Рейс MH370: на Реюньоне найдены новые обломки

Копірайт зображення AFP Image caption Волонтеры продолжают прочесывать прибрежную полосу

На острове Реюньон найдены новые обломки самолета, возможно, принадлежавшие пропавшему рейсу MH370, сообщили в полиции.

Объект - предположительно, это дверь лайнера - был найден к югу от города Сен-Дени.

Сообщается, что на ней были обнаружены надписи на иностранном языке и, возможно, какие-то иллюстрации.

Ранее на этой неделе был найден еще один двухметровый объект - предположительно, обломок крыла, - который сейчас анализируют во Франции, чтобы установить, принадлежал ли он MH370.

На борту лайнера, пропавшего в марте 2014 года, находились 239 человек. Самолет выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин и бесследно исчез, после того как резко изменил курс и отключил бортовые транспондеры. Поиски самолета ни к чему не привели.

Дальнейшая экспертиза

Ранее найденная в Реюньоне часть крыла самолета направлена для экспертизы во Францию.

Копірайт зображення EPA Image caption Первый найденный обломок самолета был доставлен во Францию для проведения экспертизы

Исследование проведут в Тулузе, в лаборатории министерства обороны Франции. Компания Boeing направила туда группу экспертов для оказания помощи.

Отдельная экспертиза пройдет с найденной частью багажа.

Океанограф Дэвид Гриффин из Национального научного агентства Австралии сообщил, что место находки, на Реюньоне, вписывается в представления о том, куда океанские течения могли унести обломки.