Македония: полиция отогнала мигрантов слезоточивым газом

Копірайт зображення AFP Image caption Македония требует от Евросоюза оказать стране дополнительную помощь в связи с массовым наплывом беженцев

Полиция Македонии выпустила слезоточивый газ в толпу из нескольких тысяч нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в республику с территории Греции.

Это произошло на следующий день после того, как власти страны ввели чрезвычайное положение в двух приграничных регионах из-за беспрецедентного наплыва беженцев. Многие нелегалы прибывают к границам Македонии из Сирии, Ирака и Афганистана через Грецию. Страна стала крупнейшим транзитным пунктом на пути мигрантов, пытающихся добраться до стран-членов ЕС.

Власти Македонии ранее сообщили, что за последние два месяца более 44 тысяч человек попытались проехать через территорию Македонии далее на север Евросоюза.

Для сдерживания огромного количества нелегалов вдоль македонской границы рассредоточены усиленные отряды полиции, а также натянута колючая проволока.

Попытки прорыва

Копірайт зображення AFP Image caption Мигранты возле македонского приграничного города Гевгелия

Как сообщает интернет-версия македонской газеты "Вечер", только у города Гевгелия сейчас находится около 5000 мигрантов. При этом отмечается, что за одну ночь к македонской границе со стороны Греции прибыли еще около 3000 мигрантов.

После введения чрезвычайного положения на границе с Грецией на нейтральной территории между странами оказались блокированы несколько тысяч человек.

В пятницу толпа, насчитывающая до трех тысяч мигрантов, вновь попыталась прорваться через границу. В результате не менее восьми человек пострадали, сообщают в греческой полиции.

Ранее министр внутренних дел Македонии Митко Чавков требовал от Евросоюза принять меры и предоставить стране дополнительную помощь в связи с массовым наплывом беженцев. В четверг в ЕС заявили, что число мигрантов, скопившихся у границ Евросоюза, достигло в июле рекордных 107 500 человек.

20 августа Греция сообщила о прибытии парома с несколькими тысячами мигрантов, большинство из которых - беженцы из Сирии. Как и ожидалось, большинство из них отправилось к границе с Македонией и пытается прорваться вглубь континента.