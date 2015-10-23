Рейтинг Путина - 90%: уроки истории

Копірайт зображення AFP Image caption 90% одобрения Путина - рекордный показатель для России

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента России достиг 89,9%.

Как указано в исследовании, столь высокий уровень одобрения связан прежде всего с отправкой военной техники и военнослужащих в Сирию и авиаударами российской авиации по позициям боевиков "Исламского государства".

Рейтинг одобрения политика и результат, полученный на выборах, - не одно и то же. Рейтинг может существенно отличаться от результатов голосования - в любую сторону, по разным причинам.

Например, текущий рейтинг одобрения президента Франции Франсуа Олланда, по данным Journal du Dimanche, составляет всего 20%, хотя выборы 2012 года он выиграл, получив более 51% голосов. А в 2002 году, если верить результатам выборов, 100% избирателей в Ираке положительно ответили на вопрос "Согласны ли вы, чтобы Саддам Хуссейн сохранил за собой пост президента еще на семь лет?".

Копірайт зображення AP Image caption За президента Узбекистана Ислама Каримова (справа) в 2015 году проголосовали, по официальным данным, 90,39% избирателей

Лидеры авторитарных режимов вообще нередко получают на выборах мощную поддержку. За президента Узбекистана Ислама Каримова в 2015 году проголосовали, по официальным данным, 90,39% избирателей; за президента Казахстана Нурсултана Наразбаева - 97,75%, - однако это не значит, что реальный рейтинг одобрения обоих лидеров столь же высок.

90% Путина - рекордный показатель для России, но не беспрецедентный в мировой истории. Когда и почему зашкаливали рейтинги мировых лидеров? И как заканчивалась всенародная любовь?

Джордж Буш-младший

Image caption В сентябре 2001 года поддержка Джорджа Буша-младшего достигла 90%

Среди лидеров демократических стран абсолютный рекорд с точки зрения рейтинга одобрения принадлежит 43-му президенту США.

В сентябре 2001 года поддержка Джорджа Буша-младшего, по данным всемирно известной социологической компании Gallup, достигла 90%.

Причина столь беспрецедентно высокого рейтинга очевидна: американцы сплотились вокруг своего недавно избранного президента (Буш вступил в должность в январе того же года) после масштабных терактов "Аль-Каиды" в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября, в результате которых погибли почти 3000 человек.

Вместо того чтобы обвинять президента в провале политики безопасности, граждане США высоко оценили его реакцию на произошедшую трагедию и таким образом выдали Бушу мандат доверия для вторжения в Афганистан, которое началось в октябре того же года.

Всенародная любовь была недолгой. Бушу-младшему принадлежит и обратный рекорд - наивысший рейтинг неодобрения среди американских президентов. После вторжения в Ирак, скандала в тюрьме Абу-Грейб, урагана "Катрина", утечки секретной переписки ЦРУ и других скандалов в октябре 2008 года деятельность Буша на посту президента поддерживали, по разным данным, от 19 до 22%.

Джордж Буш-старший

Копірайт зображення Reuters Image caption В феврале 1991 года Буша-старшего поддерживали 89% американцев

Похожую динамику показывал и рейтинг одобрения Джорджа Буша-старшего. Пик его популярности приходится на февраль 1991 года, когда деятельность 41-го президента США поддерживали 89% американцев.

Причина популярности была той же - война, только не в Афганистане, а в Персидском заливе. В январе 1991-го силы союзников начали бомбить позиции иракской армии, вторгнувшейся под руководством Саддама Хуссейна в Кувейт, а 24 февраля началась наземная операция.

"Звездный час" Буша-старшего был еще короче, чем у его сына. Уже на следующий год, в июле 1992-го, рейтинг президента упал до 29%.

Американцы не простили недавнему триумфатору падения экономики и нарушенного предвыборного обещания не повышать налоги. Буш-старший стал одним из немногих в новейшей истории американских президентов, выдвигавшихся, но не переизбранных на второй срок.

Из других американских президентов наиболее высокие рейтинги были у Гарри Трумэна (87% в июне 1945) и Джона Кеннеди (83% в апреле 1961). Рейтинг Трумэна опустился до 22% к февралю 1952 года. Кеннеди был убит в ноябре 1963-го.

Ильхам Алиев

Копірайт зображення Getty Image caption Рейтинг президента Азербайджана Ильхама Алиева в июле 2015 года составил 89,7%

В июле 2015 года азербайджанский центр мониторинга "Ряй" опубликовал результаты общенационального опроса, согласно которому рейтинг президента страны Ильхама Алиева составил 89,7%.

73% опрошенных заявили, что не видят альтернативы Алиеву на посту главы государства. На вопрос "Отвечает ли Ильхам Алиев интересам таких, как вы, людей?" варианты "полностью" или "частично" выбрали 86% респондентов. Варианты "не отвечает" и "скорее не отвечает" вместе набрали 6%.

На выборах 2013 года Ильхам Алиев набрал, по официальным данным, 84,54% голосов. При этом несколько кандидатов в ходе кампании сняли свои кандидатуры в пользу действующего президента, а кое-кто набрал в ходе голосования меньше голосов, чем ранее подписей для своего выдвижения.

В том же году президент Таджикистана Эмомали Рахмон, занимающий этот пост уже 23 года, получил, согласно официальным результатам, поддержку почти 84% избирателей, а годом ранее туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов - и вовсе 97,14%.

Уго Чавес

Копірайт зображення AFP Image caption Абсолютного пика популярность Чавеса достигла в апреле 2006 года, когда его рейтинг приблизился к 83%

Президент Венесуэлы Уго Чавес сохранял высокие рейтинги на протяжении большей части срока своего правления.

За 14 лет нахождения у власти Чавес и возглавляемая им Единая социалистическая партия выиграли 15 из 16 выборов и референдумов.

Абсолютного пика популярность президента достигла в апреле 2006 года, когда его рейтинг приблизился к 83%.

Интересно, что при этом 72,6% тех же опрошенных соглашались с утверждением, что в Венесуэле разгул коррупции, а 53,5% полагали, что власти страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с коррумпированными чиновниками.

Тем не менее, почти 60% утверждали, что жить в стране стало лучше благодаря Чавесу, а более половины опрошенных были уверены, что его переизбрание на следующий срок приведет страну к успеху и процветанию.

Чавес сохранил популярность до самого конца. Незадолго до смерти его рейтинг одобрения все ещё превышал 60% и "достался по наследству" преемнику Чавеса на посту президента, Николасу Мадуро.

К марту 2015 года - из-за резкого падения цен на нефть и обвала экономики страны - рейтинг Мадуро упал до 20%, что нехарактерно для стран Латинской Америки, многие их которых показывают традиционно высокую поддержку действующих властей.

В 2012 году, например, рейтинг президента Эквадора Рафаэля Корреа составлял 80% (с момента избрания в 2007 и по сей день он не опускался ниже 60%), президента Сальвадора Маурисио Фунеса - 72%, а президента Гватемалы Отто Переса - 69%.

С рейтингом одобрения на уровне 70% покинул свой пост в марте 2015 года лидер Уругвая Хосе Мухика, известный тем, что даже на президентском посту вел весьма скромный образ жизни, отдавал 90% своих доходов на благотворительность, успев за пять лет своего правления легализовать в стране аборты и марихуану.

Муаммар Каддафи

Копірайт зображення Reuters Image caption Незадолго до смерти, в 2011 году, поддержку Каддафи высказывало подавляющее большинство жителей страны

Лидер ливийской революции Муаммар Каддафи, отказавшийся от всех формальных постов и именовавшийся просто Братским вождем, не проводил опросов о своей популярности.

Однако, по многочисленным свидетельствам журналистов и дипломатов, незадолго до смерти, в 2011 году, поддержку полковнику Каддафи высказывало подавляющее большинство жителей страны.

"Зарубежные дипломаты, оставшиеся в Триполи, подтвердили мне, что с того момента, как НАТО начало бомбардировки, уровень поддержки и одобрения Каддафи подскочил примерно до 85%", - писал в августе 2011 года корреспондент Chronicle Herald Скотт Тэйлор.

"Из 2335 ливийских племен более 2000 до сих пор верны многострадальному президенту, - продолжал он. - В настоящее время люди винят в дефиците [топлива и электричества] не Каддафи, а НАТО".

Высокий рейтинг не помог Муаммару Каддафи удержаться у власти. Спустя всего два месяца армия ливийских повстанцев взяла Сирт и линчевала полковника, а заодно и его сына Мутаззима.

Каддафи стал не единственным лидером, потерявшим власть в результате "Арабской весны", несмотря на официально высокие рейтинги. Первым был свергнут президент Туниса Зин Абидин Бен Али, всего за полтора года до этого набравший на выборах, по официальным данным, 89,62% голосов. Бен Али успел бежать из страны и получил убежище в Саудовской Аравии.

Президент Египта Хосни Мубарак был смещен со своего поста в феврале 2011 года и впоследствии приговорен к пожизненному заключению. За шесть лет до этого, на первых в истории страны альтернативных выборах, за него отдали голоса 88,6% египтян.