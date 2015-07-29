Афганские власти удостоверятся, что мулла Омар умер

Афганские власти проверяют новые сообщения о смерти лидера движения Талибан муллы Мохаммеда Омара, сообщил представитель правительства.

Ранее об этом сообщали источники BBC в правительстве и разведывательных органах страны.

По их словам, Омар умер еще два или три года назад.

В ответ на просьбу BBC прокомментировать эти утверждения представитель Талибана пообещал в скором времени выпустить официальное заявление.

Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что власти пытаются проверить эту информацию.

"Как только мы получил еще какое-либо подтверждение... мы дадим СМИ и народу Афганистана знать об этом", - сказал Сайед Зафар Хашеми.

Мулла Омар привел талибов к победе в междоусобной войне между афганскими вооруженными группировками, вспыхнувшей после вывода из страны советских войск.

Image caption Мулла Омар на тайно снятом видео ВВС в 1996 году

Его союз с лидером "Аль-Каиды" Усамой бин Ладеном привел в 2001 году, после нападения "Аль-Каиды" на Нью-Йорк и Вашингтон, к американской интервенции в Афганистан.

С тех пор мулла Омар скрывался, за его голову американским Госдепартаментом была назначена награда в 10 млн долларов.

В течение последних лет "Талибан" обнародовал несколько заявлений, приписываемых мулле Омару.

Последнее из таких заявлений появилось в середине июля, в нем выражалась поддержка переговорному процессу с правительством в Кабуле.

Заявление было опубликовано лишь в виде текста на сайте талибов, что подогрело спекуляции о том, что лидер движения мертв или утратил способность говорить.

Мулла Мохаммед Омар: