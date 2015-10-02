Хозяев борделей в Амстердаме обязали говорить на языках проституток

Копірайт зображення Getty Images Image caption Район красных фонарей в Амстердаме

Хозяева борделей в Нидерландах обязаны быть в состоянии общаться со своим персоналом на их родном языке, согласно последнему постановлению Европейского суда.

Суд постановил, что мэрия Амстердама была права, отказав в лицензии хозяину одного из борделей на том основании, что он не говорил ни по-венгерски, ни по-болгарски.

Публичные дома в Нидерландах разрешены законом, но они должны получать лицензию на работу от местных властей.

Одновременно власти пытаются бороться с торговлей людьми.

Решения Европейского суда обязательны для всех 28 стран, входящих в Европейский Союз.

"Суд считает, что можно требовать от хозяина борделя, чтобы тот был в состоянии общаться на том же языке, что и работающие на него проститутки", - говорится в заявлении суда.

Только в подобном случае публичный дом, в том числе и всемирно известные амстердамские "витрины с проститутками", могут предотвратить эксплуатацию жертв торговли людьми или других преступлений, считает Европейский суд.

Интересы общества

Суд рассматривал жалобу некоего Хармсена, которому мэрия Амстердама отказала в лицензии сдавать места в "витринах для проституток" в местном районе красных фонарей.

Копірайт зображення AP Image caption Власти Амстердама борются с организованной преступностью, связанной с проституцией

Суд решил, что городские власти имели полное право отказать ему в лицензии, так как он не мог говорить на языке своих проституток – по-болгарски и по-венгерски – и, соответственно, не мог установить, являлись ли они жертвами торговли людей, и не вынуждал ли их кто-либо заниматься торговлей телом.

Хозяин борделя настаивал, что он мог прибегать к помощи переводчиков, или же использовать онлайн-переводчики. Он также утверждал, что мэр Амстердама (который не упоминался в его жалобе), нарушил правила ЕС в отношении единого рынка в Евросоюзе, и настаивал, что решение мэрии было дискриминационным и непропорциональным.

Однако Европейский суд отверг эту аргументацию, ссылаясь на интересы общества в целом.

Проституция была легализована в Нидерландах и Германии в 2002 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Демонстрация секс-работников против ограничений их работы властями Амстердама

Согласно законам Нидерландов, люди, работающие в секс-индустрии, должны регистрироваться в местной торговой палате, а также платить налоги.

В течение последних нескольких лет власти Амстердама стали проводить более строгую политику по отношению к индустрии секса, в рамках борьбы с торговлей людей и организованной преступностью.

Насколько известно, около 75% секс-работников в Амстердаме – выходцы из стран Восточной Европы, Африки и Азии.