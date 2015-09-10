Лапий: всегда будут те, кто думает, что вакцины придумало ЦРУ
Главный детский иммунолог Киева предупреждает, что в Украине уже по меньшей мере несколько сотен людей, зараженных вирусом полиомиелита, который в подавляющем большинстве случаев никак себя не проявляет.
Федор Лапий рассказал ВВС Украина о том, чем еще опасен полиомиелит и что может случиться, если уровень вакцинации в ближайшее время не поднимется.
ВВС Украина: Министр здравоохранения Александр Квиташвили на днях сказал, что уже на этой неделе вакцины против полиомиелита начнут поступать в медицинские учреждения. Они уже появились?
Федор Лапий: По состоянию на вечер вторника мне неизвестно, была ли получена вакцина, закупленная за счет Канады и международных организаций и находящаяся на данный момент на складах "Укрвакцины". Однако неделя еще не закончилась. Если задержка составит день-два, то это не проблема.
ВВС Украина: В прессе появляются мысли, что эту вакцину будто бы опасно применять из-за того, что ее повторно замораживали...
Федор Лапий: Данный вопрос не медицинский, а политический. Конфликт возникает практически на пустом месте. Кому-то очень выгодно на этом вопросе спекулировать.
ВВС Украина: Кому?
Федор Лапий: У нас в Украине достаточно "патриотов", которым чем хуже, тем лучше. Четко просматривается желание выдумывать проблему на пустом месте.
В правилах международных перевозок, которые не являются секретными, не сказано, что вакцина от полиомиелита должна быть в замороженном состоянии. Сказано, что допускается ее замораживание и оттаивание. И на национальном уровне должно быть принято решение (для утверждения этих правил. - Ред.) соответственно практике других стран. Конечно, эти вопросы не медицинские, они не касаются безопасности вакцины и сохранения ее качества. Это просто один из вопросов, который можно задавать тем, к кому ты хочешь иметь претензии.
ВВС Украина: Поговорим все же о медицинской стороне вопроса. Вы можете сказать родителям, что эта вакцина, которая находится на складах, безопасна?
Федор Лапий: Да, я могу сказать, что эта вакцина безопасна. Она соответствует всем параметрам, которые есть у производителей и международных организаций, чтобы гарантировать качество вакцины. От того, что ее заморозили, ее свойства не меняются.
ВВС Украина: Что делать родителям, чьи дети в раннем возрасте не были привиты против полиомиелита в соответствии с календарем прививок, а теперь они хотят вакцинировать своего ребенка?
Федор Лапий: Прийти к педиатру и поговорить об этом, потому что это действительно очень важно. Педиатр может сказать, как это можно сделать.
ВВС Украина: Как действует вирус полиомиелита?
Федор Лапий: Вирус "грязных рук" достаточно устойчив во внешней среде. Он попадает в организм через рот - с водой, пищевыми продуктами. В кишечнике он размножается и оттуда может проникать в лимфу и кровь. А током крови разносится по организму, после чего может попадать в клетки нервной системы, которые отвечают за координацию наших движений и поддержание мышечного тонуса, - мотонейроны. Именно поражение мотонейронов проявляется острым вялым параличом (острым, потому что возникает внезапно, а вялым, потому приводит к обвисанию конечностей). Такой человек не может ходить, порой не может дышать, потому что поражаются нейроны, отвечающие за мышечный тонус грудной клетки.
Такие формы, обусловленные "диким" вирусом, могут привести к смерти или параличу на всю жизнь.
Среди всемирно известных людей с диагнозом витилиго наиболее известным примером является президент Америки Рузвельт. В Украине - бывший депутат Верховной Рады Валерий Сушкевич, который сам рассказывал, что прикован к инвалидной коляске из-за пережитого в детстве полиомиелита.
Однако еще раз подчеркиваю: это - болезнь цивилизации. Вопрос в том, жить ли нам в грязи, чтобы восемь из десяти детей не доживали до двух лет, или мы хотим жить дольше, в чистоте и меньше болеть.
Например, в 1950-е годы в Украине паралитическая форма развивалась у порядка 3000 человек ежегодно.
ВВС Украина: При этом паралич поражает не более одного процента ифицированных...
Федор Лапий: В почти 95% случаев полиомиелит не имеет никаких проявлений. 3-4% могут иметь клинические проявления острой кишечной инфекции, инфекции дыхательных путей. И только в 0,1-1% случаев развиваются паралитические формы, то есть это один случай из ста или тысячи инфицированных. И в этом заключается опасность, потому что невозможно изолировать людей, у которых симптомы вируса не проявляются. Эти люди путешествуют, пересекают границы, ездят в гости, отдыхают, купаются в бассейнах и озерах, и вирус полиомиелита от них попадает во внешнюю среду.
Вакцинозависимая цивилизация
ВВС Украина: То есть два случая паралича в Закарпатье, о которых заявила ВОЗ, означают, что есть еще минимум 200 зараженных людей?
Федор Лапий: В любом случае, это сотни людей. Носителей этого вакцинородственного вируса в разы больше, чем тех, у кого его обнаружили. И это должны понимать все.
То, что этот вирус, является вакцинородственным, дало основания некоторым противникам иммунизации говорить, что не будь вакцины, не было бы и этого вируса.
Если бы не вакцина, у нас было бы по 3000 случаев паралитического полиомиелита ежегодно. С таким же успехом можно говорить, что если бы не дороги, у нас бы не было автокатастроф. Это софистические ошибки. Наша цивилизация вакцинозависима.
Если мы не хотим жить с полиомиелитом и не хотим возвращаться в XIX век, мы должны проводить вакцинацию. А ситуация наподобие той, что сложилась в Закарпатье, возникает только среди невакцинированных детей и только там, где сохраняется низкий уровень иммунизации.
ВВС Украина: Какие все-таки существуют статистические риски от вакцин против полиомиелита?
Федор Лапий: В этом вопросе есть много искаженной информации, а порой и невежества. Так, очень редко оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) может и у вакцинированного, и у контактного вызвать так называемый вакциноассоциированный паралитический полиомиелит. Контактный - это тот, кто контактирует с вакцинированным человеком, например, член семьи.
Чтобы этих случаев не было, Украина с 2006 года использует смешанную схему вакцинации. Для первых двух доз берут инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ), а затем проводится ОПС. Мы были практически первыми на постсоветском пространстве, кто перешел на такую обязательную схему.
Когда мы спрашиваем, может ли вакцина вызвать заболевание, связанное с вакцинальным вирусом - может, но это не обязательно тяжелый паралич. Это неприятно. Но при первой дозе ОПС вероятность возникновения вакцинопрофилактики- ассоциированного паралитического полиомиелита составляет примерно один случай на 750 000 доз вакцины.
Ежегодно в Украине рождается 500 000 детей, и они должны получить три дозы вакцины. То есть из этих полумиллиона детей в год мы можем ожидать 1-2 таких случая. Но это не 3000 (как было в 1950-х годах. - Ред.)
Когда речь идет о второй, третий и последующие дозы, частота таких случаев составляет уже один на 6-7 миллионов доз вакцин. А в среднем выходит один случай на 2500000 доз вакцин.
Но когда используются две первые вакцины ИПВ, то у вакцинированных вообще не возникает вакцинопрофилактики-ассоциированного паралитического полиомиелита. С помощью этих двух вакцин вы защищены в дальнейшем от того, что вирус из ОПС может поражать клетки нервной системы.
"Мы уже переболели, нам-то что"
ВВС Украина: Какая ситуация с прививками против других болезней? Где следующее слабое звено цепи?
Федор Лапий: Там, где прекращается вакцинация, там и появляется болезнь. У нас недостаточная вакцинация против коклюша - коклюш растет среди детей до года жизни, и в Украине уже есть смертельные случаи среди детей такого возраста. Если не будет проводится вакцинация против дифтерии - будет расти, и будут смертельные случаи.
Сегодня достаточно много случаев столбняка, потому что не проводится ни плановая вакцинация, ни профилактика столбняка после травм.
ВВС Украина: Какие вакцин не хватает больше всего?
Федор Лапий: На сегодня больше всего не хватает вакцин против коклюша, дифтерии и столбняка. Пока у нас в Киеве есть вакцины, достаточно вакцин корь-паротит-краснуха, против гепатита В и ХИБ-инфекции. Это вакцины, закупленные еще в 2014 году.
ВВС Украина: Сколько детей в Украине полностью прошли календарь прививок?
Федор Лапий: Статистика есть, но все зависит от того, о какой инфекции, дозе и возрастной группе идет речь. Если брать очень грубо, то в 2014 году на первом году жизни было вакцинировано тремя дозами от полиомиелита чуть меньше 50% детей. Среди остальных 250 тысяч детей есть такие, которые вообще не были привиты, а есть те, которые получили две или одну дозу.
ВВС Украина: А какова ситуация с другими болезнями?
Федор Лапий: Такая же, потому что для первых двух вакцин против полиомиелита, как правило, используется комбинированная вакцина вместе с коклюшем, дифтерией, паротитом и ХИБ-инфекцией. Это вакцина Пентаксим.
ВВС Украина: Все же многие родители не хотят прививать детей даже тогда, когда вакцины доступны. Что делать в условиях, когда антивакцинальная кампания из года в год набирает обороты?
Федор Лапий: Может, это будет грубо сказано, но люди осознают, что вакцина все-таки нужна, только тогда, когда приходит беда.
К большому сожалению, украинцы довольно замкнуты. Ко мне приходят на прием невакцинированные пациенты, заболевшие лабораторно подтвержденным коклюшем. Невакцинированные по разным причинам: не было вакцины, были противопоказания, думали, сомневались. Когда я спрашиваю их: "Вы готовы выйти на телевидение и рассказать о том, что коклюш - это не выдумка врачей или фарммафии, а реальная проблема, которая уносит жизни?", они сразу говорят: "Нет". "Почему?" - "Мы уже переболели, нам-то что". Одно такое выступление по телевидению может спасти две, три или десять жизней.
За рубежом, если ребенок умирает в результате болезни, эту историю обнародуют, люди хотят спасти других людей. Может и мы пойдем таким путем, но пока у нас есть замкнутость.
Однако стопроцентного понимания не будет никогда. Даже если у вас во дворе люди будут падать мором от эпидемии, все равно найдется несколько процентов людей, которые будут говорить, что это ЦРУ испытывает на нас какие-то лекарства, или будут держаться за свои религиозные убеждения.
С Федором Лапием беседовал Олег Карпьяк