Ватикан признал второе чудо матери Терезы
Папа римский Франциск признал второе чудо, совершенное Матерью Терезой. Это позволит причислить эту католическую монахиню и лауреата Нобелевской премии мира к лику святых уже в следующем году.
Решение о канонизации принимается после подтверждения теологами Ватикана совершения претендентом двух чудес.
Теологи признали чудом необъяснимое исцеление бразильца со множественными опухоли головного мозга, говорится в газете Конференции итальянских католических епископов Avvenire.
Ожидается, что мать Тереза будет канонизирована в сентябре следующего года. Она была причислена к лику блаженных в 2003 году - этой первый необходимый шаг для канонизации.
Тогда папа римский Иоанн Павел II признал ее первое чудо: он заявил, что исцеление индийской женщины от опухоли в брюшной полости стало результатом божественного вмешательства матери Терезы. Это мнение оспаривали индийские рационалисты.
Монахиня, получившая Нобелевскую премию мира за помощь бедным в трущобах индийского города Калькутта, умерла в 1997 году. Критики матери Терезы обвиняли ее в дружбе с диктаторами.
Агнес Гонджа Бояджиу, а именно таким было мирское имя матери Терезы, родилась в македонском городе Скопье в 1910 году.
В 1949 году она основала "Орден Милосердия" - общину, которая занималась бедными и больными жителями индийской Калькутты.
Названная журналистами "святой с помойки", мать Тереза получила мировое признание за свои усилия по помощи обездоленным.