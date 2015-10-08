Google обновил просмотр улиц в Украине

Копірайт зображення maps.google.com Image caption Меджибожский замок, Хмельницкая область

Команда Google представила масштабное обновление режима просмотра улиц Street View в Украине. В блоге компании сообщается, что теперь сервис доступен не только для крупнейших городов страны, но и в более чем 300 крупных и маленьких населенных пунктах Украины.

Для того чтобы начать виртуальную прогулку по улицам нужно перетащить оранжевого человечка с линейки масштаба на интересующее вас место, – и вы сразу можете начать виртуальную прогулку.

"Пользователи со всего мира теперь смогут совершить виртуальную прогулку по украинским городам с помощью 360 ° панорамных снимков улиц и достопримечательностей", - заявили в Google.

В компании говорят, что данный сервис может пригодиться туристам и тем, кто ищет новое жилье.

"Они могут сэкономить время, не только изучив интересующие их дома заранее, но и просмотреть окрестности, что сделает поиск более эффективным", - сообщает пресс-служба Google.

Копірайт зображення maps.google.com Image caption Street View в Украине. Синим обозначены территории, на которых доступен сервис просмотра улиц

Копірайт зображення maps.google.com Image caption Умань, Черкасская область

Ранее сервис был доступен только в крупных украинских городах.

По словам Дмитрия Шоломко, директора Google в Украине, чтобы обновить сервис для других населенных пунктов, "специально оборудованные автомобили проехали тысячи километров по большим и маленьким городам Украины".

Street View сегодня доступен в 69 странах мира, а также в отдельных районах Арктики и Антарктиды.