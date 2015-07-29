Джейн Биркин попросила Hermès убрать свое имя с сумки

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Актриса и певица Джейн Биркин попросила модный бренд Hermès убрать свое имя с модели женской сумки.

По словам актрисы, такое решение она приняла после того, как узнала о "жестоких методах, которые применяют к крокодилам во время забоя".

"Я попросила Hermès переименовать крокодиловые сумки "Биркин" - до тех пор, пока они не будут применять лучшие методы, соответствующие международным стандартам, при производстве этих сумок", - говорится в заявлении г-жи Биркин.

Hermès начал производить сумки "Биркин" в 1984 году - после того, как тогдашний президент компании Жан-Луи Дюма познакомился с Джейн Биркин. Тогда актриса - на тот момент молодая мама - пожаловалась, что не может найти сумку, которая была бы достаточно практичной и элегантной одновременно.

Копірайт зображення AFP Image caption Крокодиловая версия сумки "Биркин" стоит от 36 000 долларов

Сумка "Биркин" с тех пор обрела огромную популярность среди знаменитостей.

Версия сумки из крокодиловой кожи стоит минимум 36 000 долларов и в настоящее время является одним из самых известных продуктов Hermès.

Ранее организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) обнародовала видео, демонстрирующее, как на фермах по разведению крокодилов, поставляющих сырье люксовым брендам, живьем сдирают кожу с животных.

Компания Hermès уже заявила, что не имеет отношения к ферме, на которой снято видео, и начала расследование.