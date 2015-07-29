Афганские власти удостоверятся, что мулла Омар умер
Афганские власти проверяют новые сообщения о смерти лидера движения Талибан муллы Мохаммеда Омара, сообщил представитель правительства.
Ранее об этом сообщали источники BBC в правительстве и разведывательных органах страны.
По их словам, Омар умер еще два или три года назад.
В ответ на просьбу BBC прокомментировать эти утверждения представитель Талибана пообещал в скором времени выпустить официальное заявление.
Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что власти пытаются проверить эту информацию.
"Как только мы получил еще какое-либо подтверждение... мы дадим СМИ и народу Афганистана знать об этом", - сказал Сайед Зафар Хашеми.
Мулла Омар привел талибов к победе в междоусобной войне между афганскими вооруженными группировками, вспыхнувшей после вывода из страны советских войск.
Его союз с лидером "Аль-Каиды" Усамой бин Ладеном привел в 2001 году, после нападения "Аль-Каиды" на Нью-Йорк и Вашингтон, к американской интервенции в Афганистан.
С тех пор мулла Омар скрывался, за его голову американским Госдепартаментом была назначена награда в 10 млн долларов.
В течение последних лет "Талибан" обнародовал несколько заявлений, приписываемых мулле Омару.
Последнее из таких заявлений появилось в середине июля, в нем выражалась поддержка переговорному процессу с правительством в Кабуле.
Заявление было опубликовано лишь в виде текста на сайте талибов, что подогрело спекуляции о том, что лидер движения мертв или утратил способность говорить.
Мулла Мохаммед Омар:
- Как утверждают талибы, мулла Омар родился в 1960 году в провинции Кандагар
- В 1980-х годах боролся с советской оккупацией, получил осколочное ранение, потерял правый глаз.
- Установил тесные связи с Усамой бин Ладеном.
- В 1996 году стал духовным лидером Талибана.
- Американцы свергли режим талибов в 2001 году, за голову муллы Омара была назначена награда в 10 млн долларов.
- Ранее в этом году "Талибан" опубликовал биографию муллы Омара, в которой утверждалось, что у него нет ни дома, ни банковского счета, зато, как сообщается, у него было "особое чувство юмора".