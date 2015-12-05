Киноблог: самые ожидаемые премьеры зимы

Копірайт зображення Twentieth Century Fox Film Corporation

Восьмой фильм Квентина Тарантино, творческий тандем Иньярриту и Ди Каприо, новая комедия братьев Коэн, продолжение "Звездных войн" и новая встреча Анджелины Джоли с Брэдом Питтом на съемочной площадке - эти и другие новинки можно будет увидеть на больших экранах этой зимой в Украине.

Вашему вниманию - подборка самых долгожданных премьер нынешнего киносезона.

"Мост Шпионов"

Копірайт зображення Dreamworks II Distribution Co. LLC and Twentieth Century Fox Film Corporation

Действие новой исторической драмы Стивена Спилберга, основанной на реальных событиях, разворачивается во времена холодной войны. Американский адвокат Джеймс Донован, которого играет Том Хэнкс, получает необычного клиента - арестованного советского шпиона. Сначала ему поручают защищать его в суде, а затем - помочь обменять на захваченного в СССР американского пилота-разведчика.

Об авторе Яна Грибовская - журналист и переводчик, магистр культурологии "Киево-Могилянской Академии". Путешественник и фотограф по призванию, в этом блоге пишет о еще одном своем увлечении - кино и всем, что с ним связано.

"Мост шпионов" стал четвертой совместной работой режиссера Спилберга и актера Хэнкса, которой предшествовали оскароносная историческая драма "Спасти рядового Райана", также основанный на реальных событиях фильм "Поймай меня, если сможешь" и "Терминал", рассказывающий историю мигранта из Восточной Европы.

В написании сценария к фильму участвовали братья Коэн - еще один повод включить его в список заслуживающих просмотра кинолент.

В украинских кинотеатрах "Мост шпионов" можно увидеть с 3 декабря.

"Новейший завет"

Копірайт зображення Arthouse Traffic

Сатирическая комедия "Новейший завет" - новый фильм режиссера Жако ван Дормеля, автора фильма "Господин Никто" с Джаредом Лето в главной роли.

На сей раз автор решил эпатировать зрителя известием о том, что Бог не просто существует, но и к тому же обитает в современном Брюсселе, и кроме всем известного сына имеет никому не известную 10-летнюю дочь. Об их непростых взаимоотношениях в современном мире рассказывает одна из наиболее провокационных лент уходящего года. Среди актеров - Катрин Денев.

В украинский прокат "Новейший завет" выходит 3 декабря.

"У моря"

Копірайт зображення UNIVERSAL STUDIOS

Фильм-подарок для ценителей таланта и красоты Анджелины Джоли. В романтической драме "У моря" она предстанет сразу в трех ипостасях - сценариста, режиссера и исполнительницы главной роли.

Впервые после фильма "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли появляется на экране вместе со своим мужем Брэдом Питтом. Действие фильма, который показывает кризис в отношениях бывшей танцовщицы Ванессы и писателя Роланда, происходит на Лазурном берегу во Франции в 70-е годы.

Критики оценили фильм довольно прохладно, однако вряд ли это остановит настоящих фанов Джоли от похода в кино.

На украинские большие экраны фильм выходит 10 декабря.

Звёздные войны: Пробуждение силы

Копірайт зображення StarWars.com

Событие, которого ждут все фанаты легендарной звездной саги - выход на большие экраны седьмого эпизода "Звездных войн" под названием "Пробуждение силы".

В этот раз место Джорджа Лукаса в режиссерском кресле впервые займет Джей Джей Абрамс. В то же время зрителей порадуют и старые знакомые - Хэмилл в роли Люка Скайуокера, Кэрри Фишер, которая сыграет принцессу Лею, и Хан Соло в исполнении Харрисона Форда. Ну и, конечно, какие же "Звездные войны" без Чубакки и R2-D2?

Стать свидетелем очередного витка в противостоянии светлой и темной сторон Силы вы сможете в кино с 17 декабря.

"Зажигая звезды"

Копірайт зображення Mad As Birds Films

Биографическая черно-белая лента "Зажигая звезды" повествует о жизни поэтов Джона Бриннина и Дилана Томаса в 50-х годы прошлого века в США.

Главные роли в фильме сыграли Элайджа Вуд и Селин Джонс, а режиссером выступил Энди Годдар, для которого лента стала полнометражным кинематографическим дебютом - до этого он снимал сериалы (в частности "Аббатство Даунтон" и "Доктор Кто"), а также короткий метр.

Премьера ленты в Украине состоялась на фестивале "Новое британское кино" в столичном кинотеатре "Киев", а в широкий прокат фильм выйдет с 24 декабря.

"Выживший" (Легенда Хью Гласса)

Копірайт зображення Twentieth Century Fox Film Corporation

Одна из наиболее ожидаемых премьер начала будущего года - новая работа триумфатора нынешнего "Оскара", мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

"Выживший" - первый исторический фильм режиссера, действие которого происходит в 1820-е годы в Америке. Лента рассказывает историю американского первопроходца Хью Гласса, который становится на кровавый путь мести своим обидчикам.

Партнером Ди Каприо по фильму стал Харди, с которым они уже встречались на съемочной площадке "Начала" Кристофера Нолана. Операторская работа - Эммануэля Любецкого, который вместе с Иньярриту работал над "Бёрдмэном" и также получил за него "Оскар".

Оправдает ли ожидания поклонников звездная команда фильма, мы сможем проверить в кино с 7 января.

"45 лет"

Копірайт зображення Curzon Artificial Eye

В центре новой психологической драмы британского режиссера Эндрю Хэя - супруги, которые готовятся к празднованию 45-летия со дня свадьбы. Однако неожиданное и ошеломляющее известие из прошлого угрожает не только празднованию, но и будущему пары.

Привлекает внимание к фильму блестящий актерский дуэт Шарлотты Рэмплинг и Тома Кортни, которые получили "Серебряных медведей" за лучшие женскую и мужскую роли на нынешнем Берлинском кинофестивале.

Если вы не успели посмотреть "45 лет" на фестивале "Новое британское кино", то сможете наверстать упущенное с 7 января.

"Девушка из Дании"

Копірайт зображення Working Title Films

Еще одна биографическая драма и кинопремьера этой зимы - "Девушка из Дании" Тома Хупера, рассказывающая реальную историю первого в мире транссгендера, который одним из первых решился на хирургическую операцию по смене пола.

В роли скандального художника Эйнара Вегенера, который решил стать женщиной по имени Лили Эльбе, снялся британский актер Эдди Редмэйн, а его жену Герду сыграла Алисия Викандер.

Драматическую историю перевоплощения Эйнара в Лили в украинских кинотеатрах можно будет увидеть с 21 января.

Мистер Холмс

Копірайт зображення MrHolmesFilm.com

Хотите посмотреть на Гэндальфа в роли Шерлока Холмса? Тогда не пропустите в январе "Мистера Холмса" в кинотеатрах.

В новой ленте Билла Кондона о самом известном в мире сыщике 93-летнего Холмса играет Иэн Маккеллен, который, несмотря на значительное количество других ролей, многим зрителям запомнился именно как маг из "Властелина колец". В то же время Маккелен номинировался на "Оскар" за роль в другой картине Кондона - "Боги и монстры".

На большие экраны Украины лента выходит 14 января.

"Омерзительная восьмерка"

Копірайт зображення TheHatefulEight.com

Еще один потенциальный хит богатого на премьеры января - восьмой фильм Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Во второй раз после "Джанго" Тарантино обращается к жанру вестерна, и, как всегда, собирает звездный состав - в "восьмерке" сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Тим Рот, Ченнинг Татум и другие. Музыку к фильму, как и в случае с "Джанго", написал Эннио Морриконе.

Процесс создания фильма не обошелся без эксцессов. После того, как сценарий картины оказался в интернете, режиссер отказался продолжать работу над ней. Однако, по просьбе команды во главе с Сэмюэлем Л. Джексоном, все же согласился на дальнейшие съемки.

Долгожданный результат этой работы можно будет увидеть в кино с 14 января.

"Аве, Цезарь!"

Копірайт зображення Working Title Films

Поклонники творчества Джоэла и Итана Коэнов ждут появления нового фильма братьев еще с 2013 года, когда в прокат вышла лента "Внутри Льюин Дэвиса". И в феврале 2016, наконец, дождутся.

"Аве, Цезарь!" - новая комедия братьев, действие которой происходит в 50-е годы в Голливуде. На сей раз Коэны собрали очень пестрый и очень "звездный" состав - на одной съемочной площадке встретились Джордж Клуни, Ральф Файнс, Джош Бролин, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Ченнинг Татум и Фрэнсис МакДорманд.

На больших экранах в Украине фильм ожидают 18 февраля.