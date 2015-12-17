МВФ дал Путину козырь - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Image caption МВФ признал "долг Януковича" перед Россией на сумму 3 млрд долларов официальным долгом Украины

Возможное продолжение санкций против Москвы, пять шагов в борьбе с "Исламским государством", а также исследование гостеприимства европейцев в отношении беженцев - обзор западной прессы.

Победа Путина?

Решение МВФ признать долг Украины перед Россией официальным является победой для президента Владимира Путина, пишет Financial Times.

"Этим шагом совет директоров МВФ дал Путину новый козырь, а также создал очередное препятствие на пути к спасению Украины с помощью средств фонда", - пишет издание.

Решение означает, что теперь Украине придется как минимум вести переговоры с россиянами, чтобы все-таки иметь шанс на получение очередного транша из обещанных МВФ 17 миллиардов долларов.

Ситуация осложняется тем, что договариваться придется на фоне усиления экономического давления на Киев со стороны Москвы. Например, 16 декабря российский президент приказал приостановить действие соглашения о свободной торговле с Украиной.

Газета отмечает, что лишь на прошлой неделе совет директоров МВФ изменил свои правила, согласно которым запрещено предоставлять экстренные кредиты странам, не имеющим возможности выплатить долги другим. Тогда это вызвало возмущение Путина, и тем более неожиданным является решение об официальном статусе долга.

Санкции необходимо продлить

Западным странам ни в коем случае нельзя отменять санкции против России. С таким призывом на страницах International New York Times выступил Эндрю Фоксол, эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society.

Как можно ожидать, лидеры ЕС обсудят вопрос санкций на саммите, который состоится на этой неделе. Автор опасается, что Запад может "сдать" Украину ради сотрудничества с Россией в борьбе против "Исламского государства".

Московский авторитаризм победит либеральную демократию Брюсселя Эндрю Фоксолл, Henry Jackson Society

"Если это произойдет, это будет означать, что Евросоюз в целом соглашается с тем, что Россия может вторгаться и дестабилизировать территории других государств. Таким образом, Россия одержит победу над мировым порядком, который ввел Запад после холодной войны. Московский авторитаризм победит либеральную демократию Брюсселя", - предупреждает Фоксол.

Он отмечает, что одного только продолжения санкций будет недостаточно. Важно контролировать, как работают ограничения, и как российские организации их обходят. К тому же, автор призывает Запад и в дальнейшем направлять в Украину военных инструкторов, обучать украинских солдат и поставлять военное оборудование.

Пять шагов против ИГ

Бороться с группировкой "Исламское государство" на пяти фронтах - это обещание дали британские министры Джордж Осборн и Филип Хэммонд в статье для Daily Telegraph. Обсудить стратегию борьбы они планируют на заседании Совета безопасности ООН на этой неделе.

Свой подход министры называют всеобъемлющим. Его первая составляющая - борьба с террористической угрозой в собственных странах. Также они предлагают предпринять дипломатические шаги, чтобы добиться прогресса путем переговоров между сирийской оппозицией и правительством Башара Асада.

Копірайт зображення IS propaganda

Третьим пунктом стала гуманитарная поддержка беженцев, которые бегут как от ИГ, так и от режима Асада. На это Великобритания уже выделила более миллиарда фунтов. Кроме того, Осборн и Хэммонд предлагают бороться с пропагандой боевиков. Пятым ключевым предложением является изоляция ИГ от мировой финансовой системы.

"Мы постараемся договориться о мерах, с помощью которых можно закрыть ИГ доступ к ресурсам, а также найти и использовать уязвимые места в их финансовой сети. Санкции ООН должны быть применены против трейдеров и посредников, которые способствуют незаконной торговле нефтью, а также торговле историческими ценностями, которые ИГ без причины разворовывают ", - пишут министры в Daily Telegraph.

Негостеприимные британцы

Британцы оказались одной из наименее гостеприимных наций в отношении беженцев. Как показал опрос ORB International, только каждый пятый житель островов был бы готов принять у себя мигранта, если бы имел отдельную комнату, пишет Independent.

Многие европейцы не хотят, чтобы правительство их стран прибегло к активным действиям в отношении мигрантского кризиса Independent

В целом эксперты опросили более 13 тысяч человек в 14 странах Европы. По результатам, только болгары оказались менее гостеприимными в отношении беженцев - там предложить им комнату готовы лишь 14% опрошенных. А вот наибольшее количество людей, готовых приютить беженцев, оказалось среди испанцев - 62%. В Германии этот показатель составил 48%.

"Большинство людей в 14 странах (57%) считают, что ЕС должен делать больше для разрешения кризиса с беженцами. 40% британцев хотят решительных действий со стороны ЕС, 33% считают, что Евросоюз реагирует правильно, а 27% говорят, что следовало бы делать меньше. Однако многие европейцы не хотят, чтобы правительство их стран прибегло к активным действиям в отношении мигрантского кризиса", - пишет газета.

Между тем, напоминает Independent, британское правительство обещает принять к 2020 году 20 тысяч сирийцев.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC