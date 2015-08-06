Тони Эбботт: "тайна" MH370 близка к разгадке

Копірайт зображення Getty Image caption "Непостижимая тайна" исчезновения рейса MH370 близка к разгадке

"Непостижимая тайна" рейса MH370 близка к разгадке, заявил премьер-министр Австралии Тони Эбботт. Малайзийские власти подтвердили, что найденный на острове Реюньон обломок принадлежит пропавшему лайнеру.

По словам г-на Эбботта, находка "похоже, указывает на то, что самолет упал более или менее в том районе, где мы и думали".

"Он (обломок. - Ред.) дает возможность предположить, что впервые мы смогли немного приблизиться к разгадке этой непостижимой тайны", - сказал он журналистам.

Боинг-777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines с 239 пассажирами на борту, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез в марте 2014 года.

Причины исчезновения самолета до сих пор неизвестны.

"Серьезные свидетельства"

Накануне премьер-министр Малайзии заявил на пресс-конференции, что французские эксперты окончательно подтвердили, что найденный на острове Реюньон в Индийском океане обломок крыла, так называемый закрылок, действительно с рейса МН370.

Копірайт зображення BBC World Service

Копірайт зображення Image caption Предполагаемые обломки лайнера нашли на французском острове Реюньон - за тысячи километров от возможного места катастрофы

Французский прокурор Серж Маковьяк отметил, что эксперты только получили "серьезные свидетельства" того, что обломок принадлежит рейса MH370, тогда как окончательное подтверждение этого они смогут предоставить лишь после дальнейших экспертиз.

Найденный на прошлой неделе закрылок - первая такая находка за более 500 дней безрезультатных поисков.

Копірайт зображення Image caption Найденные обломки отправляют на экспертизу во французскую Тулузу

Австралийские власти заверили, что не прекратят поисковую операцию. "Мы обязаны сделать это перед сотнями миллионов людей, пользующихся нашим воздушным пространством", - сказал Тони Эбботт.

Австралийское Бюро безопасности транспорта координирует мероприятия по поискам обломков самолета в водах Индийского океана - за тысячи километров от Реюньона.

В ведомстве считают, что найденные обломки могли значительно переместиться от места крушения лайнера.