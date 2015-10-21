Асад совершил первый зарубежный визит с 2011 года

Копірайт зображення AFP Image caption Встреча состоялась во вторник, а сообщили о ней на день позже

Сирийский президент Башар Асад провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время неожиданного и необъявленного визита в Москву.

Это стало первым зарубежным визитом для господина Асада после начала гражданской войны в его стране в 2011 году.

По словам сирийского президента, вмешательство России прекратило "терроризм", который распространялся и наносил ущерб Сирии.

Со своей стороны, Владимир Путин выразил надежду Москвы на "долгосрочное решение, которое может быть достигнуто на базе политического процесса с участием всех политических сил, этнических и религиозных групп".

Сирийский народ понес тяжелые потери, но недавно достиг серьезных результатов борьбы Владимир Путин, президент России

Посещение во вторник вечером, но сообщили о нем только в среду - после того, как г-н Асад вернулся в Дамаск.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Асад и Путин обсудили "вопросы […] борьбы с террористическими, экстремистскими группировками, вопросы, связанные с продолжением российской операции по поддержке наступательных действий сирийских вооруженных сил", а глава Сирии проинформировал Путина о положении дел в стране.

Как передает из Москвы корреспондент Би-би-си Стивен Розенберг, "принимая Башара Асада в Москве, президент Путин посылает ясный сигнал: Россия вновь стала ключевым игроком на Ближнем Востоке, и разрешение сирийского конфликта без ее участия невозможно".

Анализ

Джонатан Маркус, дипломатический обозреватель ВВС

Неожиданный визит сирийского президента Асада в Москву может означать его растущую уверенность в своих силах, несмотря на сложную ситуацию в стране.

Он не побоялся покинуть Дамаск – впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Помимо этого, визит Башара Асада демонстрирует поддержку, которую Кремль оказывает режиму в Дамаске. Нет никаких сомнений в том, что – по крайней мере в ближайшем будущем – усилия Путина будут направлены на то, чтобы всячески укрепить положение Асада.

Но визит сирийского президента может означать также новый этап в усилиях России запустить дипломатический план решения кризиса в Сирии, наряду с военной операцией. И очевидно, что Москва видит Асада участником возможного переговорного процесса и любого плана на переходный период.

Выходцы из СССР

В комментариях, которые распространил в СМИ Кремль, Путин поблагодарил Асада, что он приехал, "несмотря на трудную ситуацию" в его стране.

Он похвалил сирийский народ за "почти самостоятельное... сопротивление, борьбу с международным терроризмом в течение нескольких лет".

"Он понес тяжелые потери, но недавно достиг серьезных результатов борьбы", - сказал российский президент.

Владимир Путин также сказал, что Россия обеспокоена тем, что в Сирии воюют около 4000 жителей бывших республик СССР.

"Мы не можем позволить им - после того, как они получат боевой опыт и пройдут идеологическую подготовку - появиться здесь, в России", - сказал он.