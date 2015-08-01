Обзор СМИ: патриотизм приобретает новые формы

Копірайт зображення AFP Image caption Национальный подъем в Украине еще не исчерпал себя, говорят эксперты

1 августа украинские еженедельники пишут об амбициозных планах антикоррупционного бюро, последствиях банкротства десятков банков, новых трендах патриотизма и нелегком преображении "ленивых" чиновников.

Детективы против коррупции

Журнал "Фокус" публикует интервью с главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, где он, в частности, объясняет, почему его орган планирует создать собственный силовой блок, а не опираться на СБУ в случае необходимости силового задержания потенциального коррупционера.

"А если преступление совершит сотрудник СБУ, с кем я буду его задерживать? Вы же знаете, что "Альфа" будет его охранять", - говорит Сытник.

По его словам, уже назначены руководители силового подразделения - те, кто прошел конкурс.

"Уже разработан проект тренировочной базы, она будет находиться в 200 м от здания НАБУ", - рассказывает Сытник, объясняя, что силовики НАБУ будут постоянно тренироваться.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Артем Сытник говорит, что первая сотня детективов антикоррупционного бюро начнет работать уже осенью

Параллельно проходит набор детективов. Из 242 детективов, предусмотренных в структуре НАБУ, около сотни начнут работать уже этой осенью, надеется 35-летний руководитель.

"К тестированию комиссия допустила 2,5 тысячи человек, которые претендовали на одну из 100 вакансий детективов. Небольшое количество кандидатов комиссия не допустила - у них не было опыта. Эти люди рассчитывали, что как-то проскочат. После первого этапа тестирования осталось 980 человек", - рассказал Сытник изданию.

Глава НАБУ добавил, что его ведомство хочет перенимать опыт иностранных служб, в частности британской NCA. Сытника поразили масштабы аналитического центра этой структуры.

"У аналитика минимум три компьютера с сетями, открытыми и закрытыми базами. Информацию он получает из этих трех источников, систематизирует в том числе с помощью различных программных продуктов. Достаточно пяти-cеми минут, чтобы собрать информацию по конкретному человеку и связанных с ним лицам", - говорит руководитель антикоррупционного ведомства.

Последствия "банкопада"

Издание "Новое время" пишет, что владельцы проблемных банков нанесли государству 117 млрд грн. ущерба, однако никто из них не наказан, а счет оплатят вкладчики и налогоплательщики.

Только по причине банкротства "Дельта Банка" Украина понесла убытки на сумму 34,6 млрд гривен, отмечает журнал.

"Дельта" - не единственный банк, который подвел своих вкладчиков, а (владелец Николай. - Ред.) Лагун — не единственный банкир, который вышел после этого сухим из воды. В Украине сегодня таких финучреждений более 50", - пишет издание.

Больше всего проблем государству создали вполне успешные бизнесмены, которым есть чем расплатиться и с вкладчиками, и с государством, подчеркивает "Новое время".

Между тем основное бремя возьмут на себя пострадавшие вкладчики. Таких издание насчитало почти пять миллионов. Только треть из них получит выплаты в пределах гарантированной суммы в 200 тысяч гривен.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Новое время" насчитало пять миллионов вкладчиков, пострадавших от банкротства банков

Первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук считает, что фиаско на финансовом рынке является закономерным результатом работы банковской системы, которая до сих пор существовала в Украине. По его словам, значительная часть учреждений создавалась для обслуживания связанных лиц или собственных предприятий.

"Были такие, которые создавались для профессионального отмывания денег, а также те, которые появились только потому, что раньше было модно иметь свой банк. Однако были и финансисты, для которых банковский бизнес был основным, но они, как, например, Николай Лагун, не рассчитали собственных сил", - цитирует эксперта издание.

Покрыть убытки, причиненные в результате банкротства десятков банков, можно за счет их активов, пишет "Новое время". По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, после "банкопада" ему достались активы на сумму 320 млрд гривен, однако это только на бумаге. Справедливая оценка активов указывает на то, что фонд имеет гораздо меньше ресурсов для компенсации утраченных вкладов.

Новый виток патриотизма

Журнал "Корреспондент" пишет об усталости украинцев от агрессивного патриотизма. Опрошенные продавцы патриотической символики утверждают, что вещи наподобие половиков с изображением Путина и Януковича уже не столь популярны, как раньше.

Причины кроются в отсутствии блицкрига на Донбассе, жестком экономическом кризисе и активном использовании тренда патриотизма некоторыми политиками, что вызывает раздражение у украинцев, объясняет "Корреспондент". Эксперты усматривают в этом больше позитива, чем негатива, ведь национальный подъем не исчерпал себя, а только стал менее напускным и более конкретным.

Копірайт зображення other Image caption Украинцы начинают выражать свои патриотические чувства по-новому, пишет "Корреспондент"

Издание цитирует военнослужащего из Энергодара Романа Суркова, который признался, что постепенно пришел к выводу о вреде агрессивного патриотизма. Побывав в Мариуполе, Волновахе и других горячих точках, Сурков вдруг понял: скандирования и значки ничем не помогут.

"Угар прошел, а вместо него осталось ощущение, что нужно делать что-то более конкретное", - приводит журнал слова военнослужащего.

На смену окрашенным в желто-синий цвет заборам пришли высокохудожественные изображения на стенах домов с национальной тематикой, а магазины вместо футболок с гербом продают дорогие изделия с минимально представленной украинской символикой, добавляет "Корреспондент".

Ленивые чиновники

Об "от природы ленивых" украинских чиновниках пишет издание "Український тиждень". Оно отмечает, что сейчас чиновники попали в очень агрессивную среду, где с одной стороны давят "инвесторы", требующие реформ, а с другой - общественные активисты, стремящееся работать.

"Чиновник в такой среде либо "мутирует" в некую прогрессивную форму существования, либо вымрет как доисторический вид", предвещает журнал.

А пока примеры наподобие демилитаризации Широкино демонстрируют, что власти прислушиваются к людям только когда те начинают активно протестовать. Издание пишет, что президент был вынужден объяснять, что украинские военные Широкино не оставят - просто заменят "Азов" и "Донбасс" морпехами - только после того, как жители Мариуполя вышли на открытый протест.

"Український тиждень" предполагает, что в случае отхода украинских сил, Широкино сразу займут представители "ДНР", поскольку "игра в демилитаризованную зону в Широкино" - лишь "карточный прием".

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC