Янукович похвалил Оппозиционный блок и "свалил" Евромайдан на олигархов

Копірайт зображення AFP Image caption Виктор Янукович ответственность за события на Майдане возлагает на олигархов

Экс-президент Украины Виктор Янукович после долгого молчания рассказал российским журналистам свое видение нынешней ситуации в стране.

В интервью российскому агентству РИА "Новости" Янукович рассказал о планах вернуться в политику, хотя и не уточнил, в какой именно стране.

В первой части большого интервью он дал свою оценку минскому мирному процессу, возложил всю ответственность за организацию Евромайдана на олигархов, рассказал об отношении к Петру Порошенко и его "подконтрольности" США, а также похвалил "Оппозиционный блок".

Предыдущее интервью Янукович дал ВВС, и оно запомнилось объяснениями, почему у него в резиденции в Межигорье обитало так много страусов.

Янукович - за федерализацию Украины

Я считаю, что на сегодняшний день альтернативы Минским соглашениям нет. Но до тех пор, пока не уйдет эта риторика — "сепаратисты", "террористы", пока не пройдет это унижение людей … Это будет очень сложно Виктор Янукович

Виктор Янукович в очередной раз раскритиковал украинские власти за антитеррористическую операцию на Донбассе, возложив всю ответственность за конфликт исключительно на них, не упоминая роли России.

"Я считаю, что на сегодняшний день альтернативы Минским соглашениям нет. Но до тех пор, пока не уйдет эта риторика — "сепаратисты", "террористы", пока не пройдет это унижение людей … Это будет очень сложно", - заявил Янукович.

При этом отстраненный после расстрелов людей на Майдане Янукович выход из ситуации усматривает в федерализации Украины.

"Чтобы решить существующую трагедию на Донбассе, нужно обратиться к истории. Я знаю, что тема, допустим, федерализма — она раздражает сегодня нынешнюю власть в Украине, стала синонимом сепаратизма и терроризма", - считает Янукович.

Он посоветовал попросить США, Германию и Швейцарию поделиться своим опытом относительно федерализации.

Image caption Виктор Янукович во время интервью ВВС рассказал, как жил рядом с целым зоопарком страусов

"Нужно начать этот диалог, и когда ситуация эта созреет, тогда идти по этому пути. Все равно, вопрос федерации, он будет висеть", - добавил экс-президент.

Олигархи организовали Майдан?

Вспоминая свое отстранение от власти, Янукович намекнул, что протесты были наиболее выгодны олигархам, и они даже могли их организовать.

"Ожидания людей на Майдане просто использовали в корыстных целях. Все телеканалы были в руках олигархов и искажали происходящее на Майдане. Людей дезинформировали. Власть представляли в темных тонах, а действия оппозиции исключительно в светлых", - утверждает Янукович.

Фактически власть была свергнута при помощи олигархов, руками националистов Виктор Янукович

Осенью 2013 года рейтинговые каналы, в том числе и "Интер" Дмитрия Фирташа занимали резко негативную позицию по отношению к протесту. Такую же позицию занимал канал "Украина" Рината Ахметова.

В положительном свете протесты освещали только канал 1 + 1 Игоря Коломойского и "5 канал" Петра Порошенко.

На уточняющий вопрос, кто именно из олигархов стоял за организацией Майдана, Янукович назвал фамилии Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского.

Image caption Виктор Янукович объявлен в розыск в Украине, однако был снят с международного розыска Интерпола

Интерес олигархов, по словам Януковича, состоял в том, чтобы не платить вовремя налоги, чего от них якобы требовали тогдашнее власти.

"Фактически власть была свергнута при помощи олигархов, руками националистов", - резюмировал Янукович.

О самом богатом человеке страны Ринате Ахметове, который не поддерживал события на Майдане, Янукович не упоминал.

За последний год больше всего претензий у власти было именно к Дмитрию Фирташу и Игорю Коломойскому, у которых отняли контроль над рядом государственных активов в энергетической сфере.

"Кураторы с Запада"

Виктор Янукович критикует политику нынешнего правительства, настаивая, что им управляют извне.

Столько реформ, сколько мы провели, я уверен, не было проведено за все годы независимости Виктор Янукович

"Мы получили сегодня тоталитарную власть. Фактически страной сегодня управляют кураторы, назначенные с Запада", - настаивает Янукович.

Отдельно бывший президент останавливается на частых визитах американских должностных лиц в Украину, указывая, что при нем российские чиновники такого не делали.

"Кто мог представить себе в то время, например, что министр иностранных дел Лавров приедет в парламент и начнет его учить, какие принимать законы, как это, например, делает Нуланд? Или, например, приедет премьер-министр Медведев и возглавит заседание правительства в Украине, так, как это делал Байден?", - сетует Янукович.

Виктор Янукович не видит никаких реформ или положительных изменений в Украине, однако настаивает, что при нем реформы шли в стране полным ходом.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Янукович похвастался, что не давал команды стрелять в людей на западе Украины

"Столько реформ, сколько мы провели, я уверен, не было проведено за все годы независимости", - добавил Янукович.

Несмотря на проведение реформ, Янукович признал, что ситуация в экономике в конце 2013 года была критической, и он был вынужден договориться с Москвой о займе в 15 млрд долларов.

"Мы получили официальный отказ МВФ. Мы рассчитывали на эти деньги", - пояснил Янукович, уточнив, что главным требованием было повышение тарифов и цен на газ.

Критика Порошенко

В ходе интервью Янукович акцентировал внимание на конфликте президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка.

Он считает, что противостояние президента и премьера связано якобы с конфликтом интересов.

"Это абсолютно разные люди. И по менталитету, и по возможностям. Порошенко пришел уже богатым, а Яценюк только хочет им быть", - считает Янукович, которого постоянно критиковали за излишне роскошный образ жизни.

Это абсолютно разные люди. И по менталитету, и по возможностям. Порошенко пришел уже богатым, а Яценюк только хочет им быть Виктор Янукович

Янукович заявил, что во время его президентства Петр Порошенко был сильным оппонентом с экономической точки зрения и шел на диалог.

"Сегодня он, наоборот, относится с нетерпимостью к своим оппонентам и фактически не терпит диалога", - считает Янукович.

Фактически, бывший президент Виктор Янукович обвинил нынешнего руководителя страны Петра Порошенко в узурпации власти, настаивая, что при нем был баланс сил и оппозиция имела достаточные полномочия, чтобы выразить свою точку зрения.

Похвальное слово "Оппозиционному блоку"

Виктор Янукович утверждает, что при нем политических преследований не было, а сейчас - есть.

То, что они создали такой блок и пошли по этому пути в настоящее время и при нынешней власти — это уже подвиг, мужество, можно сказать Виктор Янукович

В частности, по его мнению, таковыми являются дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса, экс-главы фракции ПР в Раде Александра Ефремова и экс-министра юстиции Елены Лукаш.

Сейчас все эти люди находятся на свободе и судебные процессы по ним далеки от завершения.

В свою очередь, Европейский суд по правам человека в своих решениях зафиксировал факты политического преследования в делах Юрия Луценко и Юлии Тимошенко в 2011-2013 годы, когда у власти был именно Виктор Янукович.

Виктор Янукович отдельно похвалил "Оппозиционный блок", в состав которого вошли многие представители бывшей президентской Партии регионов.

"Большинство представителей "Оппозиционного блока" — это бывшие члены Партии регионов", - считает Янукович, хотя добавляет, что многие его однопартийцы оказались в других проектах, в частности - и в БПП.

Копірайт зображення Umanets.Vitaliy Image caption Виктор Янукович в интервью не упоминал об убитых на Майдане

Ко многим своим бывшим соратникам Янукович может относиться "по-разному", но сейчас их проект оценивает положительно.

"То, что они создали такой блок и пошли по этому пути в настоящее время и при нынешней власти — это уже подвиг, мужество, можно сказать", - заявил бывший президент.

Сейчас в "Оппозиционном блоке" наиболее широко представлены интересы двух богатейших людей страны, которые были опорой Партии регионов - Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.