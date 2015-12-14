Глава Госкино: "Мы - большая кинематографическая страна"

Image caption Глава Госкино Филипп Ильенко - сын режиссера Юрия Ильенко

В Лондоне проходят Дни украинского кино: в программе четырехдневного показа новые работы украинского кинематографа и классика поэтического кино Украины.

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко рассказал обозревателю Русской службы ВВС по вопросам культуры Александру Кану о возрождении традиций поэтического кино Украины, поисках новой национальной идентичности, а также о том, почему украинские власти запретили показ некоторых российских фильмов.

ВВС: Как вы подходили к формированию программы дней украинского кино здесь, в Лондоне?

Филипп Ильенко: Мы формируем программу следующим образом. Во-первых, в стране, где мы представляем фильмы, мы не показываем фильмы, которые уже известны публике. У нас есть большое достижение в прошлом году - фильм "Племя", но он уже был в прокате в Великобритании. Мы решили его не везти в Лондон, а привезти фильмы современные, последних нескольких лет, игровые, художественные, документальный фильм чудесный, который вы вчера видели вместе с нами.

Всегда мы привозим сборник коротких метров, потому что это молодежное кино, это наше будущее, это то, что мы будем смотреть через 10-20 лет, эти авторы станут нашими мэтрами, я надеюсь. И классика - немножко классики не помешает, потому что мы являемся великой кинематографической страной. В Украине есть киноистория, которой можно и нужно гордиться, начиная даже не с Александра Довженко, вы прекрасно знаете вещи, которые делались на одесской киностудии еще до Первой мировой войны, Вера Холодная - украинка, звезда немого кино, и до так называемой школы поэтического украинского кино, к которой принадлежал мой отец.

ВВС: И вот сейчас, глядя на подборку фильмов, которую вы привезли, такое ощущение, что и фильм "Поводырь" эту линию продолжает, и неоконченный фильм "Толока". И такое ощущение, что это магистральная линия украинского кинематографа. Так ли это?

Ф.И.: Я бы так не сказал. На самом деле украинский кинематограф очень разнообразен: и по жанрам, и по месседжам, и по художественным приемам, которые используются. Но естественно, есть определенная традиция и есть какие-то постмодернистские приемы по некоему цитированию, отсылкам к тому, что было сделано раньше. Естественно, традиция украинского поэтического кино сохраняется. То, что мы снимаем сейчас, очень сильно отличается от кино 60-х, 70-х, 80-х, но тематика не меняется иногда. Потому что темы, которые затрагивало украинское поэтическое кино, стали даже более актуальными. И не рефлексировать наши художники не могут, и это их право, а наша обязанность - их в этом поддерживать, в их творческой самореализации.

ВВС: Мы говорим об этой фольклорно-поэтической линии украинского кино, об этой очень важной линии отрицания, отторжения советского опыта, который восходит к "Черной птице", и которая явственно звучит в фильмах "Поводырь" и "Тот, кто прошел сквозь огонь". Обе линии направлены в прошлое. А что с будущим? Где тот европейский выбор, который провозгласила страна?

Ф.И.: Без прошлого нет будущего, без корней нет кроны и без самопознания нет развития, поэтому для украинцев и Украины очень важно сейчас дать себе ответы на ряд вопросов, важных для нашей культурной и национальной самоидентификации. Кто мы в этом мире? Мы - советские люди? Или украинцы? Мы нация, которая существует столетия или мы плод социально-этнического эксперимента советской власти? Именно ответ на эти вопросы сейчас наиболее актуален в Украине, поэтому адресация к разным, не пережитым в художественном смысле проблемам, в наше недалекое прошлое - это крайне важно для украинской нации. И без того, что мы сформируем для себя ответы на эти вопросы, нам будет очень сложно в будущем чувствовать себя членами одной - есть такое красивое украинское слово - "спiльнота". Наверное, по-русски это будет сообщество.

ВВС: Эта война не могла не затронуть кино. Достаточно вспомнить трагическую судьбу украинского кинорежиссера Олега Сенцова, по-прежнему находящегося в заключении. Эти, казавшиеся нерушимыми связи между Россией и Украиной, разрушены во всех областях. Расскажите о том, что происходит с российским кино в Украине?

Ф.И.: Я бы разделил то, что происходит с российским кино, на два аспекта. Есть российское кино, которое является искусством, которое не запрещено в Украине. К сожалению, российские продюсеры зачастую не хотят его прокатывать в Украине. Например, фильм "Левиафан" не был предложен российским дистрибьютором.

А есть российское кино, которое искусством не является, которое является пропагандой в худших традициях, которое занимается просто промыванием голов людям, которое создает такой суперпозитивный образ российских силовых структур. Мы прекрасно знаем, что сегодня эти структуры делают против Украины. И на сегодня мы вынуждены были этот контент ограничить для распространения в Украине. Эта практика создана нашим агентством, начиная с августа 2014 года, и потом это нашло воплощение и в нормативно-правовой базе. Был принят соответствующий закон парламентом - на сегодняшний день мы неукоснительно следуем его правилам. И хотелось бы сказать, что мы открыты к культурному, художественному диалогу. Но мы не можем во время тех драматических событий, которые мы переживаем, допускать в Украине вражескую пропаганду.

ВВС: Противостояние между Россией и Украиной языка касается в меньшей степени. Продукция западного кинематографа, американского занимает немалое место во всем мире и в Украине. До недавнего времени в украинский прокат выходили западные фильмы с дубляжом на русском языке. Как теперь с этим дело обстоит?

Ф.И.: Этот вопрос нашел свое разрешение лет семь назад. Большинство фильмов американских и европейских, которые выходят в прокат в Украине, выходят с украинским дубляжом. Более того, был период, когда выходило несколько версий: и русский дубляж, и украинский. И так получилось, что зрителю больше нравится украинский дубляж. Он был более качественным и интересным, у нас есть масса талантливейших переводчиков, хороших актеров, которые трудятся над дублированием фильмов на украинский язык. Сейчас большинство зарубежных фильмов в украинском прокате идут на украинском языке, это очень позитивно воспринимается публикой. Я знаю многих людей, которые в интернете ищут фильмы именно на украинском, с украинским дубляжом, потому что он хороший.

ВВС: На Лондонском кинофестивале в прошлом году показали документальный фильм Сергея Лозницы "Майдан". Из той программы, что вы привезли, более-менее перекликается с этой темой фильм с английским названием "Once upon a mine" ("Однажды на мине") Вовки Соловей, режиссера, живущего в Америке. Эта тема вообще подходит украинскому кино?

Ф.И.: В основном, реагирует документальное кино, потому что оно быстрее, потому что это жанр, который легче и быстрее рефлексирует. На сегодняшний день масса украинских режиссеров находится в зоне боевых действий, снимают огромнейшее количество интереснейшего материала. И мы накапливаем массу интересных наблюдений, массу интересных вещей, которые можно будет дальше перевоплощать в художественные и документальные фильмы. Масса сделана уже, в разных жанрах, и полный метр, и короткий, и репортажный жанр документалистики, который со времен Майдана приобрел интересные формы и динамическое развитие получил. Мы можем тут вспоминать фильмы ребят-волонтеров, которые вышли на Майдан с камерами, как своим оружием. И они мотивировали очень многих.