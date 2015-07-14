Правый сектор: сколько батальонов у Яроша?

Копірайт зображення Reuters Image caption Активисты "Правого сектора"

Стрельба в Мукачеве актуализировала вопрос о том, что сейчас являет собой "Правый сектор", сколько у него боевых батальонов и кто входит в состав этой организации.

После Евромайдана вокруг праворадикальной организации "Правый сектор" возникло много мифов. Одни считают, что ПС в полном составе воюет в зоне АТО. Другие говорят, что члены организации только разъезжают с оружием в центральной и западной Украине.

В действительности структура этой организации достаточно сложная и запутанная. В ее состав входят и боевые подразделения, и политическое крыло, имеется также собственная медицинская служба.

Боевые подразделения

Сейчас "Правый сектор" называет себя "военно-политическим движением", которым руководит провод (руководящий центр. - Ред.) во главе с членом парламента Дмитрием Ярошем.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководителем движения "Правый сектор" является Дмитрий Ярош

С началом проведения АТО на Донбассе было создано военизированное крыло организации - Добровольческий украинский корпус (ДУК ПС).

Командиром этого военизированного объединения является Андрей Стемпицкий.

В состав ДУК ПС входят: "фронтовые батальоны", "запасные батальоны" и "специальные подразделения".

Как заявил ВВС Украина спикер 13-го запасного батальона ДУК ПС Алексей Бык, в зоне АТО воюют два фронтовых батальона.

5-й отдельный батальон дислоцируется в районе аэропорта Донецка, поселка Пески и на позиции "Шахта".

Дмитрий Ярош четко заявил, что все ребята из этих батальонов ДУК продолжают удерживать линию фронта, никто их никуда не отводит Алексей Бык, представитель 13-го батальона ДУК ПС

8-й отдельный батальон дислоцируется в зоне АТО возле поселка Широкино.

Точное количество находящихся на фронте бойцов ДУК в комментарии для ВВС Украина называть отказались, сославшись на военную тайну.

"Дмитрий Ярош четко заявил, что все ребята из этих батальонов ДУК продолжают удерживать линию фронта, никто их никуда не отводит", - опроверг Бык информацию о том, что подразделения покинули линию столкновения.

Копірайт зображення facebook.pankacap Image caption ДУК "Правый сектор" считается одним из наиболее боеспособных подразделений в зоне АТО

В настоящее время боевые подразделения ПС не перешли в ряды Вооруженных сил Украины, не смотря на то, что ранее озвучивали заявления о необходимости такого шага.

В структуре ДУК действуют отдельные спецподразделения, которые находятся в зоне АТО, - это подразделение военной контрразведки, два разведывательных подразделения, собственная военная жандармерия и служба безопасности.

Отдельным является подразделение медицинской службы "Госпитальеры", оказывающее медицинскую помощь бойцам ДУК и смежным армейским подразделениям.

Запасные батальоны, оружие и учебные центры

В структуре ДУК действуют 16 "запасных батальонов".

Эти подразделения действуют преимущественно в областных центрах Украины, а также в большом райцентре - городе Кривой Рог.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Один из лидеров "Правого сектора" Сашко Белый погиб в схватке с милицией весной 2014

Каждый из них насчитывает от нескольких десятков до сотни человек, однако их численность "находится в динамике".

"Их задача заключается в мобилизации добровольцев и подготовке их к отъезду на фронт. Также они поддерживают связь с волонтерами, работают над тыловым обеспечением", - рассказал представитель ДУК ПС ВВС Украина.

В ПС признали, что запасные батальоны участвуют в "обеспечении порядка в городах".

13-й запасной батальон в Киеве "закрывает точки по продаже наркотиков, нелегальные казино и "наливайки" с алкоголем".

Алексей Бык подтвердил, что участники 1-го запасного батальона ДУК ПС в Закарпатье участвовали в событиях в Мукачеве.

"Бойцы, которые приезжают на ротацию с линии фронта, регистрируются в запасных батальонах", - пояснил Бык.

У ДУК ПС есть несколько больших тренировочных баз. Это "Марусин полигон" под Киевом, а также подготовительный центр возле села Капитановка Киевской области.

Image caption В Киеве активисты "Правого сектора" пикетируют АП с требованием наказать виновных в стрельбе в Мукачеве

Также есть большая база ДУК в Покровском районе Днепропетровской области, на границе с Донецкой областью.

Алексей Бык признал, что у каждого запасного батальона есть "обустроенные места для тренировок".

Оружие вполне может быть на запасных базах, а не только в зоне АТО. Для тренировки стрельбы. Большая часть нашего оружия - трофейная. Оно, если соблюдать закон, является незаконным Алексей Бык, представитель 13-го батальона ДУК ПС

У запасных батальонов может быть незарегистрированное оружие.

"Оружие вполне может быть на запасных базах, а не только в зоне АТО. Для тренировки стрельбы. Большая часть нашего оружия - трофейная. Оно, если соблюдать закон, является незаконным", - сказал представитель ДУК ПС.

Политическое крыло

Политическим крылом "Правого сектора" является одноименная партия, официально зарегистрированная в министерстве юстиции.

Непосредственным руководителем партии является Андрей Тарасенко. Однако партия также подчинена Дмитрию Ярошу.

Партия "Правый сектор" имеет региональную и районную структуру, а члены запасных батальонов, как и бойцы ДУК, зачастую являются членами партии на местах.

Копірайт зображення Reuters Image caption На марше добровольческих батальонов в Киеве в начале июля активисты несли таблички с портретами погибших в зоне АТО

Бойцы, которые приезжают на ротацию из зоны АТО, работают в политических структурах партии.

На выборах в Верховную Раду 2014 партия "Правый сектор" получила 1,8% голосов.

В парламенте партия представлена Дмитрием Ярошем, который победил в мажоритарном округе в Днепропетровской области.

К политическому крылу принадлежит и общественная организация "Правый сектор", имеющая представительства в регионах.

После стрельбы в Закарпатье украинские эксперты стали утверждать, что региональные структуры движения не подчиняются центральному руководству и даже арендуются.

В разговоре с ВВС Украина Алексей Бык опроверг эту информацию, назвав подобные заявления "провокацией".