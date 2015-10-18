Саакашвили: катер затонул из-за нарушений и халатности

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Катер, затонувший в районе Затоки в Одесской области, работал нелегально и нарушил нормы эксплуатации.

Об этом заявил губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, находясь в порту Затоки, передает внештатный корреспондент ВВС Украина.

В результате аварии погибли 12 человек из 36 находившихся на борту, 23-м удалось спастись.

Саакашвили также сообщил, что во время аварии катер не подал сигнала SOS, поэтому спасать людей начали слишком поздно.

"Сигнала SOS не было вообще, три судна вышли на помощь, как только услышали в эфире крики, судно тонет", - сказал Саакашвили.

Перегруженная "Иволга"

Количество людей на борту водолазного катера "Иволга", который считается легким рыболовецким судном, втрое превышало норму.

Копірайт зображення Allfishing.com.ua Image caption Судно "Иволга" может вмещать максимум 12 человек (фото архивное)

На борту судна, которое рассчитано на 12 человек, находилось 36.

Как рассказал ВВС Украина один из пассажиров, катер начал тонуть из-за внезапного шторма. Началась паника, люди сгрудились на одном из бортов, из-за чего катер перевернулся.

Людей спасали местные жители, впоследствии на спасение пришли три судна из Ильичевска и Белгород-Днестровского.

Без документов и без владельца

Михеил Саакашвили сообщил, что владелец затонувшего катера исчез, как только стало известно об аварии. Судно работало без документов.

Капитана судна, который является сыном владельца, задержали. Он, как рассказал Саакашвили, спасся, "схватившись за табуретку".

Губернатор Одесской области распорядился создать комиссию для расследования аварии и запретил с воскресенья выходить в море всем судам из портов Затоки и Белгород-Днестровского.

"Эта трагедия должна была случиться", - заявил Саакашвили, поскольку, по его словам, отсутствует система оповещения, которая бы могла запретить выходить в море перегруженным судам.

Уцелевшие и жертвы

По состоянию на поздний вечер субботы, в больнице Белгород-Днестровского находились 16 человек, спасшихся с затонувшего катера.

Копірайт зображення Dmytro Florin Image caption Моряки, спасавшие пассажиров "Иволги"

Об этом ВВС Украина сообщила исполняющий обязанности главного врача Татьяна Моисеева.

Она говорит, что одному из пострадавших сделали операцию - ему сильно повредило ноги винтом.

Состояние остальных людей стабильное.

Тела двенадцати погибших доставили на экспертизу в Одессу. Спасательные работы прекратили вечером в субботу из-за сильного шторма. Спасатели предполагают, что еще не все тела найдены.

Полный список погибших обнародуют в понедельник, сказал Михеил Саакашвили.

Воскресенье объявлено днем траура в Одесской области.