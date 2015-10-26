Экзит-пол: власть в Польше меняется
Консервативная партия "Право и справедливость" выиграла парламентские выборы, которые прошли в Польше в воскресенье.
Согласно данным экзит-пола, проведенного фирмой IPSOS, эта сила получит 242 мандата депутатов Сейма из 460 и впервые после восстановления демократии в Польше в 1989 году сможет сформировать правительство самостоятельно, без коалициантов.
Действующая глава правительства Эва Копач из центристской "Гражданской платформы" признала поражение своей партии.
В ходе избирательной кампании "Право и справедливость" называло кандидатом на пост будущего премьера 52-летнюю Беату Шидло.
Первое место
"Право и справедливость" лидировала в предвыборных соцопросах, однако до последнего момента интригой оставалось точное количество мандатов, которые получит партия.
Наиболее вероятным вариантом наблюдатели называли формирование ею коалиции с какой-то из меньших партий, которые пройдут в Сейм. Не исключали и вариант формирования коалиции "всех против "Права и справедливости".
Однако 39% голосов, которые прогнозирует "Праву и справедливости" экзит-пол, означают, что эта партия сможет сформировать правительство самостоятельно.
Выдвиженец этой силы Анджей Дуда неожиданно победил на майских президентских выборах.
Вскоре "Право и справедливость" фактически сконцентрирует в руках власть в Польше.
Лидер этой партии Ярослав Качиньский посвятил победу своему брату, экс-президенту Польши Леху Качиньскому, который в 2010 году погиб в авиакатастрофе под Смоленском.
В послевыборной речи он заочно ответил на упреки оппонентов, которые предрекали, что вероятная победа "Права и справедливости" приведет к политическому реваншу и преследованию оппонентов.
"Бить тех, кто упал, никто не будет. Даже если они упали по собственной вине, и правильно", - заявил Качиньский в избирательном штабе.
Шидло и Качиньский
"Право и справедливость" в своей риторике в течение кампании обращалась прежде всего к жителям сел и малых городов, а также тех поляков, которые не прочувствовали на своем благосостоянии последствий экономического роста, фиксируемого в последние годы статистикой.
Кандидатом в премьеры эта партия выдвинула 52-летнюю партийную функционерку Беату Шидло.
Таким образом, говорят наблюдатели, "Право и справедливость" отводила на второй план Ярослава Качиньского, известного своей излишне радикальной риторикой.
Впрочем, наблюдатели говорят, что определяющее влияние на политику следующего правительства будет оказывать именно г-н Качиньский, а несколько влиятельных польских еженедельников в понедельник разместили на обложках именно его изображение.
"Право и справедливость" проводили кампанию с лозунгами увеличения социальной поддержки беднейшим, обещаниями масштабного строительства социального жилья и смягчения налогового давления на бедных граждан Польши, а также увеличения расходов на армию.
Оппоненты и независимые экономические эксперты сомневались в том, что польский бюджет имеет достаточно ресурсов для реализации этих программ.
Кроме того, от новой власти ожидают жесткой позиции в вопросе приема Польшей мигрантов с Ближнего Востока: недавно Ярослав Качиньский заявил, что часть из них могут принести в страну опасные болезни.
Новая оппозиция
Самой крупной оппозиционной партией после восьми лет пребывания у власти станет центристская "Гражданская платформа", которая получила на выборах 23,4% голосов.
"Мы не потеряли эти восемь лет. Польша сегодня выглядит значительно лучше, чем восемь лет назад... В таком состоянии мы оставляем Польшу тем, кто сегодня выиграл выборы", - заявил избирательный штаб "Гражданской платформы".
Во время правления этой партии Польша справилась с последствиями экономического кризиса лучше абсолютного большинства стран ЕС, однако, говорят наблюдатели, избирателям могла "надоесть" нынешняя политическая элита, а "Платформа" не смогла достойно ответить на общественный запрос на обновление власти.
Негативное влияние на рейтинг этой партии имеет и ряд скандалов, связанных с ее деятелями. В частности, в результате систематического прослушивания разговоров польских политиков в одном в варшавских ресторанов, из активной политики ушли сразу несколько фигур первой величины, в частности, экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский.
Кто еще?
Кроме двух "больших" партий в Сейм проходят партия рок-музыканта Павла Кукиза "Кукиз-15" (9%), и новая партия "Современная" (7,1%).
На границе 5% барьера прохождения в Сейм находятся Польская народная партия (5,2%) и радикальная партия КОРВиН (4,9%).
Шансы попасть в Сейм сохраняет "Объединенная левица". Данные экзит-пола прогнозируют ей 6,6% голосов, однако барьер для блоков составляет в Польше 8%.
Явка на польских выборах составила 51,6%.
Ожидается, что окончательные результаты Государственная избирательная комиссия обнародует во вторник.