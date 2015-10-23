Громкий голос обезьян "говорит" о маленьких яичках - ученые

Копірайт зображення Marian Rano Image caption Своим названием ревуны обязаны собственному голосу

Глубокий и громкий рев обезьян-ревунов может свидетельствовать о репродуктивной слабости, говорят биологи.

Исследование международной команды ученых показало, что у приматов развиваются либо громкие голоса, либо большие яички, а вот то и другое одновременно не бывает.

Ученые говорят, что такие эволюционные компромиссы могут быть более распространенными, чем считалось ранее.

Ревуны получили свое название из-за присущего им энергичного рева с воем. Такими звуками животные пытаются запугать соперников и понравиться потенциальным партнершам.

Их анатомический музыкальный инструмент - это кость в горле, которая служит резонатором.

Голосовые связки животных действуют как струны инструмента, а подъязычная кость - как сам инструмент. Ее размер напрямую связан с глубиной рева.

"Чем глубже рев, тем он кажется более привлекательным для самок", - объяснил руководитель группы исследователей, доктор Джейк Данн из Кембриджского университета.

Наблюдая за различными видами ревунов, ученые заметили, что подъязычная кость у них бывает очень разного размера.

"Размеры самой большой в 14 раз превышают минимальную, - добавил доктор Данн. - Нас действительно заинтересовало, почему этот признак имеет так много удивительных вариаций".

Вместе с коллегами из Университета Юты команда осуществила лазерное сканирование более 200 подъязычных костей ревунов из музеев в США и Европе. Чтобы подтвердить, что результаты сканирования были точными, они сделали МРТ-изображения двух взрослых самцов.

Рядом с вариацией размеров этой кости, они заметили связь с еще одной поразительной разницей в строении тела приматов.

"Разница в размере яичек обезьян также очень существенна. Самые большие в 6,5 раза массивнее маленькие", - говорит Джейк Данн.

Ревущие для гарема

Сравнивая животных, доктор Данн и его команда обнаружили, что разные виды ревунов, похоже, ищут компромисс между "развитием мощного вокального тракта - для воспроизведения более низкой и впечатляющей частоты, или же развитием крупных яичек - для большего количества спермы".

В зависимости от системы отношений в виде, различные приматы выбирают, какой из этих признаков развивать.

Среди видов, в которых один самец имеет гарем самок и должен бороться с другими самцами за возможность спариваться, самцы имеют более мощный голос и меньшие яички.

А в тех видах, где много самцов - а значит, меньше конкуренции на вокальном уровне, - у них менее развиты голоса, зато, соответственно, большие яички.

Доктор Данн объясняет, что у некоторых животных - например, моржей, тюленей и морских львов - особи больших размеров имеют меньшие гениталии.

В 2012 году даже опубликовали исследование, которое предполагает, что мужчины с более глубоким голосом имеют меньше сперматозоидов в запасе.

Но результаты изучения ревунов являются первым зафиксированным примером компромисса между вокальными данными и производством спермы всех видов.

"Это было неожиданностью - выяснить, что такие компромиссы могут быть более распространены, чем считали раньше", - добавил доктор Данн.