Капитан затонувшей "Иволги" не подал сигнал "SOS" - Зубко

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Капитан катера "Иволга", затонувшего в районе Затоки в Одесской области, не подал вовремя сигнал "SOS", из-за чего об аварии стало известно только из радиопереговоров, сообщил на брифинге вице-премьер Геннадий Зубко.

В результате катастрофы судна погибли 14 человек, сообщает одесская милиция.

"В результате трагедии погибли 14 пассажиров, еще 20 госпитализированы в медицинское учреждение, несколько человек от медицинской помощи отказались", - говорится в сообщении МВД Одесской области.

Всего было спасено 22 человека.

Нарушение правил безопасности

Как рассказал Геннадий Зубко, который возглавил правительственную комиссию по расследованию трагедии, капитан "Иволги" нарушил правила безопасности, поскольку на борту судна было 36 человек, при максимально разрешенном количестве 14 человек (по другим данным, максимум пассажиров - 12).

Чиновник добавил, что катер отчалил не от своего причала, чем также нарушил правила безопасности, передают "Украинские новости".

Сейчас капитан задержан. Личность владельца судна также установлена, рассказал Геннадий Зубко.

Копірайт зображення Dmytro Florin Image caption Саакашвили: "сигнала SOS не было вообще, три судна вышли на помощь, как только услышали в эфире крики, что судно тонет"

Ранее сообщалось, что капитаном "Иволги" является сын ее владельца. Последний, по словам губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, исчез, как только стало известно об аварии.

С арестованным капитаном проводятся следственные действия.

Погибшие и спасенные

Вице-премьер также рассказал, что все погибшие идентифицированы.

Агентство УНИАН со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщило, что один из погибших был обнаружен на берегу - в районе санатория "Черноморские зори", другой - в воде около места, где затонул катер.

Копірайт зображення Dmytro Florin Image caption Моряки, спасавшие пассажиров "Иволги"

Как рассказал ВВС Украина один из пассажиров, катер начал тонуть из-за внезапного шторма. Началась паника, люди сгрудились на одном из бортов, из-за чего катер перевернулся.

Людей спасали местные жители, впоследствии на спасение пришло три судна из Ильичевска и Белгород-Днестровского.

Исполняющий главного врача больницы Белгород-Днестровского Татьяна Моисеева рассказала ВВС Украина, что одному из спасенных сделали операцию - ему сильно повредило ноги винтом.

Состояние остальных людей стабильное.

Тела погибших доставили на экспертизу в Одессу. Спасатели планируют поднять судно, чтобы установить точное количество пассажиров, находившихся на борту.

Воскресенье объявлено днем траура в Одесской области.

Правительственная комиссия с 19 октября проверит все катера, осуществляющие пассажирские перевозки.