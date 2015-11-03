Надежны ли меры безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейха?

Копірайт зображення AP Image caption Аэропорт Шарм-эш-Шейха через несколько часов после вылета A321

Среди возможных версий причин аварии авиалайнера А321 над Синаем называется взрыв бомбы в самолете. В частности, руководство авиакомпании "Когалымавиа", не говоря об этом прямо, заявило, что потерпевший крушение самолет развалился в воздухе от некоего механического воздействия внешней силы.

Росавиация назвала это заявление преждевременным. Не подтверждает версию о терактеи разведка США. Тем не менее, мы связались в каирским корреспондентом Арабской службы ВВС Салли Набил, которая находилась в Шарм-эш-Шейхе, и попросили ее рассказать о мерах безопасности, которые обычно предпринимаются в аэропорту этого курортного города.

Салли Набил: Это более или менее типичный аэропорт, такой же, как многие другие в мире. Ваш багаж проходит проверку. Вам не разрешат сесть в самолет с металлическими предметами, жидкостью и чем-либо другим подобного рода. Некоторые жители говорят о возможной бомбе в самолете, ставшей причиной его крушения. Но руководство аэропорта утверждает, что самолет был должным образом проверен перед вылетом, и поэтому они полностью исключают версию о бомбе на борту. Но расследование продолжается, и все версии все равно рассматриваются.

ВВС:Расскажите нам немного поподробнее о системе безопасности в аэропорте. Первым делом, приезжая в аэропорт, вы идете на регистрацию, сдавать багаж…

Салли Набил: Да, вы сдаете багаж и проходите паспортный контроль с ручной кладью. Потом проверяют ваши вещи. Вас тоже проверяют с металлоискателем. Они ищут жидкости, кремы и любые другие запрещенные субстанции. Перед посадкой вы проходите еще один контроль, где проверяют ваш багаж и вас самих, опять же с металлоискателем. Так что это обычная процедура, которую проходит каждый в любом аэропорту мира.

"Не хотим отпугивать туристов"

Копірайт зображення AP Image caption Длинная очередь на регистрацию в аэропорту Шарм-эш-Шейха - типичное зрелище для любого аэропорта

ВВС:Если почитать в интернете отзывы туристов, побывавших в Шарм-эш-Шейхе, некоторые пишут о том, что тщательность проверки зависит от того, насколько загружен аэропорт. Говорят, что когда вылетов особенно много, пассажиры проходят ускоренную проверку. Это так?

Салли Набил: Это может случиться, если аэропорт очень загружен. Он бывает особенно загружен зимой. Мы сейчас вступаем в пик туристического сезона. Но обычно, если у вас ноутбук или айпад, или мобильный телефон, их кладут на отдельный лоток и просвечивают рентгеновским аппаратом. Часто пассажиров просят снимать ботинки и любые металлические вещи - украшения, часы и так далее. Вся ваша электроника просвечивается.

Но учитывая, что Шарм-эль-Шейх – очень загруженный аэропорт в это время года, возможно, бывают послабления в мерах безопасности, потому что сотрудники хотят ускорить проход туристов. Обычно они более строги с египтянами, чем с иностранными туристами, потому что по традиции гостеприимства они не хотят, чтобы туристы нервничали из-за слишком строгих мер безопасности. Пока что картина не изменилась, но мы не знаем, как она изменится в свете этого происшествия.

ВВС:Значит ли это, что власти теперь могут предпринять дополнительные меры безопасности?

Салли Набил: Ничего особенного, никаких чрезвычайных мер в Шарм-эш-Шейхе пока не предпринимается. Но после этого случая вокруг аэропорта много военных и полиции. Если журналисты пытаются что-то снимать даже рядом с аэропортом, их немедленно останавливают. Вокруг аэропорта наблюдается очень много полиции, находящейся на всякий случай в состоянии повышенной готовности.

Копірайт зображення AP Image caption Египетские власти не хотят потерять российских туристов из-за трагедии с А321

ВВС:Аэропорт Тель-Авива выделяется на общем фоне в вашем регионе своими особыми мерами безопасности, где пассажиры проходят собеседование перед проверкой их багажа, делятся на различные группы уровня угрозы, и от этого зависит их проверка, которая бывает иногда чрезвычайно дотошной. Подобная практика не является примером для аэропортов в Египте?

Салли Набил: Меры, о которых вы говорите, оправдываются тем, что Израиль находится в регионе постоянного конфликта. Я нигде в Египте не видела подобных мер безопасности. Пассажиры не делятся на разные группы по уровню угрозы, не проходят собеседований. У служб безопасности есть "черные списки" лиц, которым запрещено пользоваться воздушным транспортом. Такие списки есть в каждом аэропорту, и этих людей просто не пустят в самолет. В остальном меры безопасности здесь стандартные. Никто из чиновников не говорит о необходимости усилить меры безопасности.

ВВС:Что останавливает чиновников?

Салли Набил: Их позиция понятна, так как туризм здесь – основной источник дохода, приносящий каждый год миллионы долларов. Египетские власти не хотят терять туристов, нервировать их экстренными мерами, они хотят, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности. Вчера я разговаривала с губернатором и спросила его, будут ли предприниматься дополнительные меры безопасности в аэропорту или в городе, и он сказал мне: "Нет, никаких экстренных мер мы принимать не будем, потому что в городе все спокойно, и мы не хотим отпугивать туристов чрезвычайными мерами".

ВВС:А какова реакция жителей города?

Салли Набил: Если поговорить с людьми в городе, например, с хозяевами магазинчиков, они очень обеспокоены там, как пойдут дела в ближайшие дни. Россиян обычно здесь очень много, и экономика Шарм-эш-Шейха очень зависит от российских туристов. Люди обеспокоены, потому что не знают, что будет завтра, не говоря уже о том, каков будет эффект от этого трагического происшествия в более долгой перспективе.