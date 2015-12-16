Собаки, которые защищают маленьких пингвинов

Копірайт зображення Global Screen

Миддл-Айлэнд – прекрасный, заросший лесами остров в Западной Австралии, являющийся частью архипелага Решерш, где обосновалась колония самых маленьких в мире пингвинов.

Сказать по правде, они действительно очень малы – всего от 30 до 40 см в высоту.

Когда-то их тут были сотни, но это до того, как до них добрались лисы. Проблема, конечно, возникла не в одночасье.

На Миддл-Айлэнде люди не живут, а от большой земли он отделен небольшим проливчиком в 20-30 метров шириной. Но, когда начинается отлив и обнажается полоска песка, лисы могут перейти на остров, даже не замочив лапы.

Когда хищники поняли, что здесь им есть чем поживиться, их популяция на острове стала расти, а пингвинчики, как я их буду называть, оказались под угрозой исчезновения. В какой-то момент экологи смогли обнаружить лишь четырех пингвинов, а ведь когда-то их было около 800!

И тут на выручку пришел фермер-птицевод (в фильме его зовут Свампи Марш): он предложил отправить на остров одну из своих мареммо-абруцких овчарок, чтобы она охраняла пингвинчиков.

Пса звали Оддболл, и он тут же изменил ситуацию.

"В Австралии эти собаки обычно используются для охраны кур, или коз, или овец, - поясняет Питер Эббот из экологической организации по защите пингвинов. – Мы сразу же заметили перемену в поведении лис".

Копірайт зображення Warrnambool Council

На смену Оддболлу затем на остров присылались другие овчарки и за 10 лет, что они там находятся, лисам не удалось съесть ни одного пингвинчика.

"До того как собаки прибыли на остров, мы каждое утро обнаруживали на песке лисий след. Но появление овчарки изменило иерархическую структуру: лисы слышат собачий лай, чувствуют ее запах и идут в другое место" – говорит Эббот.

Популяция пингвинчиков выросла до 200, их теперь охраняют две овчарки – Юди и Тула – их имена получились из латинского названия этих карликовых пингвинов – Eudyptula.

Это уже шестая и седьмая по счету охранные собаки, а им на смену уже подрастает щенок , которого тренирует Питер Эббот и который заступит на островную службу в будущем году.

Овчарки находятся на острове по пять-шесть дней в неделю, обычно с октября по март - когда у карликовых пингвинов проходит брачный сезон. Но даже когда собак на острове нет, их запах продолжает отпугивать лис.

Копірайт зображення Greg Noakes

Этот проект получился настолько успешным, что в Австралии сняли художественный фильм "Оддболл", что-то вроде смеси "Лесси" с "Поросенком Бейбом" и мультиком про пингвина Пингу, поэтому что тут может не понравиться?

"Это сама по себе классная история: мы пытаемся спасти симпатичных пингвинчиков с помощью парочки симпатичных собак, но кино придало всему этому еще большую интригу", - говорит Эббот.

Кинофильм уже собрал около 11 млн австралийских долларов (около 8 млн долларов США) и теперь пойдет на экранах во многих странах мира. Он также подстегнул туризм на самом острове, где теперь проводится "Тур марема".

Копірайт зображення Greg Noakes

"Давно ничего такого позитивного здесь не происходило, - говорит Джон Уотсон, владелец местной гостиницы. – У нас прибавилось постояльцев, которые хотят или на овчарок посмотреть, или отправиться на остров".

К тому же многие местные участвовали в съемках фильма в эпизодических ролях.

"Меня играет американский актер. Я всем говорю, что это потому, что они просто не смогли найти такого же привлекательного австралийца, как я", - поясняет Питер Эббот.

Маленькие пингвины

Копірайт зображення Global Screen