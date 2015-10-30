Добьются ли активисты и Запад отставки Шокина?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Шокин занимает пост генерального прокурора более восьми месяцев

На этой неделе общественные активисты, депутаты и даже посол США в Украине присоединились к новой волне давления на руководство Генеральной прокуратуры из-за промахов в работе ведомства.

В парламенте все громче стали звучать требования об отставке генпрокурора. Этого также добиваются активисты, которые в субботу намерены пикетировать имение Петра Порошенко.

Виктору Шокину вменяют недостаточную борьбу с коррупцией, в том числе возможное укрывательство задержанных летом по подозрению в получении взятки чиновников прокуратуры.

Еще одна претензия к Шокину - создание антикоррупционной прокуратуры в рамках Антикоррупционного бюро, на что неоднократно обращало внимание представительство ЕС в Украине.

Шокин и "алмазные прокуроры"

Сразу после назначения на пост генпрокурора Виктора Шокина называли одним из наиболее эффективных украинских прокуроров.

Первые серьезные претензии к Шокину возникли после громкого задержания в начале июля высокопоставленных должностных лиц генеральной прокуратуры Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

Во время обыска у них нашли большие суммы денег и драгоценные камни, из-за чего в прессе их окрестили "алмазными прокурорами".

Руководство Генпрокуратуры не останавливается ни перед чем, чтобы запугать следователей и прокуроров Генеральной инспекции и всех прокуроров, которым не нравится сегодняшнее лицо ГПУ Виталий Касько, заместитель генерального прокурора

Операцией руководили молодые заместители генпрокурора Виталий Касько и Давид Сакварелидзе, против которых ГПУ сразу начала расследование за якобы процессуальные нарушения при аресте "взяточников" и обысков в главном следственном управлении.

Общественные активисты встали на защиту Касько и Сакварелидзе, а "старую" и "новую" команды пришлось мирить президенту - он собирал у себя и Шокина, и Сакварелидзе, рассказывая на камеру о поддержке борьбы с коррупцией.

С тех пор постоянно возникали нарекания к следствию в отношении дела "алмазных прокуроров", а на этой неделе Касько вновь заявил, что чувствует давление со стороны руководства, и это создает препятствия расследованию дела.

"Руководство Генпрокуратуры не останавливается ни перед чем, чтобы запугать следователей и прокуроров Генеральной инспекции и всех прокуроров, которым не нравится сегодняшнее лицо ГПУ", - заявил 27 октября на брифинге Виталий Касько.

Копірайт зображення unian Image caption Заместитель Генпрокурора Виталий Касько говорит о давлении на команду, которая расследует дело о коррупции в ведомстве

Он утверждает, что прокуратура возобновила расследование против следователей, которые ведут дело "алмазных прокуроров".

Вскоре на защиту Касько и Сакварелидзе, которые сейчас также курируют конкурсный отбор на замещение районных прокуроров, в очередной раз выступил посол США в Украине Пайетт.

Представитель США, который и прежде подвергал критике руководство прокуратуры, в очередной раз поддержал "молодой дуэт".

В интервью "Голосу Америки" Пайетт отметил, что инвесторы не идут в Украину из-за коррупции в стране, в том числе в правоохранительных органах.

"Проблема не в фамилиях, а в системе, которую необходимо менять. В ГПУ есть очень смелые люди, работающие над этим. Мне импонирует, как работает заместитель генпрокурора Виталий Касько, мы поддерживаем деятельность Давида Сакварелидзе и в Киеве, и в Одессе", − отметил посол.

ГПУ должна прекратить подрывать реформы, защищать коррумпированных прокуроров в своих рядах, таких как арестованные в июле пресловутые "алмазные прокуроры" Джеффри Пайетт, посол США в Украине

А давление на Касько посол назвал "признаком того, что в этой важной структуре идет сложная битва между Старой Украиной и Новой Украиной".

"ГПУ должна прекратить подрывать реформы, защищать коррумпированных прокуроров в своих рядах, таких как арестованные в июле пресловутые "алмазные прокуроры", а также прекратить блокирование уголовных расследований взяточничества и сговоров", - сказал Пайетт в Киеве в пятницу.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В период обострения отношений Давида Сакварелидзе и Виктора Шокина Петр Порошенко "примиряет" две команды в прокуратуре

В украинских СМИ даже разгорелся скандал, когда журналисты со ссылкой на одного из руководителей президентской партии написали, что президент мог просить США заменить посла, работающего в Украине, из-за его критики в адрес прокуратуры. Однако эту информацию официально не подтвердили.

Также 27 октября Парламентский комитет по борьбе с коррупцией из-за давления на Касько и Сакварелидзе принял решение вызвать на следующей неделе в парламент Виктора Шокина для объяснений.

Антикоррупционная прокуратура

Еще один фронт борьбы активистов с руководителем ГПУ - ситуация вокруг визовой либерализации.

Начало работы Антикоррупционного бюро является одним из ключевых требований в вопросе предоставления Украине безвизового режима. Последнее препятствие для этого - назначение руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Конкурсную комиссию по отбору антикоррупционного прокурора в составе одиннадцати членов сформировали парламент и ГПУ. Семь своих представителей в состав комиссии делегировала Рада - это преимущественно правозащитники и общественные активисты, а также американский прокурор Мэри Батлер.

Image caption Представитель ЕС в Украине поддержал критику позиции ГПУ относительно избрания антикоррупционного прокурора

От ГПУ туда попали высокопоставленные чиновники во главе с первым замом Шокина Юрием Севруком.

Квоту ГПУ подвергли критике активисты в сфере борьбы с коррупцией, считая, что эти люди постараются избрать подконтрольного Шокину антикоррупционного прокурора.

Эту позицию поддержал ЕС, обнародовав специальное заявление представительства ЕС в Украине с призывом изменить прокурорскую квоту.

Скандал обрел новые подробности после специального заседания Совета реформ с участием президента, на котором среди необходимых условий визовой либерализации МИД он указал именно на смену прокурорской четверки в составе комиссии.

После этого в СМИ начали обсуждать, что ГПУ якобы угрожает МИД из-за позиции относительно антикоррупционного прокурора. Не смотря на то, что руководители ведомств публично опровергли конфликт, ГПУ настаивает, что не намеревается менять свою четверку.

На сегодняшний день оснований для смены 4 представителей от Генеральной прокуратуры генеральный прокурор не видит Владислав Куценко, прокурор Генеральной прокуратуры

"На сегодняшний день оснований для смены 4 представителей от Генеральной прокуратуры генеральный прокурор не видит", - прокомментировал ситуацию 29 октября помощник главы ГПУ Владислав Куценко.

Позиция ГПУ проста - парламент и активисты получили большинство в составе комиссии, а потому именно они играют ключевую роль в избрании антикоррупционного прокурора, а не Генпрокуратура.

В комментарии ВВС Украина эксперт по визовым вопросам Александр Сушко отметил, что нынешний состав комиссии, несмотря на все проблемы, все-таки должен выбрать антикоррупционного прокурора.

"Опять выбирать комиссию с нуля нельзя, потому что не уложимся в сроки", - считает Александр Сушко.

Отставка Шокина?

Image caption Посол США Джеффри Пайетт открыто критикует руководителя ГПУ

Сам Виктор Шокин в отставку не собирается. В последнем интервью он заявил, что у него еще много работы.

"Я хочу видеть молодую прокуратуру, способных молодых профессионалов, но они готовыми не рождаются, их нужно учить, потому что опыт есть опыт. Я не заглядываю на несколько лет вперед, завершим реформу и будет все нормально - я пойду и попрошусь на отдых, буду ловить рыбу", - заявил Виктор Шокин.

Многим деятелям я просто мешаю. Бороться с коррупцией - не лёгкий хлеб и ты всегда должен быть готов, что на тебя и твоих близких будут вылиты ушаты информационной грязи Виктор Шокин, генеральный прокурор Украины

Все инициативы об отставке он называет "информационными атаками".

"Это один из результатов нашей активной работы. Многим деятелям я просто мешаю. Бороться с коррупцией - не лёгкий хлеб и ты всегда должен быть готов, что на тебя и твоих близких будут вылиты ушаты информационной грязи", - парировал Шокин.

На сайте президента Украины петиция об отставке Шокина набрала необходимые 25 тысяч подписей, однако реакции президента нет.

В Верховной Раде уже несколько месяцев продолжается сбор подписей за отставку Виктора Шокина, но до необходимых 226 им еще далеко. Отставку отказываются поддержать крупнейшие фракции БПП и "Народный фронт".

В эту субботу активисты "Автомайдана" и другие инициаторы движения # Порошокин намереваются пикетировать поместье Петра Порошенко с требованием направить в Раду представление об отставке генпрокурора.

Ключевая проблема уже не Шокин, а кто придет вместо него. Начинается новый виток острой политической борьбы, в которой прокуратура является ее инструментом, и терять президент этот инструмент не хочет Владимир Фесенко, политолог

"Мы приближаемся к отставке Шокина, однако сомневаюсь, что она будет быстрой", - рассказал ВВС Украина политолог Владимир Фесенко.

Он отмечает, что президент обычно не принимает быстрые решения по кадровым вопросам под давлением критики, однако может сделать это чуть позже в виде увольнения по собственному желанию.

"Ключевая проблема уже не Шокин, а кто придет вместо него. Начинается новый виток острой политической борьбы, в которой прокуратура является ее инструментом, и терять президент этот инструмент не хочет", - считает Фесенко.

Поэтому он сомневается, что прокуратуру может возглавить кто-нибудь из дуэта Касько-Сакварелидзе.