"Свобода" и убийства на Майдане: что происходит?

Копірайт зображення UNIAN Image caption У троих заместителей главы "Свободы" есть статус свидетелей по делу о расстрелах на Майдане

Генпрокуратура Украины обыскала квартиры и допросила трех бывших депутатов парламента от партии "Свобода".

Правоохранители говорят, что в феврале прошлого года по протестующим на Институтской могли стрелять из номера гостиницы "Украина", в котором проживал один из этих экс-парламентариев.

В "Свободе" говорят, что речь идет о политических преследованиях накануне местных выборов.

ВВС Украина собрала всю известную на сегодняшний день информацию о роли Александра Сыча, Олега Панькевича и Игоря Янкива в расследовании убийств на Майдане.

Обыск и допрос

В понедельник правоохранители обыскали квартиры троих заместителей главы партии "Свобода": львовян Олега Панькевича и Игоря Янкива и иванофранковца Александра Сыча.

В постановлении суда на обыск сказано, что бывшие депутаты "могут быть причастны к незаконному использованию оружия" во время расстрелов на Майдане 20 февраля прошлого года.

Янкив рассказал ВВС Украина, что был шокирован, когда узнал, что у него проводят обыск.

"Я был готов к тому, что меня могут привлекать как одного из руководителей партии по событиям 31-го числа (ряд активистов "Свободы" фигурируют в расследовании столкновений у здания парламента 31 августа, в результате которых погибли четверо бойцов Нацгвардии. - Ред.). Но когда увидел постановление суда по Майдану ... Наверное, это шокировало бы любого человека", - говорит он.

Копірайт зображення AFP Image caption Свободовцев вызвали на допрос в связи с расследованием расстрелов на Институтской в феврале прошлого года

В пятницу троих свободовцев вызвали на допрос в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве.

Все трое имеют статус свидетелей. О дате следующего допроса не проинформировали, сказал ВВС Украина Александр Сыч.

"Пятое слева, второе сверху"

Основанием для проведения обысков в квартирах "свободовцев" стало 9-минутное видео, записанное в день массовых расстрелов на Майдане журналистом ВВС Гэбриэлом Гейтхаусом и оператором Джеком Гарлендом.

Этот материал не вошел в смонтированный ими сюжет, однако 28 февраля 2014 он был опубликован на Youtube-канале программы BBC Newsnight.

К концу седьмой минуты этого видео активисты, находившиеся возле Октябрьского дворца, начинают разбегаться с криками: "Снайпер!"

"Что это? Это окно, которое выходит прямо на нас", - говорит Гейтхаус. При этом в объективе камеры находится гостиница "Украина".

"Уходим отсюда!" - кричит он после того, как на видео прозвучал громкий звук выстрела.

Копірайт зображення Getty Image caption Расследование преступлений, совершенных на Майдане, до сих пор не завершено

После того, как журналистам удается спрятаться за колоннами Октябрьского дворца, Гейтхаус говорит: "Стреляют прямо из того окна".

"Из какого?" - переспрашивает его оператор.

"То окно. Пятое слева, второе сверху. То открытое", - объясняет Гейтхаус, и в кадре появляется открытое окно гостиницы "Украина".

На несколько секунд камеру отводят от верхних этажей отеля, а когда в объективе вновь появляется "пятое слева, второе сверху" окно, оно уже закрыто.

Нам как раз не повезло, что аппарат Верховной Рады поселил нас в этом крыле Александр Сыч

ВВС Украина спросила у Гэбриэла Гейтхауса, что именно привлекло его внимание к конкретному окну гостиницы "Украина".

"Я увидел, что именно в этом окне двигаются шторы. Вдруг услышал звук выстрела и увидел вспышку - именно из этого окна", - сказал он.

Тринадцатый этаж

Окно, на которое указывает Гейтхаус, находится на одиннадцатом этаже гостиницы "Украина".

"При таких обстоятельствах есть достаточные основания полагать, что лица, которые проживали ... в номерах 11-го этажа ГП" Гостиница "Украина", могут быть причастны к незаконному использованию оружия", - говорится в постановлении суда, с которым в понедельник пришли с обысками к свободовцам.

В документе написано, что два номера на одиннадцатом этаже занимали депутаты Сыч, Янкив и Панькевич, а конкретно в номере 1132, окно которого было открыто, жил Игорь Янкив.

Съем гостиничных номеров для депутатов, которые не имеют жилья в Киеве, является обычной практикой для украинского парламента.

"Нам как раз не повезло, что аппарат Верховной Рады поселил нас в этом крыле", - смеется после выхода из Генпрокуратуры Александр Сыч.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В номере 1132 отеля "Украина" жил Игорь Янкив, утверждают правоохранители

"Я несколько раз просматривал этот сюжет ... Там камера скользила по фасаду отеля. Заметили, что там открытое окно. Никакого подозрения, что оттуда был произведен выстрел, не видно. В конце концов, мне кажется, что окна открыты и на других этажах, и обвинить можно было бы и жителей других этажей", - говорит он.

Игорь Янкив в разговоре с ВВС Украина говорит, что не уверен, что на видео речь идет именно о его номере: слишком много времени прошло, чтобы помнить его расположение на фасаде отеля.

Но если даже и так, продолжает он, за время его отсутствия в номер мог зайти любой.

"18-19 февраля мы (депутаты-свободовцы. - Ред.) были на Майдане. 19-го вечером нам удалось пройти в отель и какой-то душ принять. Никто не ожидал, что события будут развиваться таким образом. Когда (20 февраля утром. - Ред.) я увидел, что начали стрелять из боевого оружия, я сразу оделся, побежал по номерам собратьев, а затем побежал вниз", - рассказал он.

Стрельба или шахматы?

Я являюсь там преподавателем по шахматам, и прежде, чем писать такой бред, это можно было бы проверить Игорь Янкив

На следующий день после обысков в домах свободовцев о нем написал известный бывший журналист, а ныне - депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

Описав ситуацию и разместив на своей странице в Facebook скриншот видео Гейтхауcа, он добавляет: "Деталь, о которой мало кто знает: по словам источников, бывший депутат Янкив является мастером спорта и инструктором по стрельбе. По этой причине у них троих и был произведен обыск".

До избрания в парламент в 2012 году Игорь Янкив работал в Львовском государственном университете физической культуры - на кафедре стрельбы и технических видов спорта. Однако, по его словам, к стрельбе никакого отношения не имел и не имеет.

"Кроме стрельбы на нашей кафедре есть направление пятиборья, триатлона, велоспорта и шахмат. Я являюсь там преподавателем по шахматам, и прежде, чем писать такой бред, это можно было бы проверить", - говорит он ВВС Украина.

Политические мотивы?

Свободовцы связывают свои вызовы на допрос с приближающимися местными выборами.

Александр Сыч возглавляет партийный список на выборах в Ивано-Франковский областной совет, Игорь Янкив возглавляет львовский штаб "Свободы".

На вопрос, повлияли ли последние события на ход кампании, Янкив говорит, что львовские издания проявляют нелояльность в отношении "Свободы", эту политсилу уже почти прямым текстом обвиняют в расстрелах на Майдане.

Image caption На прошлогодних парламентских выборах "Свобода" потерпела поражение и сейчас готовится к местным выборам

"Да, я подам в суд на Лещенко. Мы выиграем, но это будет в течение года", - намекает он на то, что до выборов формально разобраться с обвинениями в свой адрес "Свобода" может и не успеть.

Свободовцы иронизируют: после того, как в их личных квартирах правоохранители пытались найти любые вещественные доказательства событий, которые произошли более полутора лет назад, следующим шагом может быть обвинение националистов в убийстве Джона Кеннеди или князей Аскольда и Дира.

В Генпрокуратуре политические мотивы обысков и запросов отрицают.

"Обыск проводился у лиц, в отношении которых в ходе следствия возникла необходимость проверить определенную информацию о событиях 20 февраля на улице Институтской в Киеве, когда были самые трагические события Революции достоинства", - заявил во вторник начальник управления специальных расследований ГПУ, которое занимается расследованием расстрелов на Майдане, Сергей Горбатюк.