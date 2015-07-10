Резня в Сребренице: украинские миротворцы и вмешательство НАТО

Копірайт зображення Reuters Image caption 11 июля в Боснии похоронят останки еще 136 жертв геноцида. Всего их было более 8 тысяч

На этой неделе мир скорбит в связи с 20-й годовщиной массового убийства более 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в городе Сребреница, что в Боснии и Герцеговине.

Босняков-мусульман убивали в 1995 году солдаты Армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, дело которого до сих пор рассматривает Гаагский международный трибунал. Республика Сербская - это этнитет на территории Боснии и Герцеговины, большинство населения которого составляют этнические сербы.

Недалеко от Сребреницы работала миссия украинских миротворцев, которая охраняла другой подобный мусульманский анклав - Жепа. Там резни удалось избежать.

В среду Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой массовое убийство в Сребренице называли "геноцидом". Ранее президент боснийских сербов Милорад Додик и президент Сербии Томислав Николич просили Москву наложить вето на этот проект.

Сербия отрицает термин "геноцид" в отношении этих событий, несмотря на то, что Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный уголовный суд уже вынесли приговоры именно с такой формулировкой.

В Международном трибунале ООН по бывшей Югославии продолжаются судебные процессы за военные преступления в Сребренице. Среди ожидающих приговоры - бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич и их политический лидер Радован Караджич.

Массовые захоронения

Босняки (не путать с боснийцами - общим названием для жителей Боснии), живущие рядом с сербами и хорватами, - одна из самых многочисленных этнических групп, которая населяет Боснию и Герцеговину. Большинство босняков, которые составляют почти половину населения, исторически исповедуют ислам.

Геноцид босняков в июле 1995 года в их анклавах на востоке Боснии и Герцеговины, недалеко от границы с Сербией, считают самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

Мунира Субашич возглавляет боснийскую организацию "Матери из анклавов Сребреница и Жепа", которая уже 20 лет разыскивает тела жертв и поддерживает семьи пострадавших.

Сама г-жа Субашич в резне в Сребренице потеряла сына Нермина. Когда сербские военные вырвали его из рук матери, Нермину было 20 лет. Руководительница движения рассказала ВВС Украина, что в 2013 году похоронила только две кости сына, которые после длительных поисков ей удалось найти с помощью анализа ДНК.

По сообщениям Института по пропавшим без вести в Боснии и Герцеговине, тела жертв Сребреницкой трагедии тайно похоронені в более чем 150 могилах. Почти половина захоронений - массовые. Позже, чтобы скрыть размеры преступления, некоторые тела повторно хоронили по несколько раз. Поэтому точное количество жертв до сих пор остается неизвестным, а более тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Представительница движения матерей говорит, что поиск жертв в последнее время идет медленно и даже после 20 лет исполнители этих преступлений скрывают, где расположены могилы массового захоронения.

По данным Института, в мемориальном центре в селе Поточары, близ Сребреницы, похоронена 6241 жертва. Каждый 14-й погибший - несовершеннолетний.

Копірайт зображення AFP Image caption Люди плачут над гробами родственников. Останки 136 человек, найденные в массовых могилах, захоронят 11 июля

11 июля этого года планируют похоронить останки еще 136 человек.

Захват Сребреницы

Война в Боснии и Герцеговине началась весной 1992 года и продолжалась более трех лет. Конфликт продолжался между представителями трех народов: босняками, сербами и хорватами.

Сербские силы безопасности в Боснии имели много оружия бывшей югославской армии и получали значительную военную поддержку из соседней Сербии. В начале боев они контролировали около 70% территории Боснии и Герцеговины.

Босняки-мусульмане, которых в Боснии было больше (43% из 4,4 млн жителей в 1991 году), в результате вооруженных конфликтов оказались разделенными в нескольких анклавах, которым ООН позже предоставила статус "защищенных зон".

Наиболее изолированными, и поэтому наиболее уязвимыми, стали крошечные анклавы боснийцев на востоке страны, в городах Сребреница, Жепа и Горажде. Их защищали плохо вооруженные миротворцы ООН. Сребреницей занимались голландцы, а Жепой - украинцы.

В отчете ООН сказано, что сербские военные силы долгое время блокировали поставки гуманитарной помощи в Сребренице.

Image caption Сребреница была зоной ответственности голландских миротворцев

Копірайт зображення AFP Image caption Украинцы отвечали за безопасность в Жепе и на других территориях. Это фото 1992 года, где украинский БТР едет в Сараево

Наступление армии боснийских сербов на Босняцкие анклавы началось в начале июля 1995 года. Перехват контроля над крупнейшим местным анклавом, Сребреницей, стал своеобразной целью этой военной кампании.

В отчете ООН говорится, что голландские миротворцы требовали воздушного вмешательства НАТО против наступления сербов. Но из-за плохой коммуникации с высшим командованием и потому, что опасность для гражданских недооценили, помощь с воздуха так и не поступила.

Тогда Армия боснийских сербов во главе с генералом Младичем без большого вооруженного сопротивления захватила Сребреницу и разоружила голландских миротворцев.

Десятки тысяч гражданских босняков - в основном женщин, детей и пожилых людей - депортировали в другие части Боснии. А многие мужчины и парни попали в плен. В середине июля 1995 года около 8000 из них расстреляли.

Массовые преступления в Сребренице стали переломным моментом не только в боснийском, но и в югославском конфликте в целом. Через месяц после того, как Армия боснийских сербов разгромила анклав, более 200 военных самолетов НАТО нанесли удары по сербским позициям, что открыло путь к окончанию боснийской войны.

Image caption Депортированные из Сребреницы - в основном женщины и дети. Мужчин брали в плен и расстреливали

Украинские миротворцы

Захватив Сребреницу, Армия боснийских сербов через несколько дней отправилась и в анклав в городке Жепа, расположенном в 50 км на юг.

Этим анклавом, в котором нашли приют, по разным данным, от 6 до 17 000 человек, занимались почти 80 украинских миротворцев в составе миссии ООН. Всего же постоянная численность украинской миротворческой миссии в Боснии в 1995-1999 годах составляла 400 военных.

Еще в начале июля 1995 года голландские миротворцы, столкнувшись с сербской блокадой в Сребренице, требовали от ООН, чтобы их миссию взяла другая страна.

Как стало известно позже, среди стран, которые прислали миротворцев в Боснию, заменить голландцев согласилась только Украина, которая якобы считала, что украинские миротворцы смогут защитить и Жепу, и Сребреницу.

Украинские войска обезоружены и полностью беззащитны. Если их немедленно не вывести, произойдет огромная трагедия Владимир Ельченко, МИД Украины, 1995 год

Но планам заменить голландских миротворцев на украинских помешало наступление сербской армии на Сребреницу.

Тогдашняя местная пресса писала, что плохо вооруженные украинские миротворцы оказались одновременно под давлением и Армии боснийских сербов, и войск босняков.

В отчете ООН сказано, что с наступлением боснийских сербов на Сребреницу началось и давление на анклав Жепа. В отличие от голландских миротворцев в Сребренице, которые придерживались мирового соглашения и не дали боснякам оружие, украинские военные в Жепе по требованию командира босняков открыли склад оружия, которое перед этим сами отобрали у них.

Газета New York Times тогда писала, что готовясь к сербскому наступлению на Жепу и Горажде, боснийцы отобрали у украинских миротворцев оружие и бронетранспортеры.

Сообщается, что тогда сербский генерал Ратко Младич по радио призвал босняков из Жепы сложить оружие и сдаться, поскольку "их не смогут защитить 120 украинских миротворцев". В те дни боснийские сербы время от времени открывали артиллерийский огонь по пунктам наблюдения, где дежурили украинские миротворцы.

Копірайт зображення Oleksandr Klymenko Image caption Автомобиль украинских миротворцев подорвался на мине в Боснии, 1994

Между двух огней

Независимая сербская газета "Наша Борба" в середине июля 1995 года писала, что "украинские миротворцы из анклава Жепа требовали от НАТО воздушной поддержки, что означало лишь предупреждение перед применением силы". Издание писало, что "украинские миротворцы покинули пункты наблюдения, но боснийские сербы угрожали миротворцам, что если НАТО не прекратит воздушное патрулирование над Жепой, они на них нападут".

По словам Washington Post, украинские миротворцы в Жепе находились "под давлением с обеих сторон": сербского и босняцкого. Сербская армия захватила восемь украинских миротворцев и угрожала их убить. Тогда же пресс-секретарь ООН Александр Иванько заявил, что армия босняков окружила базу украинских миротворцев и также угрожала использовать их как живой щит в случае, если НАТО не начнет бомбить с воздуха их врагов.

Эта газета также писала, что чиновник из украинского правительства Владимир Ельченко призвал ООН вывести украинских миротворцев из Жепы и Горажде. "Украинские войска обезоружены и полностью беззащитны. Если их немедленно не вывести, произойдет огромная трагедия", - сказал тогда представитель украинского МИД.

В конце июля 1995 года при посредничестве украинских миротворцев состоялись переговоры об эвакуации гражданских из города Жепа. Массовых преступлений в этом анклаве не произошло. Жителей эвакуировали на территории под контролем армии босняков, а солдаты отступили из города.

По другим источникам, во время переговоров об эвакуации боснийские сербы захватили руководство босняков во главе с Авдо Паличем, командовавшим обороной Жепы, и позже расстреляли их.

Неофициальный сайт Восьмого армейского корпуса Вооруженных сил Украины считает миротворческую операцию украинцев в Боснии, в том числе эпизод в Жепе, "самой успешной операцией в истории Вооруженных сил Украины".

Там сообщают, что украинские военные без поддержки ООН и НАТО эвакуировали более 5000 мирных жителей и среди миротворцев не было человеческих жертв.

Копірайт зображення AFP Image caption Ратко Младич и Радован Караджич сегодня ожидают приговора Международного трибунала в Гааге

Виновна ли Сербия?

Мунира Субашич и "Матери из анклавов Сребреница и Жепа" верят в справедливость Международного трибунала ООН в Гааге, но без оптимизма ждут окончания судебного процесса над бывшими лидерами боснийских сербов Радованом Караджичем и генералом Ратко Младичем.

Своим первым приговором Международный трибунал в 2004 году приговорил к 35 годам заключения одного из командиров Армии боснийских сербов Радислава Крстича.

Союзная Республика Югославия (Сербия и Черногория) не сделала ничего, чтобы предотвратить геноцид в Сребренице, несмотря на то, что Белград знал, что там происходит Из приговора Международного трибунала

В начале этого года за участие в геноциде тюремные сроки получили еще пять бывших сербских военных, двоих из них приговорили к пожизненному заключению.

Председатель Хельсинского союза по правам человека в Белграде Соня Бисерко сказала ВВС Украина, что "этническая чистка" босняков, как сначала называли это преступление в Боснии и Герцеговине, "была не следствием вооруженного конфликта, а собственно его целью".

Г-жа Бисерко считает, что сербское политическое и военное руководство готовилось к этому еще с самого начала конфликта в Боснии.

"Геноцид в Сребренице стал символом войны в Боснии, потому что все эти люди, которые были убиты, были не только жителями города Сребреница. Это были также люди, которые в условиях войны в восточной Боснии нашли убежище в этих анклавах", - сказала сербская правозащитница.

В конце февраля 2007 года Международный суд в Гааге обнародовал приговор, из которого следует, что официальный Белград прямо не виноват в совершении этого массового преступления. Однако Сербия, как постановил созванный ООН суд, ответственна за то, что тогдашняя "Союзная Республика Югославия (Сербия и Черногория. - Ред.) не сделала ничего, чтобы предотвратить геноцид в Сребренице, несмотря на то, что Белград знал, что там происходит".

"Женщины в черном"

Еще в 1995 году, когда появились первые новости о военном преступлении в Сребренице, участницы сербской организации "Женщины в черном" вышли на улицы Белграда с протестом. С тех пор они ежегодно чтят память жертв этой трагедии, которую в Сербии воспринимают неоднозначно.

Глава этой организации Сташа Зайович сказала ВВС Украина, что представители сербского правительства должны уважать приговоры международных судов в Гааге и "признать геноцид в Сребренице".

"Премьер-министр Александр Вучич должен признать ответственность государства Сербии, поскольку геноцид был бы невозможен, если бы не было большой, постоянной, систематической и организованной помощи со стороны государства тем, кто его совершил", - сказала г-жа Зайович.

По словам представительницы этой пацифистской организации, годовщина преступления в Сребренице является своеобразным шансом реабилитировать репутацию Сербии перед международным сообществом.

Между тем, представитель босняцких жертв г-жа Субашич считает большой проблемой то, что в Боснии и Сербии существует немало людей, которые до сих пор считают исполнителей военных преступлений в Сребренице "победителями", то есть героями.

Image caption Так сегодня выглядит Сараево, столица Боснии и Герцеговины

Уроки войны

После того, как голландских миротворцев в Боснии объявили ответственными за неспособность защитить Босняцкий анклав, правительство Голландии Вима Кока, который во время трагических событий в Боснии также правил страной, в апреле 2002 года подал в отставку.

Бывший представитель миротворческих операций ООН в Боснии Александр Иванько в одной из дискуссий на тему уроков боснийской войны заявил, что в зону конфликтов, где идет полномасштабная война, ООН больше не должна посылать легко вооруженных миротворцев.

Г-н Иванько говорит, что события в Сребренице в 1995 году заставили НАТО уже в августе того же года действовать решительно и применить силу с воздуха. Вскоре после того под давлением авиаударов и международного сообщества сербская сторона согласилась подписать Дейтонское мирное соглашение.

Через четыре года конфликт в Косово также был решен силой. В 1999 году авиаудары НАТО остановили массовое изгнание этнических албанцев сербскими военными.