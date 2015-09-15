Компьютеры в школах не гарантируют лучших знаний - исследование

Копірайт зображення Getty Image caption Компьютеры в школах не всегда гарантируют лучшие знания для учеников, но отказаться от технологий в образовании уже невозможно

Масштабное использование компьютеров в образовательном процессе не улучшает результаты учащихся, свидетельствует всемирное исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напротив, как утверждают исследователи, постоянное использование компьютеров в школах скорее ассоциируется с худшими оценками.

Руководитель образовательного направления ОЭСР Андреас Шлейхер отмечает, что применение технологий в обучении породило "слишком много ложных надежд".

Эксперт британского правительства по вопросам поведения учащихся Том Беннет говорит, что учителя были "ослеплены" компьютерами в школах.

Исследование ОЭСР ставило цель изучить влияние "школьных технологий" на результаты международных тестов, которые проводятся в разных странах (в частности тестов Pisa, в которых принимают участие ученики из 70 стран).

Полученные данные свидетельствуют, что образовательные системы, в которых широко использовались информационные и коммуникационные технологии, не показали "ощутимого улучшения" во время тестов по чтению, математике или иным наукам.

Смешанное влияние

"Если вы посмотрите на наиболее эффективные системы образования, такие как в Восточной Азии, то они были очень осторожны с использованием технологий в своих классах", - рассказывает Шлейхер.

Image caption Андреас Шлейхер предостерегает, что компьютеры могут отвлекать учеников от учебы и приучать их к поиску готовых ответов в интернете

"Те студенты, которые пользуются планшетами и компьютерами очень часто, как правило, учатся хуже тех, кто использует их меньше", - добавляет эксперт.

Расходы на образовательные технологии в школах ежегодно составляют в мире почти 27 млрд долл. (по данным компании Gartner).

Однако, как отмечает Андреас Шлейхер, влияние компьютеров на успехи учеников "в лучшем случае является смешанным" - одновременно положительным и отрицательным.

Данные исследования:

Ученики, которые часто пользуются компьютерами в школе, показывают худшие результаты.

Ученики, которые пользуются компьютерами в школе умеренно (один раз или дважды в неделю), имеют "несколько лучшие результаты", чем те, кто использует их крайне редко.

Результаты тестирования по чтению, математике и другим наукам в тех странах, которые много инвестировали в информационные технологии в школах, "не намного лучше".

Школьные системы, показывающие лучшие достижения, такие как в Южной Корее или китайском Шанхае, используют в обучении компьютеры сравнительно немного.

Школы Сингапура, где технологии в учебном процессе используются умеренно, показывают лучшие результаты в цифровых навыках учеников.

"Больше всего разочаровывают результаты исследования, свидетельствующие о том, что социально-экономический разрыв между учениками не становится меньше благодаря технологиям, а наоборот - даже увеличивается", - обращает внимание Шлейхер.

Image caption Эксперты говорят, что лучшие результаты показывают ученики, которые используют технологии в обучении умеренно

Он добавляет, что на уменьшение этого разрыва больше влияет лучшее понимание всеми учениками математики, чем доступ к хай-тек устройствам.

По мнению исследователя, "школьные технологии" могут отвлекать учеников от учебы и приводить к тому, что школьники будут просто копировать из интернета ответы для домашних заданий.

Исследование показывает, что нет ни одной страны, где бы широкое использование интернета в обучении привело к улучшению результатов учащихся.

Среди семи стран с наибольшим использованием интернета в школах, в трех (Австралия, Новая Зеландия и Швеция) наблюдается "значительное ухудшение" читальных навыков, и еще в трех (Испания, Норвегия и Дания) - учебные результаты имеют признаки стагнации.

Зато страны и города, где интернет в школах используется меньше (Южная Корея, Гонконг, Шанхай и Япония), показывают лучшие результаты по международным тестам.

Невозможно отказаться

Копірайт зображення Getty Image caption Отказаться от компьютеров и планшетов в школах в современном мире уже невозможно, отмечают педагоги

В то же время Андреас Шлейхер предостерегает, что результаты исследования нельзя использовать в качестве причины для отказа от использования технологий в школах. Этот отчет, в свою очередь, должен побуждать к поискам более эффективных подходов.

Например, рассказывает Шлейхер, электронные учебники можно легко обновлять, что невозможно сделать с традиционными книгами.

Эксперты отмечают, что в современном мире школы невозможно представить без компьютеров и технологий, ведь ученики все равно ими пользуются дома.

Представитель компании Microsoft Хью Милвард рассказывает, что Интернет обеспечивает каждому ученику доступ ко всему багажу человеческих знаний, а 3-D принтеры развивают производственные возможности во время учебы.

Лондонский учитель Джон Моррис также отвергает идею отказа от технологий. По его словам, школы уже готовят учеников к тем специальностям, которые еще даже не существуют.

"Мы учим их использовать технологии, которые еще даже не изобретены. Поэтому как возможно отделить технологию от производства или от обучения?" - спрашивает педагог.

Правительственный эксперт Том Беннет добавляет, что несмотря на действительно завышенные ожидания от технологий в школах, отказаться от них в образовании уже невозможно.

Вопрос же о том, что собственно должно использоваться в учебных классах, должны решать школы и учителя, а не люди, имеющие те или иные ожидания.