Пресса: почему в Украине становится больше ВИЧ-инфицированных?

Копірайт зображення AFP Image caption Киев, Днепропетровск, Донецк, Луганск и Харьков - лидеры по распространению ВИЧ/СПИДа в Украине

Во вторник, 1 декабря, украинские газеты пишут об энергетических и экономических проблемах страны, результатах местных выборов в Мариуполе и количестве ВИЧ-инфицированных.

Проблемы в энергетике?

Об энергоблокаде Крыма и ее последствиях пишет "Комсомольская правда в Украине".

Газета напоминает, что Россия уже прекратила поставлять уголь в Украину. "Если не будет поставок антрацита из России и неподконтрольных Украине "республик", то где-то с середины декабря на украинских теплоэлектростанциях будет наблюдаться серьезный дефицит топлива, а это грозит веерными отключениями, как уже было в прошлом году", - предполагает эксперт Дмитрий Марунич.

По его словам, когда запасы угля закончатся, у украинских энергетиков останутся два варианта: либо попытаться наладить импорт электроэнергии из РФ, либо начать веерные отключения.

В Украине считают, что поставки угля для украинских теплоэлектростанций из зоны АТО и России возможны при восстановлении одной из четырех линий электропередач в направлении Крыма.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, "восстановление работы одной из ЛЭП решит проблему с углем".

Издание отмечает, что по словам министра, правительство полностью поддерживает идею восстановления подачи электроэнергии на полуостров.

Украинская экономика: после спада - подъем?

"Сегодня" анализирует состояние украинской экономики и прогнозирует будущее.

По словам опрошенных газетой экспертов, рост производства ожидается уже с середины 2016 года.

Ссылаясь на официальную статистику, издание отмечает, что в этом году в стране меньше добывалось, выращивалось и строилось, а вот средние заработки украинцев выросли.

Газета отмечает, что нынешний спад экономики вызван прошлогодними политическими событиями.

Но больше всего экспертов беспокоит будущий рост импорта вследствие закупки газа, начавшийся в октябре.

По мнению экономиста Александра Охрименко, это приведет в декабре к ослаблению гривны - до 27-28 грн за доллар, а также росту инфляции с нынешних 39,5% до 44-45%. В то же время "настоящий подъем экономики", по мнению г-на Охрименко, начнется не раньше 2018 года.

Более оптимистичным прогнозом делится с газетой Иван Никитченко. По словам эксперта, если в этом году не будет ни серьезной девальвации гривны (выше 30 грн за доллар), ни эскалации конфликта на Донбассе, то цены расти не будут, до лета 2016 года падение производства прекратится и уже во втором полугодии начнется небольшой рост.

Мариуполь выбрал "работодателя"

Из 36% жителей, пришедших на выборы, - 60% пенсионеры Оксана Шведкина, активистка из Мариуполя

"Україна молода" подводит итоги местных выборов в Мариуполе.

По мнению журналиста газеты, жители города, где расположены два мощных металлургических завода, принадлежащих Ринату Ахметову, сделали выбор в пользу своего работодателя.

Копірайт зображення AFP Image caption Большинство из тех, кто пришел на местные выборы в Мариуполе, - пенсионеры, говорят активисты

Издание отмечает, что несмотря на запрет политической рекламы и агитации за неделю до выборов, "работа с персоналом" на заводах и за их пределами продолжалась все время. Как результат - более 70% голосов на выборах получил "Оппозиционный блок", а директор по работе с персоналом одного из металлургических заводов Вадим Бойченко получил должность мэра.

Как пишет газета, на такой результат повлияла общая инертность большинства мариупольцев, особенно молодежи - общая явка на выборы составила 36,5%.

"Из 36% жителей, пришедших на выборы, - 60% пенсионеры. Кого они могли выбрать? Я смотрю по своей маме. Для нее заводы - это стабильность в городе и "Ахметов - молодец, людям помогает". И не убедишь их никогда! А вот с молодежью никто реально не работал", - цитирует газета активистку из Мариуполя Оксану Шведкину.

По предварительным результатам, в горсовет Мариуполя, кроме "Оппозиционного блока", проходит и партия "Сила людей", также есть шансы у партии "Наш край" и у БПП "Солидарность", сообщает газета.

Почему растет количество ВИЧ-положительных

В этом году в Киеве умерли 205 человек с ВИЧ-инфекцией, из них 70 человек - от туберкулеза, который часто сопровождает этот диагноз Лада Булах, исполнительный директор Киевского отделения Всеукраинской сети людей с ВИЧ/СПИДом

Во Всемирный день борьбы со СПИДом газета "День" анализирует причины распространения ВИЧ-инфекции в Украине.

Газета отмечает, что столица вместе с Днепропетровском, Донецком, Луганском, Харьковом и Одессой - в пятерке городов-лидеров по темпам распространения ВИЧ/СПИДа в стране.

По словам исполнительного директора Киевского отделения Всеукраинской сети людей с ВИЧ/СПИДом Лады Булах, именно в Киеве специалисты ожидают рост показателей инфицирования ВИЧ среди молодежи, а также рост количества младенцев, рожденных ВИЧ-положительными матерями.

"В Киеве эти проблемы усугубляются: не финансируется Центр СПИДа, нет бесплатного тестирования, поэтому ожидаем роста показателей заражения. В этом году в Киеве умерли 205 человек с ВИЧ-инфекцией, из них 70 человек - от туберкулеза, который часто сопровождает этот диагноз", - говорит г-жа Булах.

Главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко отмечает, что в последнее время меняется возрастная структура тех, у кого впервые обнаружили вирус: увеличилось количество людей старше 50 лет, сообщает газета.

Служба мониторинга ВВС