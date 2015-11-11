В Киевской области уволят каждого десятого милиционера - МВД

Копірайт зображення mvs.gov.ua Image caption Переаттестация милиции в полицию в Киевской области должна завершиться до конца года, обещают в МВД

В Киевской области в связи с реформированием милиции в полицию могут уволить 970 человек, или каждого десятого милиционера, заявляет начальник Национальной полиции в регионе Вадим Троян.

После переаттестации, которая должна завершиться до января 2016 года, зарплата правоохранителей увеличится минимум вдвое, говорит полковник Троян.

Реформа в Киевской области должна послужить примером для других регионов, пояснил он.

Троян также рассказал, что вместо 25 райотделов в области останется 12 базовых органов - так называемых кустов. Персонал нынешних райотделов будет работать в тех же офисах, однако перейдет в подчинение к новому руководству.

Кусты

Из почти 9 000 милиционеров, которые сейчас работают в Киевской области (за исключением Киева), 970 получили негативные рекомендации и должны быть уволены.

Есть душевность, есть сердце, а есть голова. Большая часть тех, кого я уволю, сердце уже потеряли. Поверьте Вадим Троян, начальник полиции в Киевской области

"Необходимо уволить, поверьте. Ты им и машину, и планшет, и лучшую рацию, и прибавку к зарплате - не будут работать, вот такой человек - ленивый", - сказал он.

"Есть душевность, есть сердце, а есть голова. Большая часть тех, кого я уволю, сердце уже потеряли. Поверьте", - добавил полковник Троян.

Эти правоохранители имеют право обжаловать свое увольнение через МВД.

Еще около 1 900 бывших милиционеров в рамках реформы переведут в аппарат МВД, где они будут бороться с наркоторговлей, экономическими преступлениями и киберпреступностью. Всего к переаттестации в области допустят 6 131 сотрудника бывшей милиции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вадим Троян принимал участие в боевых действий на Донбассе в качестве бойца батальона "Азов"

"Мы поставили себе цель, что до конца этого года все 6 131 человек пройдут аттестацию, получат допуск к работе и будут зачислены на должность полицейских", - сказал полковник Троян. Позже он уточнил, что тесты, вероятно, сдадут не все, однако предположил, что "около шести тысяч человек" все же пройдут переаттестацию.

Новым полицейским в области обещают повысить зарплату минимум в два раза. Сейчас, по словам главы областной полиции, правоохранители получают в среднем 3200-3600 грн.

Вместо 25 районных отделений, которые сегодня работают в Киевской области, после реформы должно остаться 12 так называемых кустов. Иными словами, некоторые райотделы будут объединены.

К примеру, в один "куст" сольются Фастов и Васильков, а также Обухов и Кагарлык.

В каждом таком центре будут работать 25-30 полицейских инспекторов с универсальными функциями. Каждый из них будет выполнять обязанности сотрудника ГАИ, патрульного постового или участкового инспектора.

Глава полиции Киевской области также рассказал, что в феврале на дежурство должна выйти новая патрульная полиция в Борисполе.

Сейчас идет конкурсный отбор будущих полицейских. Конкурс составляет более 20 желающих на место.