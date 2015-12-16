От искусства до пятен: как в Киеве воспринимают муралы
Михаил Грушевский и гетман Скоропадский, мужчина, плывущий по реке с лосем, вороны - за прошлый год на стенах домов в Киеве появилось 20 изображений, или муралов. В следующем году их обещают еще больше.
Многие муралы рисуют художники из Бразилии, Австралии, Польши, Испании и Украины, которых в Киев пригласил режиссер Гео Лерос. Он говорит, что его мечта - превратить Киев в мировую столицу стрит-арта. Поэтому он придумал проект с муралами: получает в КГГА разрешения на раскрашивание стен, ищет спонсоров, которые оплачивают перелет художникам и краски.
При этом Лерос уверяет, что у жителей домов всегда спрашивают, не против ли они таких рисунков, и собирают подписи. Против, по его словам, пока никто не выступил.
"Художники сами выбирают, что рисовать. Им никто не указывает. Художник Гвидо Ван Хелтен вдохновился стихотворением "Ландыш" Леси Украинки и захотел написать ее портрет. Так появился мурал на улице Стрелецкой", - рассказал ВВС Украина Гео Лерос.
Мы поинтересовались у киевских историков, культурных деятелей и политиков, что они думают о муралах.
Владимир Кадыгроб, куратор художественных проектов
Это очень положительное явление для города. Мы показываем Киев как продвинутый и развитый город. Но в исторической части с ними надо быть очень осторожными. Каждый мурал должен быть вписан в контекст и в ландшафт. Это нужно обсуждать с экспертами и общественностью. Да, это сложно, но это нужно делать. Из всех работ мне ближе всего портрет Нигояна португальского художника - он вписывается в среду, совсем ненавязчивый.
А вот абсолютно неудачная работа на бульваре Леси Украинки - девушка с вышиванкой. Это стена, на которой вряд ли могло вообще что-либо появиться. Совсем лишним и неуместным считаю граффити внизу Андреевского спуска.
Светлана Залищук, депутат Рады
Муралы создают лицо города. В Киеве очень много хорошей архитектуры, но та архитектура, которая красива, она очень часто заброшенная, а советская - безликая. Я бы назвала муралы таким культурным проявлением.
Особенно много сюжетов для муралов были взяты после Революции достоинства. Мы, таким образом, не просто становимся красивыми как город, мы еще и идентифицируем, в чем наши символы, какие знаки и образы для нас важны. То есть город приобретает идентичность, и мне лично это очень нравится.
У нас сейчас ограничены финансовые возможности, как сделать наш город лучше. Поэтому муралы - это тоже неординарный способ искать возможности, чтобы привносить красоту.
Александр Ройтбурд, художник
Когда я на них смотрю, то думаю, что очень жаль, что исчезло такое явление, как худсовет. Эти эскизы должно утверждать какое-то экспертное сообщество. Это оставили на усмотрение коммунальщиков, а такого быть не должно.
Среди муралов появляются довольно хорошие вещи, но таких очень мало. В то же время какие-то действительно ценные муралы уничтожаются. Решения о том, что будет появляться на стенах города, должны быть компетентными. Многие муралы вообще не являются предметами искусства.
Станислав Цалик, историк
Не могу сказать, что мне все нравится или не нравится. Что-то более удачно, а что-то - нет. Должны быть ограничения на муралы в исторической зоне. Ведь почти на каждом перекрестке в старом Киеве могло что-то происходить, связанное с историей. Желательно, чтобы муралы подчеркивали события, которые здесь произошли, и вписывались в архитектурный стиль.
Может где-то в спальных районах, где много домов, их можно украсить абстрактными муралами. Там более уместна свобода в смысле стиля и того, что можно изображать.
На улице Стрелецкой есть мурал, где, по словам художников, изображена Леся Украинка - вот он удачный. Ведь этим муралом подчеркнули особенность этого места. Нарисованная женщина будто бы смотрит в дом напротив, где действительно жила Леся Украинка. Это хороший вариант, потому что понятно, о чем, и понятно, почему он здесь размещен.
Екатерина Сергацкова, журналист
В Киеве я видела разные муралы, нельзя всех их грести под одну гребенку. Есть очень хорошие и заметные работы - например, авторства Interesni Kazky. Чаще всего обсуждения муралов сводится к вопросу вкуса. Житель города не поймет того или иного мурала, если у него нет понятия об актуальном искусстве вообще.
Его такие муралы будут, скорее всего, пугать. Поэтому большинству нравятся изображения котиков и воздушных шариков размером в пятиэтажный дом.
Впрочем, такие изображения и в интернете людям нравятся больше всего. На самом деле, когда мы обсуждаем муралы, мы должны обсуждать в первую очередь то, кто выступил заказчиком. Нередко местные власти используют этот ход - заказать яркий "красивый" мурал художнику, чтобы поднять рейтинг среди горожан, украсить фасады. Другое дело, когда мурал - это инициатива собственно художника или куратора, и создают его, исходя из художественного замысла. В работе это всегда чувствуется.
Владимир Воротнев, куратор фестиваля Muralisimo
В Киеве с муралами бездумно нарушаются дизайнерские подходы. При их создании нет никакого обсуждения. У нас перегружен центр города, который сам по себе является ценностью. Там каждая кирпичная стена - это зеркало времени. Это отсутствие визуальной культуры считать, что старая кирпичная стена нуждается в каком-то современном изображении.
Неудачно нанесенные муралы работают на уровне рекламы. Они уничтожают историческую палитру Киева, эти пятна мерцают, как язвы, как реклама. Принципиальной разницы между муралами и рекламным щитом нет.
Хотя, есть муралы, которые вписываются в среду и сделаны очень качественно. Например, это работа в декоративном стиле французского художника по имени Remed на Златоустовской, 20. Это образ женщины с мечом. Его вдохновила наша "Родина-мать". Здесь минимальное количество цветов. Это пример хорошего мурала, но, к сожалению, таких примеров очень мало. Портрет Нигояна - тоже пример качественного мурала. Он нашел свое место.
Борис Егиазарян, художник
Мурал с Михаилом Грушевским - это классно. Популяризация украинских исторических фигур - это очень хорошо. Люди будут знать, кто это, будут спрашивать. Но то, что касается эстетики, то нужно работать с образом города, с его архитектурой. Нельзя взять какой портрет Грушевского и просто его увеличить. Этот информационный повод надо использовать более эстетично.
Очень многое зависит от исполнения. Если мы наполним весь город портретами известных украинцев, но они будут выполнены плохо - это не есть хорошо.
Есть много муралов, которые мне действительно нравятся. Муралы - это современная монументальная живопись. Еще пример, где очень хорошо пространство сочетается с природой и архитектурой, это Пейзажная аллея. Там все сделано невероятно, там есть большая мозаика, все цвета все вписываются. Очень красиво.