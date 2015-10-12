Нобелевскую премию по экономике получил Ангус Дитон

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Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2015 год объявлен экономист Ангус Дитон из Принстонского университета за анализ потребления, бедности и соцобеспечения.

Церемония награждения пройдет 10 декабря. Размер премии составляет 8 млн шведских крон (примерно 953 тысячи долларов).

В прошлом году премию получил профессор Жан Тироль из университета Тулузы за его анализ рыночного регулирования.

Нобелевская премия по экономике вручается с 1969 года и не имеет прямого отношения к Альфреду Нобелю, учредившему остальные награды своего имени.

Инициатором вручения премии за достижения в области экономики стал Банк Швеции. Он же в 1968 году выделил Нобелевскому комитету необходимые для учреждения награды средства.