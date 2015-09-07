Тони Холл: BBC намерена расширить вещание на Россию
Генеральный директор Британской вещательной корпорации Тони Холл подчеркнул, что приоритетными для Всемирной службы ВВС являются пользователи на Ближнем Востоке, в Индии, России и других странах бывшего СССР.
Холл заявил, что корпорация намерена расширить присутствие в России и русскоязычных странах.
Эти планы, в частности, включают создание либо спутникового телевизионного канала, вещающего на Россию, либо расширение присутствия в интернете на таких платформах, как русскоязычный сегмент YouTube, а также RuTube.
Корпорация в понедельник представила свои планы в рамках переговоров с правительством, посвященных обновлению в 2016 Королевской хартии, являющейся основой для работы корпорации.
Холл отметил, что ВВС должна оставаться той платформой, которая демонстрирует все лучшее, что Великобритания может предложить миру.
ВВС останется "открытой, сильной и креативной", а также будет превращена в "открытую платформу для британского творчества".
ВВС также сможет преодолеть все трудности в сложную эпоху интернета, добавил Холл.
Кроме того, корпорация планирует впервые начать радиовещание на Северную Корею. Согласно планам, ежедневная информационная передача будет транслироваться на КНДР на коротких волнах.