Словом года по версии Оксфордского словаря впервые стал эмодзи

Оксфордский словарь традиционно назвал слово года: впервые в истории им стала пиктограмма-смайлик.

"Эмодзи со слезами радости" лучше всего отражает "характер, настроение и мысли 2015 года", решили языковеды.

"Культура эмодзи стала настолько популярной, что у некоторых изображений появились собственные тренды и истории", - говорит Каспер Гретвол, президент "Оксфордского словаря".

По его словам, иконки демонстрируют "игривость и интимность" этой культуры.

Веб-редактор BBC, который отвечает за создание новых страниц на сайте, не позволяет включать в текст эмодзи, поэтому в этой статье мы не можем его показать.

Зато можно вспомнить другие слова, вошедшие в короткий список "Слова года".

Это, например, "Brexit" (выход Великобритании из Евросоюза) - сочетание слов "Британия" и "выход" (exit).

Есть в коротком списке и слово they ("они") в значении "он/она" — человек, род которого говорящий не хочет указывать.

Также в списке - слова "ad blocker" (блокировщик рекламы на веб-страницах), "Dark Web" (недоступная для обычных технических средств часть Всемирной паутины) и "sharing economy" (долевая экономика, где индивиды делят друг с другом товары и услуги, обычно бесплатно или за минимальное вознаграждение).

В 2014 году словом года стало vape (электронная сигарета), в 2013-м - "селфи".