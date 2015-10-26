Экзит-пол: власть в Польше меняется

Копірайт зображення Getty Image caption Партия Ярослава Качиньского выдвинула в премьеры Беату Шидло

Консервативная партия "Право и справедливость" выиграла парламентские выборы, которые прошли в Польше в воскресенье.

Согласно данным экзит-пола, проведенного фирмой IPSOS, эта сила получит 242 мандата депутатов Сейма из 460 и впервые после восстановления демократии в Польше в 1989 году сможет сформировать правительство самостоятельно, без коалициантов.

Действующая глава правительства Эва Копач из центристской "Гражданской платформы" признала поражение своей партии.

В ходе избирательной кампании "Право и справедливость" называло кандидатом на пост будущего премьера 52-летнюю Беату Шидло.

Первое место

"Право и справедливость" лидировала в предвыборных соцопросах, однако до последнего момента интригой оставалось точное количество мандатов, которые получит партия.

Наиболее вероятным вариантом наблюдатели называли формирование ею коалиции с какой-то из меньших партий, которые пройдут в Сейм. Не исключали и вариант формирования коалиции "всех против "Права и справедливости".

Однако 39% голосов, которые прогнозирует "Праву и справедливости" экзит-пол, означают, что эта партия сможет сформировать правительство самостоятельно.

Выдвиженец этой силы Анджей Дуда неожиданно победил на майских президентских выборах.

Бить тех, кто упал, никто не будет. Даже если они упали по собственной вине, и правильно Ярослав Качинський, лидер "Права и справедливости"

Вскоре "Право и справедливость" фактически сконцентрирует в руках власть в Польше.

Лидер этой партии Ярослав Качиньский посвятил победу своему брату, экс-президенту Польши Леху Качиньскому, который в 2010 году погиб в авиакатастрофе под Смоленском.

В послевыборной речи он заочно ответил на упреки оппонентов, которые предрекали, что вероятная победа "Права и справедливости" приведет к политическому реваншу и преследованию оппонентов.

"Бить тех, кто упал, никто не будет. Даже если они упали по собственной вине, и правильно", - заявил Качиньский в избирательном штабе.

Шидло и Качиньский

"Право и справедливость" в своей риторике в течение кампании обращалась прежде всего к жителям сел и малых городов, а также тех поляков, которые не прочувствовали на своем благосостоянии последствий экономического роста, фиксируемого в последние годы статистикой.

Кандидатом в премьеры эта партия выдвинула 52-летнюю партийную функционерку Беату Шидло.

Таким образом, говорят наблюдатели, "Право и справедливость" отводила на второй план Ярослава Качиньского, известного своей излишне радикальной риторикой.

Копірайт зображення Getty Image caption На избирательные участки пришло чуть больше половины поляков

Впрочем, наблюдатели говорят, что определяющее влияние на политику следующего правительства будет оказывать именно г-н Качиньский, а несколько влиятельных польских еженедельников в понедельник разместили на обложках именно его изображение.

"Право и справедливость" проводили кампанию с лозунгами увеличения социальной поддержки беднейшим, обещаниями масштабного строительства социального жилья и смягчения налогового давления на бедных граждан Польши, а также увеличения расходов на армию.

Оппоненты и независимые экономические эксперты сомневались в том, что польский бюджет имеет достаточно ресурсов для реализации этих программ.

Кроме того, от новой власти ожидают жесткой позиции в вопросе приема Польшей мигрантов с Ближнего Востока: недавно Ярослав Качиньский заявил, что часть из них могут принести в страну опасные болезни.

Новая оппозиция

Самой крупной оппозиционной партией после восьми лет пребывания у власти станет центристская "Гражданская платформа", которая получила на выборах 23,4% голосов.

"Мы не потеряли эти восемь лет. Польша сегодня выглядит значительно лучше, чем восемь лет назад... В таком состоянии мы оставляем Польшу тем, кто сегодня выиграл выборы", - заявил избирательный штаб "Гражданской платформы".

Во время правления этой партии Польша справилась с последствиями экономического кризиса лучше абсолютного большинства стран ЕС, однако, говорят наблюдатели, избирателям могла "надоесть" нынешняя политическая элита, а "Платформа" не смогла достойно ответить на общественный запрос на обновление власти.

Копірайт зображення APAFP Image caption Эву Копач (Л) сменит в премьерском кресле Беата Шидло

Негативное влияние на рейтинг этой партии имеет и ряд скандалов, связанных с ее деятелями. В частности, в результате систематического прослушивания разговоров польских политиков в одном в варшавских ресторанов, из активной политики ушли сразу несколько фигур первой величины, в частности, экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Кто еще?

Кроме двух "больших" партий в Сейм проходят партия рок-музыканта Павла Кукиза "Кукиз-15" (9%), и новая партия "Современная" (7,1%).

На границе 5% барьера прохождения в Сейм находятся Польская народная партия (5,2%) и радикальная партия КОРВиН (4,9%).

Шансы попасть в Сейм сохраняет "Объединенная левица". Данные экзит-пола прогнозируют ей 6,6% голосов, однако барьер для блоков составляет в Польше 8%.

Явка на польских выборах составила 51,6%.

Ожидается, что окончательные результаты Государственная избирательная комиссия обнародует во вторник.