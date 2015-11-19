Какие партии будут контролировать мэров областных центров

Копірайт зображення UNIAN Image caption Больше всего мэров областных центров будут партии президента и Олега Тягнибока

Больше всего руководителей областных центров Украины будут иметь президентская "Солидарность" и "Свобода", однако явного численного превосходства не получила ни одна партия.

Местные выборы 2015 года разрушили монополию нескольких партий, фактически нивелировав электоральные различия между западом, востоком, югом и центром Украины.

Партии-лидеры гонки получили должности мэров в западных, восточных и южных городах одновременно, при этом ни одна из них не может похвастаться, что будет иметь контроль над всеми областными центрами в каком-то регионе.

Президентская команда

Больше мэров областных центров получила президентская "БПП-Солидарность", но как для партии власти результат довольно скромный - четыре области.

Официальные представители БПП будут руководить Луцком, Житомиром, Киевом и Черниговом.

В столице Волынской области действующий мэр Николай Романюк под брендом БПП во втором туре одолел представителя УКРОПа. Хотя именно УКРОП будет иметь наибольшую фракцию в горсовете, поэтому соперникам придется договариваться.

Копірайт зображення facebook.commerkieva Image caption Виталий Кличко - один из четырех мэров от БПП

В Житомире Сергей Сухомлин от БПП победил соперника от "Батькивщины", но опять же, именно эти партии будут иметь наибольшие фракции в горсовете.

Председатель партии БПП Виталий Кличко во второй раз победил на мэрских выборах в Киеве, а его партия также будет иметь наибольшую фракцию в горсовете.

Чернигов также получил мэра от БПП - здесь выиграл депутат Рады Владислав Атрошенко, который победил действующего мэра Александра Соколова. Поэтому в Чернигове вскоре будут новые выборы в парламент.

Еще три мэра-победителя шли как самовыдвиженцы, однако их в БПП назвали "членами партийной команды".

Это Сергей Моргунов от "Винницкой европейской партии", которую создал нынешний спикер Рады Владимир Гройсман. В Виннице мэру будет проще, ведь его партия и БПП получили в горсовете собственное большинство.

Также в "команде" - победитель выборов в Херсоне, действующий мэр города - Владимир Николаенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Гройсман в Виннице поддержал свою партию "Винницкая европейская партия" и ее кандидата в мэры

В обоих регионах победители выиграли у представителей "Батькивщины".

Третий участник "партийной команды" БПП - старый-новый мэр Ровно Владимир Хомко.

При этом БПП получил многих мэров крупных городов юга и востока, в частности в Днепропетровской и Запорожской областях.

Рывок "Свободы"

Неожиданностью мэрских выборов в областных центрах стала "Свобода", которая получила сразу трех градоначальников - в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

В Тернополе действующий мэр Сергей Надал победил еще в первом туре, а партия получила лучший результат на выборах в городской совет.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Свобода" будет иметь трех мэров областных центров

Мэром Ивано-Франковска стал свободовец Руслан Марцинкив, который во втором туре победил представителя БПП, депутата Рады Игоря Насалика.

Также свободовец Александр Симчишин стал мэром Хмельницкого, победив и.о. мэра Сергея Чернилевского.

В городских советах свободовцы будут вынуждены договариваться о сотрудничестве с другими партиями.

При этом "Свобода" получила фракции в горсоветах многих городов юга и востока Украины.

Скромный результат "Батькивщины"

"Батькивщина" Юлии Тимошенко получила мэров в восточных Сумах на границе с Россией и в центре Украины - в Черкассах.

Image caption Партия Юлии Тимошенко получила два областных центра

В Сумах ожидаемую победу во втором туре одержал действующий мэр города Александр Лысенко, который занимал эту должность с весны 2014 года.

И совсем неожиданную победу в Черкассах получил Анатолий Бондаренко, победивший многолетнего руководителя города Сергея Одарича.

"Батькивщина" получила хороший результат почти по всей стране, имея свои фракции в горсоветах практически всех регионов страны.

Львовский поход на Восток

"Самопомощь" хоть и получила всего двух мэров, однако стала одним из сюрпризов выборов.

Председатель партии и действующий мэр Андрей Садовый ожидаемо победил на выборах мэра Львова, обойдя во втором туре кандидата от "Свободы", экс-вице-спикера Совета Руслан Кошулинского.

Здесь ему скорее всего придется договариваться о работе с президентской БПП.

Сюрпризом второго тура выборов стали высокие результаты кандидатов от "Самопомощи" на Востоке.

Копірайт зображення facebook.comsenkevich.aleksandr Image caption Александр Сенкевич от "Самопомощи" неожиданно для экспертов сумел выиграть выборы в Николаеве

В Николаеве представитель IT-сферы, николаевский бизнесмен Александр Сенкевич во втором туре сумел одолеть представителя "Оппозиционного блока" Игоря Дятлова.

Дятлов является представителем крупного местного бизнеса и считался абсолютным фаворитом, однако Сенкевича поддержали другие партии парламентской коалиции и активисты.

В горсовете "Оппозиционному блоку" для собственного большинства не хватило двух голосов, а "Самопомощь", БПП и "Наш Край" имеют 28 голосов из 54 мест.

Также "Самопомощь" продолжает борьбу за победу в Кривом Роге, где ее кандидат Юрий Милобог показал почти одинаковый результат с представителем "Оппозиционного блока", действующим мэром Юрием Вилкулом.

Еще один показательный результат партии - победа в Белой Церкви Киевской области, а также фракции партии практически во всех городских советах всех регионов Украины.

"Возрождение" Кернеса

Двух мэров областных центров получила "новоиспеченная" перед выборами партия "Возрождение", в которую вошли преимущественно представители бывшей команды Партии регионов. Хотя эту партию эксперты связывали с различными политическими игроками.

Копірайт зображення AP Image caption Партия "Возрождение", в которую включился Геннадий Кернес, выиграла выборы в восточном и западном областных центрах, где выбирали мэра

Результат партии очень показателен: она взяла мэрские должности в западном Ужгороде и восточном Харькове.

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес, ранее представлявший Партию регионов, не пошел на сотрудничество с "Оппозиционным блоком" и решил представлять "Возрождение". Он стал мэром уже в первом туре, а партия получила большинство мест в горсовете.

Бывший представитель Партии регионов, исполняющий обязанности мэра Ужгорода Богдан Андреев победил во втором туре выборов. Его партия также получила лучший результат на выборах в городской совет, однако ее состав очень пестрый.

Мелкие партии и самовыдвиженцы

Партия УКРОП, которая прошла в советы во многих регионах страны, сумела победить на выборах мэра Днепропетровска.

Соратник Игоря Коломойского Борис Филатов во втором туре обошел представителя "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. В Днепропетровске УКРОП, БПП, "Самопомощь" и "Гражданская сила", которые критиковали Вилкула, имеют существенно преимущество над "Оппозиционным блоком" в городском совете.

В Одессе победу еще в первом туре одержал действующий мэр Геннадий Труханов, который создал собственный партийный проект "Доверяй делам".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Борис Филатов от УКРОПа выиграл мэрские выборы в Днепропетровске

Несмотря на противостояние с представителем БПП Сашей Боровиком на выборах мэра, эти две партии уже договорились о сотрудничестве и избрали секретарем горсовета депутата от президентской партии.

В Полтаве действующий мэр Александр Мамай, который шел от мелкой партии "Совесть Украины" также победил на выборах во втором туре.

На выборах в горсовет эта партия показала только третий результат, поэтому договоренности о коалиции будут непростыми.

Мэром Черновцов стал самовыдвиженец Алексей Каспрук, который прошлые мэрские выборы в мае 2014 года выиграл под брендом "Народного фронта".

В этих выборах партия официально не участвовала, поэтому Каспрук шел самовыдвиженцем с неформальной поддержкой коллег из "Народного фронта" из парламента.

Мэры "Оппозиционного блока"

Ни в одном из областных центров победу не получил официальный кандидат от "Оппозиционного блока". Крупнейшим городом, где эта партия будет иметь мэра, может стать Кривой Рог, если там Юрий Вилкул таки докажет свою победу.

Хотя партия сможет получить двух самовыдвиженцев, которых формально и неформально поддерживал "Оппозиционный блок".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Крупнейшим городом, где "Оппозиционный блок" может получить мэра, является Кривой Рог, в котором сейчас побеждает Юрий Вилкул

Мэром Запорожья стал самовыдвиженец Владимир Буряк, который работает главным инженером "Запорожстали" Рината Ахметова. Возглавляет предприятие Ростислав Шурма - руководитель областного отделения "Оппозиционного блока".

В городе "Оппозиционный блок" взял 20 мест в городском совете из 64, и теперь должен договариваться с партиями, которые жестко критиковали его на выборах.

Согласно предварительному решению кировоградской городской избирательной комиссии, мэром Кировограда с преимуществом в 300 голосов может стать самовыдвиженец Артем Стрижаков.

Стрижаков ранее был депутатом горсовета от Партии регионов, а затем входил в "Партию развития Украины".

Однако Андрей Райкович от БПП оспаривает результат и требует пересчета голосов на ряде участков.

В городском совете "Оппозиционный блок" будет иметь пять мест из 42 депутатов.

Кандидаты от "Оппозиционного блока" победили на выборах мэра в нескольких районных центрах Днепропетровской и Запорожской областей.