороны ЕС, Европейского центробанка и МВФ, чтобы избежать дефолта и возможного выхода из еврозоны.

Общий внешний долг страны составляет 320 млрд евро. С 2010 года ВВП страны упал на 25%, а уровень безработицы официально составляет 26%.

Не капитуляция

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Корреспондент Би-би-си в Афинах Крис Моррис обращает внимание на то, что греческие власти теперь готовы пойти на многие из тех мер, против которых греки проголосовали на референдуме в воскресенье.

Однако новые предложения нельзя считать капитуляцией Ципраса, передает наш корреспондент.

Он добивается от кредиторов гораздо более существенных уступок, чем те были готовы предложить до сих пор. По сведениях Криса Морриса, речь идет о пакете помощи на сумму в 53,5 млрд евро, а также реструктуризации долгов Греции.

Правительство Греции сейчас добивается от кредиторов более существенных уступок, чем те были готовы предложить месяц назад. В частности, по данным Криса Морриса, речь идет о пакете помощи на сумму в 53,5 млрд евро, а также реструктуризации долгов Греции.

В четверг председатель Европейского совета Дональд Туск предупредил, что кредиторы должны будут ответить на новые предложения Греции "реалистическими предложениями по разрешению долгового бремени" страны.

Некоторые восприняли это заявление как призыв списать часть греческих долгов.

Однако канцлер Германии Ангела Меркель отвергла возможность уменьшения объема греческого долга. По ее словам, ей не нравится "классическая стрижка".

Кризисный отсчет

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