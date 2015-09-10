Лапий: всегда будут те, кто думает, что вакцины придумало ЦРУ

Копірайт зображення UNIAN Image caption Иммунолог Федор Лапий говорит, что вакцина против полиомиелита, которую Украине помогли закупить международные организации, вполне качественная

Главный детский иммунолог Киева предупреждает, что в Украине уже по меньшей мере несколько сотен людей, зараженных вирусом полиомиелита, который в подавляющем большинстве случаев никак себя не проявляет.

Федор Лапий рассказал ВВС Украина о том, чем еще опасен полиомиелит и что может случиться, если уровень вакцинации в ближайшее время не поднимется.

ВВС Украина: Министр здравоохранения Александр Квиташвили на днях сказал, что уже на этой неделе вакцины против полиомиелита начнут поступать в медицинские учреждения. Они уже появились?

Федор Лапий: По состоянию на вечер вторника мне неизвестно, была ли получена вакцина, закупленная за счет Канады и международных организаций и находящаяся на данный момент на складах "Укрвакцины". Однако неделя еще не закончилась. Если задержка составит день-два, то это не проблема.

ВВС Украина: В прессе появляются мысли, что эту вакцину будто бы опасно применять из-за того, что ее повторно замораживали...

Федор Лапий: Данный вопрос не медицинский, а политический. Конфликт возникает практически на пустом месте. Кому-то очень выгодно на этом вопросе спекулировать.

ВВС Украина: Кому?

Да, я могу сказать, что эта вакцина безопасна Федор Лапий

Федор Лапий: У нас в Украине достаточно "патриотов", которым чем хуже, тем лучше. Четко просматривается желание выдумывать проблему на пустом месте.

В правилах международных перевозок, которые не являются секретными, не сказано, что вакцина от полиомиелита должна быть в замороженном состоянии. Сказано, что допускается ее замораживание и оттаивание. И на национальном уровне должно быть принято решение (для утверждения этих правил. - Ред.) соответственно практике других стран. Конечно, эти вопросы не медицинские, они не касаются безопасности вакцины и сохранения ее качества. Это просто один из вопросов, который можно задавать тем, к кому ты хочешь иметь претензии.

ВВС Украина: Поговорим все же о медицинской стороне вопроса. Вы можете сказать родителям, что эта вакцина, которая находится на складах, безопасна?

Федор Лапий: Да, я могу сказать, что эта вакцина безопасна. Она соответствует всем параметрам, которые есть у производителей и международных организаций, чтобы гарантировать качество вакцины. От того, что ее заморозили, ее свойства не меняются.

ВВС Украина: Что делать родителям, чьи дети в раннем возрасте не были привиты против полиомиелита в соответствии с календарем прививок, а теперь они хотят вакцинировать своего ребенка?

Федор Лапий: Прийти к педиатру и поговорить об этом, потому что это действительно очень важно. Педиатр может сказать, как это можно сделать.

ВВС Украина: Как действует вирус полиомиелита?

Копірайт зображення Other Image caption Вирус полиомиелита попадает в организм через ротовую полость. Фото: Science Photo Library

Федор Лапий: Вирус "грязных рук" достаточно устойчив во внешней среде. Он попадает в организм через рот - с водой, пищевыми продуктами. В кишечнике он размножается и оттуда может проникать в лимфу и кровь. А током крови разносится по организму, после чего может попадать в клетки нервной системы, которые отвечают за координацию наших движений и поддержание мышечного тонуса, - мотонейроны. Именно поражение мотонейронов проявляется острым вялым параличом (острым, потому что возникает внезапно, а вялым, потому приводит к обвисанию конечностей). Такой человек не может ходить, порой не может дышать, потому что поражаются нейроны, отвечающие за мышечный тонус грудной клетки.

Невозможно изолировать людей, у которых вирус себя никак не проявляет Федор Лапий

Такие формы, обусловленные "диким" вирусом, могут привести к смерти или параличу на всю жизнь.

Среди всемирно известных людей с диагнозом витилиго наиболее известным примером является президент Америки Рузвельт. В Украине - бывший депутат Верховной Рады Валерий Сушкевич, который сам рассказывал, что прикован к инвалидной коляске из-за пережитого в детстве полиомиелита.

Однако еще раз подчеркиваю: это - болезнь цивилизации. Вопрос в том, жить ли нам в грязи, чтобы восемь из десяти детей не доживали до двух лет, или мы хотим жить дольше, в чистоте и меньше болеть.

Например, в 1950-е годы в Украине паралитическая форма развивалась у порядка 3000 человек ежегодно.

ВВС Украина: При этом паралич поражает не более одного процента ифицированных...

Федор Лапий: В почти 95% случаев полиомиелит не имеет никаких проявлений. 3-4% могут иметь клинические проявления острой кишечной инфекции, инфекции дыхательных путей. И только в 0,1-1% случаев развиваются паралитические формы, то есть это один случай из ста или тысячи инфицированных. И в этом заключается опасность, потому что невозможно изолировать людей, у которых симптомы вируса не проявляются. Эти люди путешествуют, пересекают границы, ездят в гости, отдыхают, купаются в бассейнах и озерах, и вирус полиомиелита от них попадает во внешнюю среду.

Вакцинозависимая цивилизация

ВВС Украина: То есть два случая паралича в Закарпатье, о которых заявила ВОЗ, означают, что есть еще минимум 200 зараженных людей?

Федор Лапий: В любом случае, это сотни людей. Носителей этого вакцинородственного вируса в разы больше, чем тех, у кого его обнаружили. И это должны понимать все.

Так же можно говорить, что если бы не дороги, у нас бы не было автокатастроф Федор Лапий

То, что этот вирус, является вакцинородственным, дало основания некоторым противникам иммунизации говорить, что не будь вакцины, не было бы и этого вируса.

Если бы не вакцина, у нас было бы по 3000 случаев паралитического полиомиелита ежегодно. С таким же успехом можно говорить, что если бы не дороги, у нас бы не было автокатастроф. Это софистические ошибки. Наша цивилизация вакцинозависима.

Если мы не хотим жить с полиомиелитом и не хотим возвращаться в XIX век, мы должны проводить вакцинацию. А ситуация наподобие той, что сложилась в Закарпатье, возникает только среди невакцинированных детей и только там, где сохраняется низкий уровень иммунизации.

ВВС Украина: Какие все-таки существуют статистические риски от вакцин против полиомиелита?

Федор Лапий: В этом вопросе есть много искаженной информации, а порой и невежества. Так, очень редко оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) может и у вакцинированного, и у контактного вызвать так называемый вакциноассоциированный паралитический полиомиелит. Контактный - это тот, кто контактирует с вакцинированным человеком, например, член семьи.

Чтобы этих случаев не было, Украина с 2006 года использует смешанную схему вакцинации. Для первых двух доз берут инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ), а затем проводится ОПС. Мы были практически первыми на постсоветском пространстве, кто перешел на такую обязательную схему.

Когда мы спрашиваем, может ли вакцина вызвать заболевание, связанное с вакцинальным вирусом - может, но это не обязательно тяжелый паралич. Это неприятно. Но при первой дозе ОПС вероятность возникновения вакцинопрофилактики- ассоциированного паралитического полиомиелита составляет примерно один случай на 750 000 доз вакцины.

Ежегодно в Украине рождается 500 000 детей, и они должны получить три дозы вакцины. То есть из этих полумиллиона детей в год мы можем ожидать 1-2 таких случая. Но это не 3000 (как было в 1950-х годах. - Ред.)

Когда речь идет о второй, третий и последующие дозы, частота таких случаев составляет уже один на 6-7 миллионов доз вакцин. А в среднем выходит один случай на 2500000 доз вакцин.

Но когда используются две первые вакцины ИПВ, то у вакцинированных вообще не возникает вакцинопрофилактики-ассоциированного паралитического полиомиелита. С помощью этих двух вакцин вы защищены в дальнейшем от того, что вирус из ОПС может поражать клетки нервной системы.

Копірайт зображення Reuters Image caption Полиомиелит поражает те страны, где уровень иммунизации снижается до критического уровня

"Мы уже переболели, нам-то что"

ВВС Украина: Какая ситуация с прививками против других болезней? Где следующее слабое звено цепи?

Федор Лапий: Там, где прекращается вакцинация, там и появляется болезнь. У нас недостаточная вакцинация против коклюша - коклюш растет среди детей до года жизни, и в Украине уже есть смертельные случаи среди детей такого возраста. Если не будет проводится вакцинация против дифтерии - будет расти, и будут смертельные случаи.

Сегодня достаточно много случаев столбняка, потому что не проводится ни плановая вакцинация, ни профилактика столбняка после травм.

ВВС Украина: Какие вакцин не хватает больше всего?

Даже когда люди будут падать мором от эпидемии, все равно найдутся те, кто скажет, что это ЦРУ испытывает на нас какие-то лекарства Федор Лапий

Федор Лапий: На сегодня больше всего не хватает вакцин против коклюша, дифтерии и столбняка. Пока у нас в Киеве есть вакцины, достаточно вакцин корь-паротит-краснуха, против гепатита В и ХИБ-инфекции. Это вакцины, закупленные еще в 2014 году.

ВВС Украина: Сколько детей в Украине полностью прошли календарь прививок?

Федор Лапий: Статистика есть, но все зависит от того, о какой инфекции, дозе и возрастной группе идет речь. Если брать очень грубо, то в 2014 году на первом году жизни было вакцинировано тремя дозами от полиомиелита чуть меньше 50% детей. Среди остальных 250 тысяч детей есть такие, которые вообще не были привиты, а есть те, которые получили две или одну дозу.

ВВС Украина: А какова ситуация с другими болезнями?

Федор Лапий: Такая же, потому что для первых двух вакцин против полиомиелита, как правило, используется комбинированная вакцина вместе с коклюшем, дифтерией, паротитом и ХИБ-инфекцией. Это вакцина Пентаксим.

ВВС Украина: Все же многие родители не хотят прививать детей даже тогда, когда вакцины доступны. Что делать в условиях, когда антивакцинальная кампания из года в год набирает обороты?

Федор Лапий: Может, это будет грубо сказано, но люди осознают, что вакцина все-таки нужна, только тогда, когда приходит беда.

К большому сожалению, украинцы довольно замкнуты. Ко мне приходят на прием невакцинированные пациенты, заболевшие лабораторно подтвержденным коклюшем. Невакцинированные по разным причинам: не было вакцины, были противопоказания, думали, сомневались. Когда я спрашиваю их: "Вы готовы выйти на телевидение и рассказать о том, что коклюш - это не выдумка врачей или фарммафии, а реальная проблема, которая уносит жизни?", они сразу говорят: "Нет". "Почему?" - "Мы уже переболели, нам-то что". Одно такое выступление по телевидению может спасти две, три или десять жизней.

За рубежом, если ребенок умирает в результате болезни, эту историю обнародуют, люди хотят спасти других людей. Может и мы пойдем таким путем, но пока у нас есть замкнутость.

Однако стопроцентного понимания не будет никогда. Даже если у вас во дворе люди будут падать мором от эпидемии, все равно найдется несколько процентов людей, которые будут говорить, что это ЦРУ испытывает на нас какие-то лекарства, или будут держаться за свои религиозные убеждения.

С Федором Лапием беседовал Олег Карпьяк