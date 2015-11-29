Фэшн-блог: как выглядеть стильно зимой

Копірайт зображення Getty Image caption Показ MSGM осень-зима

Об авторе Я - Наталья Валевская. В своем блоге я буду писать о моде, стиле, философии красивого и любви к эстетическому. У меня за плечами - семь лет работы в модном ритейле Киева и создание собственного обувного концепт-стора, а также много букв, написанных для разных изданий на разные темы, онлайн и глянцевых, об одежде, обуви и о том, почему красивые вещи надо не просто носить, но и любить.

Каждую осень, с наступлением полугодового холодного периода, в каждой девушке с муками умирает fashionista - или по крайней мере впадает в зимнюю спячку. Кажется, мода зимой однозначна - или красиво, или тепло. Это утверждение правдиво лишь отчасти: в большом городе даже в самый темный, холодный, гнусный сезон можно выглядеть стильно, если знать несколько стилевых приемов.

Во-первых, максимально сохраняйте приталенность одежды. Девушек спасут платья из легкой, но теплой шерсти, которые ложатся по фигуре.

Модели с V-вырезом, открывающие немного тела, придадут обаяния, которой обычно не хватает зимой. Мужчинам тоже лучше отложить уютные и объемные свитера с оленями и другой новогодней живностью для домашних вечеров перед камином или телевизором, а "на публику" носить теплые пуловеры и кардиганы тонкой вязки.

То же касается верхней одежды. Парки, конечно, хорошо согревают, защищают от ветра и холода, а также выглядят стильно, но визуально они сигнализируют что-то из дискурса Тура Хейердала и покорения Антарктики и отнюдь не добавляют элегантности вашему образу. Совсем без парки зимой, наверное, не обойтись, но в случаях, когда очень хочется изысканности, носите приталенное пальто.

Его можно утеплять: сверху - меховым жилетом без рукавов (для девушек), снизу - несколькими слоями теплой, но тонкой одежды (для всех). Пояс сверху пальто, кстати, создает визуальный акцент, который снижает градус "капустовости" вашего образа.

Во-вторых, лайф-хак для девушек - носите высокие сапоги. Высота каблука неважна, хотя если помнить, что на украинских тротуарах столько льда, лучше не рисковать с каблуками. А вот высота голенища все меняет. Сапоги выше колен позволяют носить короткие платья без риска замерзнуть в ноги, не говоря уже о визуальном эффекте.

Копірайт зображення Getty Image caption Шарфы в моде всегда

Если голенище ниже колена, то его можно "продолжить" высокими - и теплыми! - носками хоть до бедер. Черные, серые, цветные - количество пар неограничено, и главное, они убивают сразу двух оленей - утепляют, а это важно, и добавляют стильности образу, а это то, чего мы всегда стремимся.

В-третьих, и это совет для всех статей и возрастов, носите объемные шарфы. Ничто не сравнится с большим шарфом крупной вязки, изысканно-небрежно намотанными на шею, в умении спасать зимний образ от его зимней безнадежности. Шарфов, в отличие от пальто и сапог, может быть много, а это означает возможность одеваться по-другому каждый день.

Они теплые и элегантные одновременно - большего от зимней одежды и просить не надо. Мужчины, вас это также касается - даже свитера с олененками не вызывают такого желания согреть вас поцелуями в замерзшие уши и щеки, как красиво намотанный шарф.

В-четвертых - здесь позвольте окунуться в мою любимую философию моды - стиль это прежде всего индивидуальность и умение выразить свое "я", а не воспроизвести рекомендации глянцевых журналов.

Не отказывайтесь от вещей, которые любите, даже если они не совсем зимние; взамен ищите способы компоновать их с более практичными и согревающими элементами гардероба. Например, я обожаю легкие короткие платья и ношу их круглый год - просто зимой дополнительно утепляют незащищенные ноги.

И главное. Самый эффективный способ бороться с зимней хандрой, если таковая есть, это позитивный настрой. Даже уютный образ не поможет, если в душе метель. Пусть вас греет мысль, что холодное время года тоже пройдет. Посмотрите, два месяца из шести уже позади.