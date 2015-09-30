Закрытое небо: что делать пассажирам
"Я летал в Россию практически каждый месяц, иногда два раза в месяц. Сейчас успеваю слетать в начале октября. Следующую командировку в Россию планировал на первые числа ноября - пока пришлось заморозить эти планы", - рассказывает Юрий Николаев, руководитель дирекции продаж компании Allbiz.
У компании пять филиалов в России, потому Николаев летал часто.
После того, как Кабмин запретил российским авиакомпаниям летать в Украину, Москва ответила зеркальным шагом и закрыла свое пространство для всех украинских компаний.
В схожей с Юрием Николаевым ситуации окажутся сотни тысяч человек.
Как рассказали ВВС Украина в Госавиаслужбе, только за первое полугодие 2015 украинские авиакомпании перевезли более 187 тыс. пассажиров, российские - 469 тыс.
"Семейные связи никуда не денутся"
Что теперь делать пассажирам? В Министерстве инфраструктуры отвечают: транзитные полеты переориентируется на хабы других стран, а те пассажиры, которые летели в российские города, будут лететь с пересадкой через другие аэропорты.
По мнению директора компании "Стиль Авиа" Евгения Хайнацкого, транзитными городами вместо российских могут стать Минск, Рига, Варшава или Стамбул.
"Рынок сам себя отрегулирует, но рынок очень большой и все потребности удовлетворить в краткосрочной перспективе будет невозможно", - говорит эксперт.
Для блогера и фотографа Александра Чебана полеты с пересадками остаются единственной альтернативой запрещенным прямым рейсам. Чебан ведет в ЖЖ популярный блог, посвященный путешествиям, и часто летал из Киева в Москву по делам, а также транзитом через Москву во многие страны мира.
"Бизнес, семейные и дружеские связи никуда не денутся, просто вырастут расходы и увеличится количество неудобств для тех, кому нужно летать", - считает блогер.
Чебан говорит, что из-за запрета прямых рейсов прежде всего вырастут цены на билеты и увеличится время, которое людям придется тратить на дорогу.
Цены также вырастут на транзитные рейсы через Москву.
"Прежде всего это Азия и США "Аэрофлотом". Тарифы на эти направления очень часто были самыми низкими для украинцев", - рассказывает блогер.
Юрий Николаев из Allbiz надеется, что хотя бы один авиаперевозчик останется на маршруте Киев-Москва-Киев. Иначе ему придется сокращать количество поездок в Россию.
Российская авиакомпания Utair, которая осуществляет такие полеты и которой не было в украинском санкционном списке, уже заявила, что рассматривает возможность увеличения количества прямых рейсов в Украину.
Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" заявил, что может увеличить количество рейсов из Минска в Москву и из Минска в Киев, а также предоставлять самолеты большей вместимости. Сейчас на маршруте Киев-Минск-Киев 27 рейсов в неделю.
Еще одна украинская авиакомпания - Yanair - планировала с 26 октября начать полеты из Киева в Москву, но после введения запрета решила заморозить открытие регулярного авиарейса в Россию.
"Альтернатива всегда есть"
По мнению экспертов, после запрета на полеты часть пассажиров пересядет на поезда и автомобили.
Однако, в Министерстве инфраструктуры не смогли ответить на вопрос ВВС, увеличится ли количество поездов между Киевом и Москвой.
"Всегда есть альтернативы, поезд или авто ... Нам к трудностям не привыкать", - говорит киевлянин Игорь Скрипник, который купил на январь авиабилет из Москвы в Гонконг и планировал в Москву тоже лететь из Украины самолетом, но теперь вынужден изменить свои планы.
В том, что "транспортные потоки найдут свой выход", уверен министр транспорта РФ Максим Соколов. Он напоминает о железнодорожном сообщении между странами, которое все еще остается, и предполагает, что отныне россиянам в Киев придется добираться через Беларусь, Молдову и Турцию.
Однако такие варианты подходят не всем. "Поезд или автомобиль - это слишком утомительно", - говорит Николаев из Allbiz.
Журналист и телеведущий Павел Шеремет, который по меньшей мере дважды в месяц путешествует из Украины в Россию, прогнозирует, что после запрета на полеты поезда, курсирующие между Киевом и Москвой, будут переполнены.
"Сейчас цены на билеты на поезда практически сравнялись с авиа. Что касается автомобильных дорог, то, хорошей дороги между Киевом и Москвой нет. Надо через Харьков добираться, или через Брянск. Но это занимает целый день, часов 12 без учета границы. Поэтому ситуация не простая", - перечисляет Шеремет минусы альтернативных вариантов маршрутов.
Миллионные убытки
Между тем авиакомпании и аэропорты подсчитывают убытки от закрытого неба между Украиной и Россией.
Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ уже получила сообщение от Росавиациии о запрете полетов и собирается возвращать пассажирам деньги за непредоставленные услуги.
В МАУ посчитали, что чистые убытки компании составят около 10 млн долларов в год, сообщила ТАСС пресс-секретарь компании Евгения Сацкая. По ее словам, санкции также существенно снизят объем транзита в аэропорту "Борисполь".
В МАУ говорят, что "авиаотрасль стала заложником ситуации" и прогнозируют сокращение рабочих мест в компании.
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" уже тоже приостановил бронирование билетов в Украину после 25 октября.
"Конечно, это грозит экономическими потерями и определенными неудобствами для граждан Украины. Также к дополнительным расходам приведет то, что украинским авиакомпаниям придется облетать территорию РФ. Но, если мы хотим добиться победы в этой войне, то мы должны исходить из безопасности, а не экономических критериев", - считает эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.
Эксперт считает, что решение о запрете полетов надо было принимать еще раньше: "В вопросе, что для нас является приоритетом - торговля или война, то мне кажется, очевидным должен быть ответ, что это оборона и защита национальной безопасности".