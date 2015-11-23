Президентом Аргентины станет сын одного из крупнейших богачей
На президентских выборах в Аргентине с небольшим отрывом победил консерватор Маурисио Макри. Его оппонент из партии власти признал свое поражение.
Мэр Буэнос-Айреса Маурисио Макри получил 51,5% голосов, тогда как его оппонент Даниэль Сциоли получил 48,5% поддержки, о чем свидетельствуют данные подсчета почти всех бюллетеней.
Чтобы отметить победу, Макри станцевал на сцене в своем штабе в Буэнос-Айресе и поблагодарил свою команду за поддержку.
Будущий лидер страны - сын одного из самых богатых аргентинцев, который и сам долгое время занимался бизнесом, прежде чем пойти в политику.
Победа Макри ознаменует завершение 12-летнего периода правления Перонистской партии в Аргентине и действующего президента Кристины Киршнер.
"Сегодня исторический день, - сказал Маурисио Макри на митинге. - Это смена эпох".
Победа во втором туре показала поворот в симпатиях избирателей к Макри, который в первом раунде проиграл своему сопернику.
Накануне голосования социологи предсказывали мэру Буэнос-Айреса уверенную победу.
Он шел на выборы с обещаниями привлечь новые инвестиции в ослабленную экономику страны, бороться с преступностью и коррупцией.
Экономическая реформа должна стать приоритетом номер один для нового лидера страны, однако он почти не упомянул об этом в своей победной речи, говорит корреспондент ВВС в Аргентине Вайер Дейвис.
По словам нашего корреспондента, Аргентина сейчас разделилась. Большинство представителей белого населения из среднего класса, которые пришли на митинг победителя, надеются на более либеральный и открытый экономический климат. Тогда как рабочий класс опасается, чтобы предостережения о сокращениях и реформах в социальном обеспечении не оправдались.
Еще в октябре опросы свидетельствовали, что победить должен Сциоли, приближенный к президенту Кристине Киршнер.