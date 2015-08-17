Половина британцев не считают себя на 100% гетеросексуалами

Копірайт зображення Reuters Image caption В Лондоне ежегодно проходит гей-парад, который посещают тысячи людей

Половина британской молодежи не считает, что она гетеросексуальна на 100%, выяснила в ходе опроса маркетинговая компания YouGov.

Участников опроса попросили оценить свою сексуальную ориентацию по семибалльной шкале - от абсолютной гетеросексуальности до абсолютной гомосексуальности.

В общей сложности 23% взрослых британцев считают, что они не на 100% гетеросексуальны (то есть оценили свою ориентацию как-то иначе), однако среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель составляет 49%.

Выяснилось, что 100-процентными геями себя считают лишь 4% опрошенных британцев, а еще около 20% опрошенных расположили себя где-то между двумя крайними точками шкалы.

В возрастной группе от 18 до 24 лет чуть менее половины опрошенных считают себя абсолютно гетеросексуальными (46%), а 43% не уверены в своей своей гетеро- или гомосексуальности на 100% (абсолютных геев среди молодежи 6%).

Среди британцев старше 60 лет в своей сексуальной ориентации полностью уверены 89% опрошенных. Большая часть из них еще училась в школе, когда в 1967 году гомосексуальность в Великобритании перестала считаться преступлением.

"Открытость во взглядах"

Примерно четверть опрошенных в возрасте от 18 до 39 лет признали, что у них хотя бы раз был гомосексуальный опыт. Для возрастной группы старше 60 лет этот показатель составил лишь 9%.

Намного чаще в наличии гомосексуального опыта признаются мужчины (примерно пятая часть мужчин - и лишь 14% женщин).

При проведении теста опрашиваемых попросили поместить себя в одну из семи групп сексуальной ориентации. 0 означал 100% гетеросексуальность, 6 – 100% гомосексуальность. Уровни с 1 по 5 подразумевали возрастающую степень гомосексуальности.

Сотрудник YouGov Уилл Далгрин сказал: "Понятно, что эти данные не являются показателем доли бисексуалов. В общем и целом, 89% жителей Британии считают себя гетеросексуалами. Однако, даже поставив себя на первый уровень, вы уже допускаете возможность гомосексуальных ощущений и действий. В первую очередь это свидетельствует о все возрастающей открытости во взглядах людей относительно собственной сексуальной ориентации".