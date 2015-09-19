Беспризорников-мигрантов в Европе подстерегают сутенеры

Копірайт зображення Reuters Image caption В Европу прибывает все больше подростков, которых не сопровождают взрослые

В современном мире трудно оказаться в полном одиночестве. Дети даже не могут представить себе такое.

Но пока европейские лидеры спорят о том, что делать с наплывом беженцев и мигрантов, наименее защищенная группа ускользает из поля зрения.

Согласно данным ЮНИСЕФ, число детей и подростков, пытающихся получить убежище в Европе, выросло на 74% - речь идет о 106 тысячах человек лишь за первое полугодие.

Самые маленькие, кому меньше 10 лет, обычно прибывают в Европу вместе с кем-то из членов семьи. Но число несовершеннолетних без сопровождения также резко возросло.

Некоторые осиротели в результате военных действий на родине. Некоторые отбились от родителей по пути в Европу.

Некоторых семьи на родине отправляют в путь в одиночку, в надежде, что им удастся получить убежище, а затем либо привезти остальных родственников легально, либо посылать им деньги.

Европа оказалась полностью неподготовленной к наплыву этих детей.

Сейчас они прибывают через Грецию и Венгрию, но за последние два года контрабандисты, нелегально перевозящие людей через границу, предпочитали отправлять их в Италию. Именно туда я и отправилась выяснить, как выглядит жизнь этих несовершеннолетних мигрантов.

Многие из тех, кто прибыл из Сирии, Эритреи и Афганистана, лично были свидетелями ужасов у себя на родине. По дороге в Европу некоторых ограбили и изнасиловали, но все они были уверены, что по прибытии в Европу их проблемы закончатся. Они жестоко заблуждались.

Дети - это бизнес

Итальянские власти не в состоянии эффективно справиться с наплывом мигрантов и беженцев, прибывающих к ее берегам, а это, в свою очередь, дало возможность людям, не слишком обремененным совестью, заработать.

Image caption Многих подростков по пути в Европу ограбили и изнасиловали

Множество подростков оказались жертвами эксплуатации с самого начала.

На юге Италии подростки и дети – это бизнес. Центры по приему мигрантов получают от правительства до 75 евро в день за каждого несовершеннолетнего (за взрослых они получают по 35 евро).

Столкнувшись с огромным количеством мигрантов, местные власти разрешили частным гражданам открывать центры по приему несовершеннолетних беженцев и мигрантов. При этом за деятельностью этих центров не осуществляется практически никакого контроля.

Мы отправились в центр Джарре, в Сицилии, так как до нас дошли шокирующие сведения об условиях жизни в этом месте – отсутствии туалетов, оголенных проводах электропроводки и отсутствии службы социальной помощи.

В результате нашего расследования, за которым последовало официальное расследование депутатами парламента Италии, несколько дней назад этот центр был закрыт.

Но до нас дошли жалобы не только на условия в частных центрах по приему беженцев, но и в центрах официальных, государственных. Иногда даже идет речь о связях этих центров с местной мафией.

Сексуальная эксплуатация

Фабио Соргони, представитель итальянской неправительственной организации On The Road, говорит, что есть лишь короткий отрезок времени, во время которого детям и подросткам, прибывающим в Европу, можно предоставить истинное убежище.

Image caption Некоторые подростки оказываются вынужденными продавать свое тело

По закону подростки имеют право днем выходить на улицу, а там, говорит Фабио Соргони, они чрезвычайно легко становятся жертвами организованных преступных группировок или же желающих воспользоваться их неопытностью.

В большинстве итальянских центров нет переводчиков, знающих родные языки детей. Также нет людей, обученных выявлять жертв сексуальной эксплуатации.

Дети и подростки в таких условиях чувствуют себя незащищенными, слабо понимают, что происходит, и в результате тысячи просто бегут из этих центров и живут на улицах.

Им никто не помогает, и никто не несет за них ответственность. Им приходится жить, как получится. И делать все, что угодно, лишь бы выжить.

На римском вокзале Термини собираются мальчики из стран Ближнего Востока, которым некуда податься. Некоторым всего 11 лет, и они окружены далеко не самыми лучшими представителями итальянского общества.

Мы наблюдали за тем, что происходит вокруг вокзала в течение нескольких месяцев. Иногда появлялись новые мальчики, другие исчезали – их арестовывали, или они уезжали на север Европы.

Но все они рассказывали нам похожие истории.

Копірайт зображення EPA Image caption Число беженцев и мигрантов, прибывающих в Европу, бьет все рекорды

14-летний Халед говорит, что начал торговать наркотиками для того, чтобы купить себе еду.

"Я это сделал для того, что бы избежать того, что делают другие подростки, – заниматься сексом с итальянскими мужчинами. Я это видел своими глазами. Мальчики из Египта, Туниса или Марокко просят за это 50, а то и всего 30 евро", - объясняет он.

Мы работали на вокзале со скрытыми камерами, и Халед хотел показать нам, как это работает. Он зашел в местное кафе, известное тем, что здесь можно найти секс-клиентов, и без труда разговорился с мужчиной средних лет.

Большинство подростков, которые встретились нам в районе вокзала, – мусульмане и выросли в консервативных семьях. Ни один из них не признался нам, что сам продает свое тело за деньги.

Все указывают друг на друга. Но Лассад, итальянский доброволец тунисского происхождения, который несколько дней в неделю приходит в район вокзала Термини для того, чтобы попытаться убедить мальчиков не заниматься преступной деятельностью, говорит, что большинство подростков, которых мы там встретили, занимаются мелким воровством, приторговывают наркотиками или оказывают сексуальные услуги.

Я бы никогда сюда не приехал"

"А чего вы ожидали? – спрашивает он. - Как еще они могут выплатить свои долги контрабандистам, привезшим их в Италию, где они возьмут деньги на еду? У некоторых вообще нет крыши над головой. Люди здесь знают, что эти мальчишки оказались в безвыходной ситуации и охотятся на них. Это просто рынок".

Хамид уже один раз отсидел в тюрьме за торговлю наркотиками. Он говорит, что раз в неделю звонит в Египет своей маме и врет ей о том, как он живет. Он спит в ночных автобусах. Моется у фонтанчика с питьевой водой.

Копірайт зображення AP Image caption Италия не в состоянии справиться с наплывом мигрантов и беженцев

Думал ли он, что в Европе его ждет лучшая жизнь? - спросила я его.

"Мы ехали сюда, думая, что мы пойдем в школу, что у нас будет крыша над головой, что мы найдем работу. Но все оказалось по-другому. Кое-кто из нас работает за гроши на рынке, кое-кто продает наркотики, кто-то продает собственное тело, - говорит Хамид. - После пары раз им уже все равно. Если бы я знал об этом, я бы никогда сюда не приехал".

Для многих из этих подростков побег в Европу оказался дорогой, ведущей в ад.

Долговое рабство

Большинство одиноких подростков, прибывающих в ЕС, – мальчики, но по дороге из Рима в Абруццо мы узнали об ужасной судьбе нигерийских девочек в Италии.

В Италию давно уже привозят женщин из Нигерии работать проститутками, но после того как из Северной Африки стали прибывать суда с мигрантами, число нигерийских проституток, в том числе и несовершеннолетних девочек, значительно возросло.

Image caption Нигерийским девушкам говорят, что они должны выплатить контрабандистам до 60 тысяч евро

Обычно девочки и девушки отправляются в Европу, думая, что будут работать парикмахерами или сиделками.

Когда им удается пересечь Сахару и добраться до Ливии, контрабандисты на время их запирают, насилуют, а затем сажают на утлые суда, следующие в Италию.

Когда девушки добираются до Италии, контрабандисты им заявляют, что они должны 50-60 тысяч евро за дорогу в Европу.

В подобном долговом рабстве оказываются даже 13-летние девочки.

На пустынном участке дороги из Рима в Абруццо клиенты платят за секс 15 евро. При такой ставке на выплату 50 тысяч евро уйдут годы.

Девушки, которым удалось сбежать и обратиться за помощью к властям, говорят, что контрабандисты угрожают насилием их семьям в Нигерии и нередко исполняют свои угрозы.

Мы видели, как вдоль дороги стоят девушки, и даже в темноте, несмотря на макияж, видно, что некоторым из них еще нет и 15 лет.

Мы увидели Анни рядом с урной. Она заметно нервничала и пыталась продать свое тело. По ее словам, она совсем недавно приплыла из Ливии. Девушки говорят, что иногда они занимаются сексом просто за еду.

И Италия - не исключение. Все эти ужасы происходят в темных уголках по всему континенту, в то время как в Европу приезжает все больше и больше несовершеннолетних мигрантов и беженцев.

Конечно, существуют нормы и законы о защите несовершеннолетних как в международном, так и в европейском праве. Но пока европейские политики спорят о том, что делать с наплывом беженцев и мигрантов, и пытаются переложить ответственность друг на друга, дети оказываются брошенными на произвол ужасной судьбы прямо на нашем пороге.