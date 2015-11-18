Два года Майдану: евроинтеграция, Янукович и наказание убийц

Копірайт зображення EPA Image caption Больше всего нареканий во вторую годовщину Евромайдана - из-за ненаказанности убийц протестующих

Через два года после начала Евромайдана часть стремлений и требований протестующих все еще не реализована.

21 ноября 2013 правительство Николая Азарова приняло формальное решение отказаться от планов подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Предыдущие несколько месяцев украинские власти заявляли о намерении поддержать соглашение, которое готовили уже несколько лет и парафировали за полгода до этого.

Украина выполнила значительную часть требований ЕС для подписания соглашения, поэтому ожидали, что на Вильнюсском саммите Восточного партнерства 28 ноября тогдашний глава государства Виктор Янукович подпишет документ, который поддерживало большинство населения Украины.

Решение правительства, которое означало резкий разворот украинской власти в сторону России, вызвало возмущение части украинцев, и уже вечером 21 ноября сотни активистов вышли с протестом на Майдан Незалежности.

Затем был первый кровавый разгон студентов, миллионные вече, первые убийства на Грушевского, кровавые столкновения возле парламента, штурм палаточного городка с помощью бронетехники, расстрелы на Институтской и бегство Виктора Януковича в Россию.

Какие из требований протестующих за два года выполнила новая власть? Как она продвигает Украину в сторону ЕС? И как сложилась судьба команды Януковича?

Евроинтеграция - на полпути

Image caption За два года власти больше всего продвинулись на пути к реализации Соглашения об ассоциации с ЕС

Подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, чего в начале требовали на Евромайдане, новая украинская власть смогла 27 июня 2014. На саммите в Брюсселе соглашение подписал новоизбранный президент Петр Порошенко.

16 сентября 2014 его одновременно ратифицировали Верховная Рада и Европарламент, однако ратификация странами-членами ЕС еще не завершена: Бельгия и Нидерланды этого еще не сделали.

Если политическая часть Соглашения, предусматривающая приближение институтов украинской власти к требованиям ЕС, вступит в силу после завершения всех ратификаций, то экономическая часть об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли должна начать работать с 1 января 2016 года.

Взаимная отмена или существенное снижение тарифов и пошлин между ЕС и Украиной уже откладывали на один год. Тогда, в частности и из-за давления России, пошлины на украинские товары в ЕС отменили, однако Украине разрешили не делать симметричного шага.

Копірайт зображення AFP Image caption Договориться о безвизовом режиме с ЕС Украина за два года не смогла

Сейчас, как уверяют руководители ЕС и Украины, даже несмотря на давление России, свободную торговлю больше откладывать не будут.

Визовая либерализация, которую могли бы быстрее всего почувствовать украинцы, за два года так и не стала реальностью. Украина до сих пор не выполнила антикоррупционные, антидискриминационные и ряд других требований, поэтому сейчас введение безвизового режима в 2016 году под вопросом.

Где команда Виктора Януковича?

Бывший президент Виктор Янукович и часть его ближайшего окружения покинули Украину, опасаясь следствия.

Янукович живет под Москвой и, по данным ВВС Украина, ведет достаточно безбедный образ жизни. Его старший сын Александр, который во времена президентства считался одним из самых богатых бизнесменов страны, сейчас занимается делами бывшего президента.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Многие высокопоставленные чиновники команды Виктора Януковича сбежали в Россию

Младший сын экс-президента утонул в озере Байкал весной 2015 года.

Бывший премьер-министр Николай Азаров также переехал в Россию, где вместе с бывшим депутатом от Партии регионов Владимиром Олейником создал "Комитет спасения Украины".

В Россию также выехали бывшие чиновники из близкого окружения Александра Януковича Александр Клименко, Сергей Арбузов, Игорь Соркин, Эдуард Ставицкий. Туда же переехал бывший секретарь СНБО Андрей Клюев, его брат Сергей и заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, которого обвиняли в разгоне студенческого протеста.

Бывший министр финансов Юрий Колобов в Испании ждет возможной экстрадиции в Украину.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр юстиции времен Евромайдана Елена Лукаш находится под следствием

В РФ переехали известные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Олег Царев, а также самый молодой бизнесмен-миллиардер времена президентства Януковича - Сергей Курченко.

Из известных чиновников времен Януковича в Украине остались двое экс-министров юстиции - Александр Лавринович и Елена Лукаш, находящиеся под следствием по делам о коррупционных действиях, но вышедшие на свободу, внеся залог.

Сергей Левочкин, который руководил администрацией президента четыре года, остался в Украине и стал членом парламента от "Оппозиционного блока". От этой же партии стал депутатом еще один лидер ПР и министр правительства Азарова Юрий Бойко.

Бывший глава фракции ПР Александр Ефремов находится под следствием, но после уплаты залога сидит под домашним арестом. Еще один известный депутат от ПР Михаил Чечетов после ареста и выхода на свободу под залог совершил самоубийство.

Известный заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов также уехал в Россию, но сумел получить швейцарскую визу и не безуспешно судится там с Украиной.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Один из самых известных парламентариев от Партии регионов выбросился из окна

Часть активов сбежавших в Россию чиновников заморозили как в ЕС, так и в Украине. Однако ЕС и США неоднократно указывали на пробелы в работе Генпрокуратуры, которые позволяют экс-руководителям Украины пользоваться средствами, относительно происхождения которых на Западе есть сомнения.

Борьба с коррупцией и люстрация

Среди важных требований протестующих были борьба с коррумпированными чиновниками и их люстрация. Последний лозунг стал настолько распространенным, что Янукович, убегая из Украины, заявил о попытке протестующих "люстрировать внука".

Большинство громких коррупционных дел, например тогдашнего руководителя ГСЧС Сергея Бочковского, до суда так и не дошли

Еще осенью 2014 Верховная Рада приняла закон об очистке власти, которым предусматривалось освобождение чиновников всех ветвей власти времен Виктора Януковича.

По данным Минюста, в Украине по закону о люстрации были уволены почти 800 чиновников. Часть из них уволили из силовых органов, прокуратуры и милиции.

В то же время общественные активисты критикуют власть за недостаточно активную люстрацию и указывают, что многие чиновники избежали ее путем получения фиктивных удостоверений участников АТО.

Под люстрацию также попали чиновники, которые в свое время занимали руководящие должности в КГБ и компартии СССР, хотя по этому критерию увольнений почти не было.

В свою очередь, в соответствии с законом о декоммунизации, принятым весной 2015 года, на государственном уровне продолжилась волна сноса памятников советским деятелям, переименование улиц и даже городов. Также было запрещено участие в выборах Коммунистической партии Украины.

В сфере борьбы с коррупцией за два года происходили преимущественно эффектные задержания чиновников на взятках, даже высокопоставленных, например руководства службы чрезвычайных ситуаций, руководителя службы занятости и нескольких высокопоставленных прокуроров.

Копірайт зображення unian Image caption Замгенпрокурора Виталий Касько неоднократно жаловался, что руководство тормозит антикоррупционные расследования в ведомстве. Глава ГПУ Виктор Шокин это отрицает

Однако эти дела преимущественно не были доведены до конца, а их фигуранты выходят на свободу под залог.

Едва ли не единственным случаем осуждения высокопоставленного взяточника стал приговор руководителю департамента материально-технического обеспечения пограничной службы Олегу Лантвойту.

В декабре 2015 года еще только собирается начать работу независимое Национальное антикоррупционное бюро, призванное бороться с коррупцией в высших эшелонах власти.

Наказание за преступления на Майдане

Расследование преступлений и убийств во время протестов также пока весомых результатов не принесло.

Дело о первом разгоне студенческого Майдана в ночь на 30 ноября 2013 до сих пор рассматривается Шевченковским судом Киева. Экс-глава КГГА Александр Попов остается в Киеве и исправно ходит на судебные заседания, не признавая себя виновным.

Другие подозреваемые экс-чиновники, которых обвиняют в приказах разгонять протест, сбежали из Украины.

Image caption До сих пор не установлено, кто именно расстреливал людей на Евромайдане

Еще несколько бывших бойцов "Беркута", которые проходят по делу, находятся под домашним арестом.

Расследование дела о гибели более сотни людей на Майдане, Институтской и Грушевского также пока не дало результатов, хотя недавно генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что следствие фактически завершено.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что в целом за два года после Евромайдана к уголовной ответственности привлекли 274 человека.

За последние полтора года правоохранители задержали нескольких бывших бойцов "Беркута". Но в сентябре 2014 года командир роты "Беркута" Дмитрий Садовник, которого подозревали в совершении 39 убийств, сбежал из Украины. Тогда суд неожиданно изменил ему меру пресечения - на домашний арест.

Сейчас под стражей находятся двое бойцов "Беркута", которых обвиняют в причастности к убийствам.

В частности, с лета суд рассматривает дело против бывших подчиненных Садовника - Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые отрицают свою вину.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сергей Зинченко и Павел Аброськин - единственные бойцы "Беркута", которые находятся под следствием по делу об убийствах на Евромайдане

Следствие признает, что большинство бойцов "Беркута", которые могли быть причастны к убийствам, еще весной 2014 покинули Украину.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос также утверждает, что в августе 2014 силовики планировали спецоперацию по задержанию 20 бывших бойцов "Беркута", подозреваемых в расстрелах, однако они неожиданно покинули Украину.

Также до сих пор следствие не может дать ответ относительно снайперов, которые расстреляли часть протестующих на улице Институтской.

Заявления бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко относительно "российского следа" в убийствах на Майдане пока также официально не подтверждены. Хотя следователи официально подтвердили закупку во время Майдана в России специальных гранат для разгона протестов.