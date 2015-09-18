"Шнобель": что все млекопитающие делают за 21 секунду?

Копірайт зображення Reuters Image caption В Гарварде в 25-й раз вручили премию за абсурдные научные исследования

Исследование о том, что все млекопитающие освобождают свой мочевой пузырь примерно за одно и то же время, получило "Шнобелевскую премию".

Авторы научной работы установили, что все млекопитающие – от кота до слона – в среднем писают в течение 22 секунд.

Среди других лауреатов 25-й церемонии – ученые, установившие, что аналог английскому слову "huh?" есть во всех языках.

Исследователь Майкл Л. Смит также удостоился приза за то, что изучал болезненность пчелиных укусов. В момент исследования он был ужален в разные места тела 25 раз, после чего сделал вывод, что один из самых болезненных укусов пришелся на пенис.

"Шнобелевскую премию" ежегодно вручают за самые нелепые научные открытия, которые заставляют людей смеяться, но также - задуматься.