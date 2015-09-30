Закрытое небо: что делать пассажирам

Копірайт зображення httpalexcheban.livejournal.com

"Я летал в Россию практически каждый месяц, иногда два раза в месяц. Сейчас успеваю слетать в начале октября. Следующую командировку в Россию планировал на первые числа ноября - пока пришлось заморозить эти планы", - рассказывает Юрий Николаев, руководитель дирекции продаж компании Allbiz.

У компании пять филиалов в России, потому Николаев летал часто.

После того, как Кабмин запретил российским авиакомпаниям летать в Украину, Москва ответила зеркальным шагом и закрыла свое пространство для всех украинских компаний.

В схожей с Юрием Николаевым ситуации окажутся сотни тысяч человек.

Как рассказали ВВС Украина в Госавиаслужбе, только за первое полугодие 2015 украинские авиакомпании перевезли более 187 тыс. пассажиров, российские - 469 тыс.

"Семейные связи никуда не денутся"

Что теперь делать пассажирам? В Министерстве инфраструктуры отвечают: транзитные полеты переориентируется на хабы других стран, а те пассажиры, которые летели в российские города, будут лететь с пересадкой через другие аэропорты.

По мнению директора компании "Стиль Авиа" Евгения Хайнацкого, транзитными городами вместо российских могут стать Минск, Рига, Варшава или Стамбул.

Бизнес, семейные и дружеские связи никуда не денутся Александр Чебан

"Рынок сам себя отрегулирует, но рынок очень большой и все потребности удовлетворить в краткосрочной перспективе будет невозможно", - говорит эксперт.

Для блогера и фотографа Александра Чебана полеты с пересадками остаются единственной альтернативой запрещенным прямым рейсам. Чебан ведет в ЖЖ популярный блог, посвященный путешествиям, и часто летал из Киева в Москву по делам, а также транзитом через Москву во многие страны мира.

"Бизнес, семейные и дружеские связи никуда не денутся, просто вырастут расходы и увеличится количество неудобств для тех, кому нужно летать", - считает блогер.

Чебан говорит, что из-за запрета прямых рейсов прежде всего вырастут цены на билеты и увеличится время, которое людям придется тратить на дорогу.

Цены также вырастут на транзитные рейсы через Москву.

Копірайт зображення httpalexcheban.livejournal.com Image caption Александр Чебан: санкции направлены прежде против бизнес-сегмента, семейных, личных связей

"Прежде всего это Азия и США "Аэрофлотом". Тарифы на эти направления очень часто были самыми низкими для украинцев", - рассказывает блогер.

Юрий Николаев из Allbiz надеется, что хотя бы один авиаперевозчик останется на маршруте Киев-Москва-Киев. Иначе ему придется сокращать количество поездок в Россию.

Российская авиакомпания Utair, которая осуществляет такие полеты и которой не было в украинском санкционном списке, уже заявила, что рассматривает возможность увеличения количества прямых рейсов в Украину.

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" заявил, что может увеличить количество рейсов из Минска в Москву и из Минска в Киев, а также предоставлять самолеты большей вместимости. Сейчас на маршруте Киев-Минск-Киев 27 рейсов в неделю.

Еще одна украинская авиакомпания - Yanair - планировала с 26 октября начать полеты из Киева в Москву, но после введения запрета решила заморозить открытие регулярного авиарейса в Россию.

"Альтернатива всегда есть"

По мнению экспертов, после запрета на полеты часть пассажиров пересядет на поезда и автомобили.

Однако, в Министерстве инфраструктуры не смогли ответить на вопрос ВВС, увеличится ли количество поездов между Киевом и Москвой.

"Всегда есть альтернативы, поезд или авто ... Нам к трудностям не привыкать", - говорит киевлянин Игорь Скрипник, который купил на январь авиабилет из Москвы в Гонконг и планировал в Москву тоже лететь из Украины самолетом, но теперь вынужден изменить свои планы.

В том, что "транспортные потоки найдут свой выход", уверен министр транспорта РФ Максим Соколов. Он напоминает о железнодорожном сообщении между странами, которое все еще остается, и предполагает, что отныне россиянам в Киев придется добираться через Беларусь, Молдову и Турцию.

Однако такие варианты подходят не всем. "Поезд или автомобиль - это слишком утомительно", - говорит Николаев из Allbiz.

Журналист и телеведущий Павел Шеремет, который по меньшей мере дважды в месяц путешествует из Украины в Россию, прогнозирует, что после запрета на полеты поезда, курсирующие между Киевом и Москвой, будут переполнены.

"Сейчас цены на билеты на поезда практически сравнялись с авиа. Что касается автомобильных дорог, то, хорошей дороги между Киевом и Москвой нет. Надо через Харьков добираться, или через Брянск. Но это занимает целый день, часов 12 без учета границы. Поэтому ситуация не простая", - перечисляет Шеремет минусы альтернативных вариантов маршрутов.

Миллионные убытки

Между тем авиакомпании и аэропорты подсчитывают убытки от закрытого неба между Украиной и Россией.

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ уже получила сообщение от Росавиациии о запрете полетов и собирается возвращать пассажирам деньги за непредоставленные услуги.

Если мы хотим добиться победы в этой войне, то мы должны исходить из безопасности, а не экономических критериев Алексей Мельник

В МАУ посчитали, что чистые убытки компании составят около 10 млн долларов в год, сообщила ТАСС пресс-секретарь компании Евгения Сацкая. По ее словам, санкции также существенно снизят объем транзита в аэропорту "Борисполь".

В МАУ говорят, что "авиаотрасль стала заложником ситуации" и прогнозируют сокращение рабочих мест в компании.

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" уже тоже приостановил бронирование билетов в Украину после 25 октября.

"Конечно, это грозит экономическими потерями и определенными неудобствами для граждан Украины. Также к дополнительным расходам приведет то, что украинским авиакомпаниям придется облетать территорию РФ. Но, если мы хотим добиться победы в этой войне, то мы должны исходить из безопасности, а не экономических критериев", - считает эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

Эксперт считает, что решение о запрете полетов надо было принимать еще раньше: "В вопросе, что для нас является приоритетом - торговля или война, то мне кажется, очевидным должен быть ответ, что это оборона и защита национальной безопасности".