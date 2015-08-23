В Европе вспоминают жертв сталинизма и нацизма

Копірайт зображення Getty Image caption Министры иностранных дел СССР и Германии подписали "пакт Молотова-Риббентропа" в ночь на 24 августа 1939 в Москве

В годовщину подписания "Пакта Молотова-Риббентропа" в странах ЕС вспоминают жертв сталинизма и нацизма.

В 2009 году Европарламент принял декларацию, в которой 23 августа провозглашался "Общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней".

"Европа не будет единой, если она не сможет сформировать общее представление о своей истории, не признает фашизм, сталинизм, фашистские и коммунистические режимы общим наследием и не организует честного и внимательного обсуждения преступлений этих режимов в прошлом веке", - было сказано в резолюции Европарламента.

3 июля в том же году Комитет по демократии Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию под названием "Воссоединение разделенной Европы".

Резолюция, в частности, отмечает, что "в XX веке страны Европы пережили два мощнейших тоталитарных режима — нацистский и сталинистский, во время которых имел место геноцид, нарушались права и свободы человека, совершались военные преступления и преступления против человечности" и осуждает "восхваление тоталитарных режимов, включая проведение публичных демонстраций в ознаменование нацистского или сталинистского прошлого".

Российская делегация в ПА ОБСЕ бойкотировала голосование, выступая против сравнения режимов Гитлера и Сталина. Тогдашний глава российской делегации Александр Козловский заявлял, что этот документ "неправильно трактует историю" и является "оскорблением" для всех россиян. Позже Государственная Дума и Совет Федерации официально осудили резолюцию ПА ОБСЕ.

Image caption Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа был официально обнародован лишь в 1993 году

23 августа 1939 в Москве было подписано Соглашение о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией. Соглашение подписали министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и председатель Совета народных комиссаров, народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.

По именам подписантов договор получил название "Пакт Молотова-Риббентропа".

К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе, согласно которому страны Прибалтики отходили к Советскому Союзу, а Польша - к Германии.

23 августа 1989 около 2 миллионов граждан Литвы, Латвии и Эстонии взялись за руки, составив цепочку длиной в 600 километров.

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Парламент Эстонии в 2009 году принял закон, согласно которому день 23 августа стал Днем памяти жертв преступлений сталинизма и нацизма. В этом же году сеймы Латвии и Литвы приняли аналогичные законы.

9 апреля 2015 Верховная Рада приняла пакет законов, который авторы назвали "актом декоммунизации Украины", речь в которых идет об осуждении нацистского и коммунистического режимов, открытии архивов советских спецслужб и признании Украинской повстанческой армии и других действовавших в XX веке подпольных организаций борцами за независимость Украины.