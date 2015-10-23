Авария катера в Черном море: трех пассажиров до сих пор не нашли

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Трое пассажиров до сих пор считаются пропавшими без вести после крушения катера "Иволга" в Черном море

Об этом говорит первый заместитель председателя Одесской ОГА Владимир Жмак.

Он уточнил, что известно об исчезновении в Одессе еще двух людей, однако нет подтверждения, что они были на катере.

"Вчера был завершен обзор "Иволги". Добрались до самых дальних закоулков. Больше никого не обнаружили", - написал он в Facebook.

17 октября в Черном море в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось около 40 человек. Известно о гибели 16 из них.