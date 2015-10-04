Беспилотник ОБСЕ обнаружил более 20 танков "ДНР"

Копірайт зображення AP Image caption В отчете наблюдатели пишут, что украинские военные и бойцы "ЛНР" передали ОБСЕ координаты складов оружия

Беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил скопление тяжелых вооружений на нескольких подконтрольных самопровозглашенной ДНР территориях в районе Мариуполя, что является нарушение договоренности об отводе тяжелой военной техники.

Об этом сказано в отчете мониторинговой миссии, опубликованном 3 октября.

"Беспилотный летательный аппарат обнаружил в два танка в контролируемом "ДНР" Мичурино (55 километров северо-восточнее Мариуполя), два танка в контролируемом "ДНР" Безымянном (29 километров восточнее Мариуполя) и 20 танков в контролируемом "ДНР" Солнцево (61 километр к юго-востоку от Мариуполя)", - говорится в отчете.

Беспилотник ОБСЕ также зафиксировал шесть танков, 26 БТР и не менее 15 военных грузовиков в подконтрольном "ДНР" Комсомольске, откуда уже должны были отвести тяжелое вооружение.

По меньшей мере 12 БТРов и несколько грузовиков заметили в Безымянном.

Наблюдатели также информируют, что посетили пять мест расположения тяжелых вооружений украинской армии, которые соответствуют линиям отвода оружия.

В докладе СММ сказано, что по состоянию на 3 октября ситуация в Донецке и Луганске была относительно спокойной, однако несколько раз были слышны залпы малокалиберных орудий

В субботу Украина заявила о начале отвода вооружения и техники калибром менее 100 миллиметров на Донбассе, что предусмотрено минскими договоренностями.