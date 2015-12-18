Ватикан признал второе чудо матери Терезы

Копірайт зображення AFP Getty Images Image caption В 1979 году мать Тереза получила Нобелевскую премию мира

Папа римский Франциск признал второе чудо, совершенное Матерью Терезой. Это позволит причислить эту католическую монахиню и лауреата Нобелевской премии мира к лику святых уже в следующем году.

Решение о канонизации принимается после подтверждения теологами Ватикана совершения претендентом двух чудес.

Теологи признали чудом необъяснимое исцеление бразильца со множественными опухоли головного мозга, говорится в газете Конференции итальянских католических епископов Avvenire.

Ожидается, что мать Тереза будет канонизирована в сентябре следующего года. Она была причислена к лику блаженных в 2003 году - этой первый необходимый шаг для канонизации.

Тогда папа римский Иоанн Павел II признал ее первое чудо: он заявил, что исцеление индийской женщины от опухоли в брюшной полости стало результатом божественного вмешательства матери Терезы. Это мнение оспаривали индийские рационалисты.

Монахиня, получившая Нобелевскую премию мира за помощь бедным в трущобах индийского города Калькутта, умерла в 1997 году. Критики матери Терезы обвиняли ее в дружбе с диктаторами.

Агнес Гонджа Бояджиу, а именно таким было мирское имя матери Терезы, родилась в македонском городе Скопье в 1910 году.

В 1949 году она основала "Орден Милосердия" - общину, которая занималась бедными и больными жителями индийской Калькутты.

Названная журналистами "святой с помойки", мать Тереза получила мировое признание за свои усилия по помощи обездоленным.