Тревел-блог: Что делать в Лондоне

Копірайт зображення nellie verner

Один из самых ярких, красивых, запоминающихся городов, Лондон недаром часто становится лидером рейтинга популярности у туристов.

Я уже писала о замечательных пеших экскурсиях, которые в Лондоне проводят ребята под красными зонтиками. Но, конечно, в городе-франте есть много других удивительных вещей, которыми может занять себя самостоятельный путешественник.

Об авторе Нелли Вернер - журналист, автостопщица и искательница приключений. Посетила более 25 стран на четырех континентах. Жила в Израиле и Индии. В своем блоге пишет о том, как организовать путешествие по карману и получить от него максимум удовольствия, а также рассказывает истории из своих поездок.

1.Бесплатные музеи. Странно, но факт: большинство музеев в одном из самых дорогих городов мира можно посетить безвозмездно, "то есть, даром". Выбор огромный, начиная от British Museum, где можно проследить развитие цивилизации, увидеть египетские мумии и образцы кельтского искусства, - до Tate Modern, где представлены шедевры современной живописи. Приготовьтесь потратить на каждый из музеев не менее 3 часов - будет интересно.

2. Прогулка по Темзе на катере. Стоит недорого (взрослый билет £6,5, можно купить заранее на сайте компании-перевозчика), а удовольствия - море. Нет, речь не о туристических прогулках – есть такой обычный городской транспорт наподобие киевского речного трамвайчика. В Лондоне я каталась на нем от колеса обозрения London Eye до Гринвича. Этот район столицы Англии известен Королевской обсерваторией и "нулевым меридианом", возле которого хотят сфотографироваться все туристы.

Еще в Гринвиче неплохой блошиный рынок, ряды с уличной едой со всего мира. Там же, у причала, можно побродить по палубам Catty Sark - корабля 19-го века для перевозки чая, и посетить прекрасный морской музей с макетами кораблей и всевозможными интерактивными штуками, от которых будут в восторге дети и взрослые.

3. Поход на Собачий остров. С причала в Гринвиче пройдитесь на Собачий остров через пеший туннель под Темзой. Я была там утром в будний день и ходила через длинный столетний туннель практически в одиночестве – само ощущение того, что ты в трубе на глубине 15 метров, а над тобой - громада реки, довольно медитативное. Внутри сыро и немного жутковато. Туннель бесплатный и работает круглосуточно.

Копірайт зображення Nellie Verner Image caption Лондонское метро - самое старое в мире

4. Поездки на автобусах. Двухэтажные красные автобусы – обычный лондонский транспорт, они ходят днем и ночью. Ночные маршруты обозначены буквой N перед номером, для них на остановках вывешивают отдельное расписание. Если вы живете в 1-й или 2-й зонах, можно купить проездной на сутки за £6.2 и кататься куда захотите в свое удовольствие (дневной билет на 3 и более зон, соответственно, стоит дороже). Мне нравилось ездить на втором этаже прямо перед лобовым стеклом, с хорошим обзором улиц, старых домов и церквей.

5. Просмотр смены королевского караула. Англия - страна традиций. Именно благодаря им любой желающий и сейчас, как сотни лет назад (с 1660 года), может посмотреть смену королевского караула. Это зрелище происходит у Букингемского дворца. Очень красиво: кони, статные гвардейцы, все в форме, в высоких меховых шапках.

Обращайте внимание на погоду и помните: капитан охраны может решить, что сегодня слишком дождливо и отменить шоу в последний момент.

Кроме того, ежедневно в 11:00 (в воскресенье – в 10:00) около дворца Уайтхолл можно наблюдать парад конной охраны - королевских лейб-гвардейцев верхом на холеных лошадях. Обе церемонии собирают толпы народа.

6. Поход в суд или парламент. Сделайте это за меня. Очень хотелось, но не решилась. В Верховную Раду туристов не пускают, а в английский парламент водят экскурсии - правда, дороговато, стоимость £25. Забронировать можно на сайте. В суд Royal Courts of Justice, образец викторианской архитектуры, посетителей свободно пускают в будние дни. Внутри здание суда похоже на средневековый дворец или церковь.

P.S. А еще можно здорово подтянуть английский: так, как это делала я несколько лет назад, поступив в языковую школу на двухнедельный интенсив. Учиться в Лондоне – сплошное удовольствие и очень необычный опыт. В группах сплошь иностранцы: японцы, колумбийцы, израильтяне - говорить по-украински или по-русски просто не с кем. Интерактивная доска, преподаватели из Великобритании, Австралии, США. Язык схватывается на лету, изучаются также разговорные фразы. Единственный нюанс – для поступления нужна особая студенческая виза, и чтобы ее получить, нужно заранее запросить приглашение у школы.