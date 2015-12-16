От искусства до пятен: как в Киеве воспринимают муралы

Копірайт зображення Evgen Koval Image caption Михаил Грушевский на Сечевых Стрельцов

Михаил Грушевский и гетман Скоропадский, мужчина, плывущий по реке с лосем, вороны - за прошлый год на стенах домов в Киеве появилось 20 изображений, или муралов. В следующем году их обещают еще больше.

Многие муралы рисуют художники из Бразилии, Австралии, Польши, Испании и Украины, которых в Киев пригласил режиссер Гео Лерос. Он говорит, что его мечта - превратить Киев в мировую столицу стрит-арта. Поэтому он придумал проект с муралами: получает в КГГА разрешения на раскрашивание стен, ищет спонсоров, которые оплачивают перелет художникам и краски.

Image caption ул. Спасская, Подол

При этом Лерос уверяет, что у жителей домов всегда спрашивают, не против ли они таких рисунков, и собирают подписи. Против, по его словам, пока никто не выступил.

"Художники сами выбирают, что рисовать. Им никто не указывает. Художник Гвидо Ван Хелтен вдохновился стихотворением "Ландыш" Леси Украинки и захотел написать ее портрет. Так появился мурал на улице Стрелецкой", - рассказал ВВС Украина Гео Лерос.

Мы поинтересовались у киевских историков, культурных деятелей и политиков, что они думают о муралах.

Владимир Кадыгроб, куратор художественных проектов

Это очень положительное явление для города. Мы показываем Киев как продвинутый и развитый город. Но в исторической части с ними надо быть очень осторожными. Каждый мурал должен быть вписан в контекст и в ландшафт. Это нужно обсуждать с экспертами и общественностью. Да, это сложно, но это нужно делать. Из всех работ мне ближе всего портрет Нигояна португальского художника - он вписывается в среду, совсем ненавязчивый.

Image caption Сергей Нигоян на Михайловской улице

Копірайт зображення Geo Leros Image caption Девушка с вышиванкой на бульваре Леси Украинки

А вот абсолютно неудачная работа на бульваре Леси Украинки - девушка с вышиванкой. Это стена, на которой вряд ли могло вообще что-либо появиться. Совсем лишним и неуместным считаю граффити внизу Андреевского спуска.

Image caption Андреевский спуск

Светлана Залищук, депутат Рады

Муралы создают лицо города. В Киеве очень много хорошей архитектуры, но та архитектура, которая красива, она очень часто заброшенная, а советская - безликая. Я бы назвала муралы таким культурным проявлением.

Особенно много сюжетов для муралов были взяты после Революции достоинства. Мы, таким образом, не просто становимся красивыми как город, мы еще и идентифицируем, в чем наши символы, какие знаки и образы для нас важны. То есть город приобретает идентичность, и мне лично это очень нравится.

У нас сейчас ограничены финансовые возможности, как сделать наш город лучше. Поэтому муралы - это тоже неординарный способ искать возможности, чтобы привносить красоту.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вороны на Рейтарской

Александр Ройтбурд, художник

Когда я на них смотрю, то думаю, что очень жаль, что исчезло такое явление, как худсовет. Эти эскизы должно утверждать какое-то экспертное сообщество. Это оставили на усмотрение коммунальщиков, а такого быть не должно.

Среди муралов появляются довольно хорошие вещи, но таких очень мало. В то же время какие-то действительно ценные муралы уничтожаются. Решения о том, что будет появляться на стенах города, должны быть компетентными. Многие муралы вообще не являются предметами искусства.

Копірайт зображення Geo Leros Image caption ул. Гусовского, Печерск

Станислав Цалик, историк

Не могу сказать, что мне все нравится или не нравится. Что-то более удачно, а что-то - нет. Должны быть ограничения на муралы в исторической зоне. Ведь почти на каждом перекрестке в старом Киеве могло что-то происходить, связанное с историей. Желательно, чтобы муралы подчеркивали события, которые здесь произошли, и вписывались в архитектурный стиль.

Может где-то в спальных районах, где много домов, их можно украсить абстрактными муралами. Там более уместна свобода в смысле стиля и того, что можно изображать.

Копірайт зображення Geo Leros Image caption Леся Украинка на Стрелецкой, Шевченковский район

На улице Стрелецкой есть мурал, где, по словам художников, изображена Леся Украинка - вот он удачный. Ведь этим муралом подчеркнули особенность этого места. Нарисованная женщина будто бы смотрит в дом напротив, где действительно жила Леся Украинка. Это хороший вариант, потому что понятно, о чем, и понятно, почему он здесь размещен.

Екатерина Сергацкова, журналист

В Киеве я видела разные муралы, нельзя всех их грести под одну гребенку. Есть очень хорошие и заметные работы - например, авторства Interesni Kazky. Чаще всего обсуждения муралов сводится к вопросу вкуса. Житель города не поймет того или иного мурала, если у него нет понятия об актуальном искусстве вообще.

Image caption Двор первого корпуса Киево-Могилянской академии

Его такие муралы будут, скорее всего, пугать. Поэтому большинству нравятся изображения котиков и воздушных шариков размером в пятиэтажный дом.

Впрочем, такие изображения и в интернете людям нравятся больше всего. На самом деле, когда мы обсуждаем муралы, мы должны обсуждать в первую очередь то, кто выступил заказчиком. Нередко местные власти используют этот ход - заказать яркий "красивый" мурал художнику, чтобы поднять рейтинг среди горожан, украсить фасады. Другое дело, когда мурал - это инициатива собственно художника или куратора, и создают его, исходя из художественного замысла. В работе это всегда чувствуется.

Владимир Воротнев, куратор фестиваля Muralisimo

В Киеве с муралами бездумно нарушаются дизайнерские подходы. При их создании нет никакого обсуждения. У нас перегружен центр города, который сам по себе является ценностью. Там каждая кирпичная стена - это зеркало времени. Это отсутствие визуальной культуры считать, что старая кирпичная стена нуждается в каком-то современном изображении.

Неудачно нанесенные муралы работают на уровне рекламы. Они уничтожают историческую палитру Киева, эти пятна мерцают, как язвы, как реклама. Принципиальной разницы между муралами и рекламным щитом нет.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption ул. Златоустовская

Хотя, есть муралы, которые вписываются в среду и сделаны очень качественно. Например, это работа в декоративном стиле французского художника по имени Remed на Златоустовской, 20. Это образ женщины с мечом. Его вдохновила наша "Родина-мать". Здесь минимальное количество цветов. Это пример хорошего мурала, но, к сожалению, таких примеров очень мало. Портрет Нигояна - тоже пример качественного мурала. Он нашел свое место.

Image caption ул. Спасская, Подол

Борис Егиазарян, художник

Мурал с Михаилом Грушевским - это классно. Популяризация украинских исторических фигур - это очень хорошо. Люди будут знать, кто это, будут спрашивать. Но то, что касается эстетики, то нужно работать с образом города, с его архитектурой. Нельзя взять какой портрет Грушевского и просто его увеличить. Этот информационный повод надо использовать более эстетично.

Очень многое зависит от исполнения. Если мы наполним весь город портретами известных украинцев, но они будут выполнены плохо - это не есть хорошо.

Есть много муралов, которые мне действительно нравятся. Муралы - это современная монументальная живопись. Еще пример, где очень хорошо пространство сочетается с природой и архитектурой, это Пейзажная аллея. Там все сделано невероятно, там есть большая мозаика, все цвета все вписываются. Очень красиво.