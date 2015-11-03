Александров и Ерофеев стали "милиционерами ЛНР"

Image caption Обвиняемые Александр Александров и Евгений Ерофеев на заседании были в хорошем настроении

Защита задержанных в Луганской области россиян, участвовавших в бою с украинскими военными, требует признания их военнопленными и доказывает, что они были "милиционерами ЛНР".

На подготовительном судебном заседании адвокаты россиян обозначили линию защиты относительно обвиняемых в убийстве украинского военного в бою под Счастьем и заверили, что будут доказывать невиновность подзащитных.

Суд назначил первое заседание по существу по делу Александрова-Ерофеева на 10 ноября, а их арест продлили до 2 января 2016 года.

Еще в мае Александра Александрова и Евгения Ерофеева ранили во время боя близ города Счастье Луганской области, в котором погиб один украинский военный.

На первом же допросе задержанные назвались военнослужащими разведывательного подразделения РФ.

Минобороны РФ заявили, что оба военных уволились из армии еще в декабре 2014 года.

Прокуратура обвиняет россиян в совершении ряда преступлений, в том числе - в терроризме и убийстве.

"Военнопленные ЛНР"

Адвокаты защиты Оксана Соколовская и Юрий Грабовский после начала подготовительного заседания сразу же обратились в суд с ходатайством отложить начало рассмотрения дела.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На суд к задержанным ходит представитель посольства России, который обещает дать показания при рассмотрении дела по существу

Главный аргумент г-жи Соколовской - вчера она подала иск в Высший административный суд о признании Александрова и Ерофеева военнопленными.

"Если их признают военнопленными, на них будут распространяться нормы Женевской конвенции и их нельзя будет уголовно преследовать", - заявила в суде госпожа Соколовская.

Защитники утверждают, что Женевская конвенция позволяет признавать военнопленными и бойцов, служивших в армиях самопровозглашенных группировок и государств.

"Подзащитные служили по контракту в "народной милиции ЛНР" и на время задержания уже не были военнослужащими Вооруженных сил России", - заявил ВВС Украина Юрий Грабовский.

Однако прокуратура утверждает, что г-да Александров и Ерофеев на момент задержания были российскими военнослужащими и не считают их военнопленными.

Если их признают военнопленными, на них будут распространяться нормы Женевской конвенции, и их нельзя будет уголовно преследовать Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева

Евгений Ерофеев во время заседания еще раз заявил, что ни в кого не стрелял.

"Нет доказательств, что я стрелял. Я мимо проходил", - заявил г-н Ерофеев журналистам на вопрос, что же он делал близ Счастья.

Еще одно ходатайство озвучено защитой - вызвать в качестве свидетелей на суд представителей "милиции ЛНР", а также двух российских военных, которые входят в состав общего центра контроля.

Последних двух хотят вызвать в суд, а милиционеров "ЛНР" - включить через Skype.

Также защита требовала освободить обвиняемых, выбрав им новую меру пресечения - домашний арест.

Без суда присяжных

Голосеевский райсуд Киева фактически отказал защите во всех ходатайствах.

Суд отказался откладывать рассмотрение и назначил первое заседание по делу по существу уже на 10 ноября 2015 года.

Image caption Александр Александров и Евгений Ерофеев будут свидетельствовать в суде при рассмотрении дела по существу

Иск о признании обвиняемых военнопленными ВАСУ будет рассматривать параллельно с судом над Александровым и Ерофеевым по существу.

Защита не просила рассматривать дело в формате суда присяжных, поэтому его будет рассматривать коллегия судей.

Будем доказывать невиновность подзащитных, свои доказательства покажем на суде Юрий Грабовский, адвокат Александра Александрова

Также суд отказался отпускать задержанных под домашний арест, сославшись, что обвиняемым по статье "терроризм" такая мера пресечения не предусмотрена.

"Будем доказывать невиновность подзащитных, свои доказательства покажем на суде", - заявил адвокат Грабовский уже после суда.

И представители прокуратуры, и защита задержанных в разговоре с журналистами допустили, что процесс займет не один месяц и точно не закончится до конца года.