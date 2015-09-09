Правление Елизаветы II и Виктории в цифрах

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В среду 9 сентября королева Елизавета II станет самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства, отобрав пальму первенства у королевы Виктории. Вместе они находились на троне более 125 лет.

Между ними есть немало общего, однако есть и очень существенные различия.

ВИКТОРИЯ стала королевой в 18 лет и правила 63 года, семь месяцев и два дня.

ЕЛИЗАВЕТА взошла на престол в возрасте 25 лет. Она станет самым долгоправящим монархом в британской истории 9 сентября 2015 г.

ВИКТОРИЯ принадлежала к немецкой Ганноверской династии. Ее рост составлял 150 сантиметров. Она была последним монархом из этой династии. У нее было девять детей, четверо из которых либо сами стали монархами, либо вступили в брак с монархами других стран.

ЕЛИЗАВЕТА, чей рост составляет 160 сантиметров, происходит из Саксен-Кобург-Готской династии. Она была переименована в династию Виндзоров во время Первой мировой войны. У королевы Елизаветы и принца Филипа четверо детей.

Коронация

На коронацию ВИКТОРИИ в Лондон собрались около 400 тысяч человек.

По имеющимся оценкам, коронацию ЕЛИЗАВЕТЫ 27 миллионов зрителей смотрели по телевидению и 11 миллионов следили за ней по радио.

Счастливый брак

ВИКТОРИЯ вышла замуж за принца Альберта 10 февраля 1840 года в возрасте 21 года. Они были женаты 20 лет. Принц Альберт умер в декабре 1861 года.

ЕЛИЗАВЕТА вышла замуж за герцога Эдинбургского 20 ноября 1947 года, тоже в возрасте 21 года. Они женаты вот уже почти 68 лет.

Она стала первым правящим британским монархом, отметившим бриллиантовую годовщину свадьбы.

Численность населения

Когда ВИКТОРИЯ взошла на престол в 1837 году, население Англии, Шотландии и Уэльса составляло 16 миллионов человек. Когда она умерла 22 января 1901 года, в Англии Шотландии и Уэльсе проживало уже 32,5 миллионов человек.

Население Соединенного Королевства в 1952 году, когда ЕЛИЗАВЕТА взошла на престол, составляло 50 миллионов человек. В год ее бриллиантового юбилея в 2012 году оно выросло до 63,2 миллионов.

Рост и упадок

ВИКТОРИЯ царствовала в империи, занимавшей четверть Земного шара с населением около 400 миллионов человек.

ЕЛИЗАВЕТА является главой государства в Соединенном Королевстве и 15 странах Содружества с населением около 139 миллионов.

Официальные визиты

ВИКТОРИЯ совершила свой первый официальный визит в Ирландию в 1849 году.

ЕЛИЗАВЕТА посетила 116 стран в ходе официальных визитов. В 1953 году во время коронационной поездки она проехала расстояние в 70 19637 км.

Состоятельные женщины

ВИКТОРИЯ, взойдя на престол, получила от парламента 385 тысяч фунтов. Позднее она купила поместье Осборн на острове Уайт и замок Балморал в Шотландии.

Личное состояние ЕЛИЗАВЕТЫ оценивается в 340 миллионов фунтов.

Премьер-министры

За царствование ВИКТОРИИ в Соединенном Королевстве сменилось 10 премьер-министров. Она пережила восемь из них. Уильям Глэдстон был премьером четыре раза.

В царствование ЕЛИЗАВЕТЫ их было уже 12. Дольше всех, на протяжении более чем 11 лет, этот пост занимала Маргарет Тэтчер.

Монеты в обращении

За время пребывания ВИКТОРИИ на британском престоле Королевский монетный двор выпустил около 2,5 млрд монет.

Со дня коронации ЕЛИЗАВЕТЫ было начеканено 68 млрд монет (8,1 млрд до перехода на десятеричную систему, и 60,3 млрд – после).

Папы и архиепископы

В правление ВИКТОРИИ сменилось шесть архиепископов Кентерберийских и три папы.

Царствование ЕЛИЗАВЕТЫ пока что видело семь архиепископов Кентерберийских и семь пап.

Улицы

В Соединенном Королевстве именем ВИКТОРИИ названы 153 улицы.

Именем ЕЛИЗАВЕТЫ названы 237.

Опасность покушения

На жизнь ВИКТОРИИ было совершено семь покушений.

В 1981 году полиция арестовала подростка, выстрелившего холостыми патронами в ЕЛИЗАВЕТУ, когда она проезжала верхом перед Букингемским дворцом во время церемонии выноса знамени.

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