Тони Холл: BBC намерена расширить вещание на Россию

Image caption Гендиректор BBC Тони Холл в понедельник представил планы развития корпорации

Генеральный директор Британской вещательной корпорации Тони Холл подчеркнул, что приоритетными для Всемирной службы ВВС являются пользователи на Ближнем Востоке, в Индии, России и других странах бывшего СССР.

Холл заявил, что корпорация намерена расширить присутствие в России и русскоязычных странах.

Эти планы, в частности, включают создание либо спутникового телевизионного канала, вещающего на Россию, либо расширение присутствия в интернете на таких платформах, как русскоязычный сегмент YouTube, а также RuTube.

Корпорация в понедельник представила свои планы в рамках переговоров с правительством, посвященных обновлению в 2016 Королевской хартии, являющейся основой для работы корпорации.

Холл отметил, что ВВС должна оставаться той платформой, которая демонстрирует все лучшее, что Великобритания может предложить миру.

ВВС останется "открытой, сильной и креативной", а также будет превращена в "открытую платформу для британского творчества".

ВВС также сможет преодолеть все трудности в сложную эпоху интернета, добавил Холл.

Кроме того, корпорация планирует впервые начать радиовещание на Северную Корею. Согласно планам, ежедневная информационная передача будет транслироваться на КНДР на коротких волнах.