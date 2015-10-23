ДТП во Франции: погибших становится больше
Количество погибших в автокатастрофе на юге Франции, где столкнулись автобус и грузовик, выросло до по меньшей мере 43.
Газета Sud Ouest пишет, что автобус перевозил пожилых людей, которые ехали в отпуск.
Лобовое столкновение произошло у города Либурн, в департаменте Жиронда на востоке Бордо.
Оба транспортных средства быстро загорелись. Местные жители рассказывают, что столб дыма был виден за несколько километров.
Представитель пожарной бригады рассказал AFP, что большинство погибших - пожилые пассажиры автобуса. Погиб также водитель грузовика.
По словам французского премьера Мануэля Вальса, который прибыл на место происшествия, люди умерли страшной смертью.
"Это ужасный шок для Франции", - добавил он.
Сообщается, что оба автомобиля столкнулись на дороге с односторонним движением и загорелись.
По данным телеканала BFTV, пятеро пассажиров ранены. В целом выжили восемь человек.
Это самая большая по количеству жертв автокатастрофа во Франции после аварии в Бонне в 1982 году, в которой погибли 52 человека.
Президент Франции Франсуа Олланд написал в Twitter, что правительство "полностью мобилизовано вокруг этой ужасной трагедии".