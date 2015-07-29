"Неосовок" или необходимость? Творческая интеллигенция о патриотическом воспитании

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Украинское правительство создало комиссию по национально-патриотическому воспитанию. Как сообщает сайт Кабмина, комиссия, которую возглавляет вице-премьер - министр культуры Вячеслав Кириленко, станет временным совещательным органом при правительстве.

Вместе с Кириленко за воспитание сознательных украинцев возьмутся заместители министров внутренних дел, обороны, социальной политики, культуры, здравоохранения и ряд других госчиновников.

В июне к развитию патриотического воспитания приобщился и президент. Он подписал соответствующих указ, который предусматривает, например, модернизацию музеев, библиотек и клубов, а также проведение всеукраинской военно-патриотической игры "Сокол" ("Джура").

ВВС Украина спросила представителей творческой интеллигенции, что такое патриотическое воспитание и насколько оно необходимо украинцам.

Юрий Издрик

Писатель

Я разделяю тезис о том, что патриотизм - это последнее прибежище негодяев. Любые институты, связанные с патриотическим воспитанием, кажутся мне институтами для воспитания негодяев. Патриотизм - тот, настоящий, без которого не бывает полноценного человеческого эго - это очень частное, интимное дело, это часть человеческой identity, которая возникает или не возникает в процессе формирования человеческого "Я". А все аспекты "патриотизма", которым занимается социум, - это все профанация. Мне как социопату все это глубоко неприятно.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Тоня и Нина Матвиенко

Нина Матвиенко, певица

Патриотическое воспитание нужно. С самого раннего возраста, от отца и матери. И в правительстве должны быть, в первую очередь, патриоты. А разве там есть патриоты? Это дико, что мы даже поднимаем такой вопрос. Патриотическое воспитание должно быть в школе. С самого детства родители должны говорить ребенку, что ты - сын этой земли. А государство должно поддержать эту любвь, убедить, что мы - лучшие.

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Лесь Подервянский

Художник, автор сатирических пьес

Необходимо ли в Украине патриотическое воспитание? Черт его знает, может нужно, а может, и нет. Я не являюсь государственным деятелем. Я этим не занимаюсь. Я занимаюсь искусством. И не могу комментировать то, что выходит за рамки моей специальности.

Тоня Матвиенко

Певица

У меня было патриотическое воспитание. На эти вещи нужно обращать внимание. Но зависит от семьи. Правительство не может заставить, чтобы в семье разговаривали на украинском языке или чтобы слушали какую-то определенную музыку. Но они должны обращать внимание на то, что дети изучают в школе, детских садах - там, где нет родителей.

А еще надо поднимать культуру, обратить внимание, чтобы музыку на телевидении диктовала не только коммерция. Почему стало не модно ходить в оперу, на концерты классической музыки. Об этом забыли. Сейчас столько гениальных исполнителей классики, а это все почему-то на третьем месте. Люди, которые десятки лет учатся в музыкальной школе и консерватории, оказываются никому не нужны. Виртуозы играют в ресторанах. Ну что это такое?

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Антон Мухарский

Писатель, актер, телеведущий

Все, что связано с патриотическим воспитанием, отбрасывает меня сразу в мои комсомольские годы - 1981-83. Сама формулировка "патриотическое воспитание" напоминает что-то из "Кодекса строителя коммунизма". Сразу запахло "гнилым", неосовком.

Если патриотическое воспитание, о котором говорит Кабмин, будет двигаться "по утвержденной линии партии", то это неосовок. Сейчас много таких тенденций, матрица империи и неосовка отбрасывает свой отблеск на Украину, и мы действуем в рамках штампов российской империи, пытаясь противопоставить ей украинскую имперскую идею.

Если мы сейчас будем так патриотически воспитывать людей, как это было в советские времена, ничего хорошего из этого не выйдет. Патриотизм государственным не бывает. Вот в чем дело. Патриотизм бывает национальным, личностным. Это очень тонкая вещь. И когда государство накладывает на нее свои притязания, она выхолащивается и формализуется.

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Дзвинка Матияш, писательница

Это нужно. Я представляю себе, как это делать в каждой семье, прививать определенные ценности, начиная с перинатального периода. Я верю в то, что когда мама кладет руку себе на живот, в котором находится ребенок, и читает ему хорошие сказки, это уже закладывает тот необходимый фундамент. А когда родители отправляют ребенка в школу в 6-7 лет с надеждой на то, что там ему все привьют, это уже поздновато. Школа, конечно, может сделать очень много. Но семья однозначно должна делать в тысячу раз больше, не дожидаясь того, что что-то сделает правительство. И, в конце концов, вырастут те граждане, которые сформируют другое правительство.

Пока в областных центрах ситуация с книжными магазинами и книгами иногда очень плохая, а в селах - так вообще. Обновления фондов сельских библиотек не было с 1991 года. А это то, с помощью чего, как раз можно заниматься патриотическим воспитанием.